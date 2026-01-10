Projekt Realiťák roku: první dny 2026 přinesly rekordní ceny bytů, plíseň po koupi domu i termín daně z nemovitých věcí

8. ročník projektu končí, hlasování pro 9. ročník už běží
Úvod roku patřil shrnutí 8. ročníku Projektu Realiťák roku a pozvánce na slavnostní vyhlášení výsledků. Organizátoři připomínají, že hlasování i odborné hodnocení loňského ročníku je uzavřeno a nyní probíhají finální kontroly bodování a práce poroty. Slavnostní vyhlášení proběhne 12. ledna 2026 v Praze.
Současně se 1. ledna rozběhlo hlasování pro 9. ročník, do kterého se mohou opět zapojit klienti z celé České republiky a podpořit makléře, se kterými mají dobrou zkušenost.
„Realiťák roku není jednorázová anketa. Smyslem projektu je dlouhodobě zvyšovat standardy realitních služeb a dát veřejnosti srozumitelný kompas, podle kterého pozná profesionála,“ připomíná zakladatel projektu a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.
Ředitelka projektu Monika Lukášová zdůrazňuje, že průběžné pořadí je pro makléře spíše motivací, zatímco finální výsledky vždy vycházejí z kombinace dat, referencí, vzdělávání a posouzení odborné poroty.
Makléři se opravdu vzdělávali: 3 352 dokončených kurzů
Na shrnutí ročníku navazuje článek věnovaný vzdělávání účastníků projektu. Ten ukazuje, že Realiťák roku není jen o žebříčku, ale i o systematickém zvyšování odbornosti.
Makléři zapojení do projektu v loňském roce:
- dokončili 3 352 kurzů,
- absolvovali 597 neúspěšných pokusů,
- do vzdělávacího systému se přihlásili celkem 6 470krát.
Podle odhadů to znamená zhruba 1 800 až 2 800 hodin čistého času věnovaného vzdělávání.
„Konec ročníku a slavnostní vyhlášení jsou důležité, ale já osobně považuju za stejně podstatné to, co se děje během roku. Tahle čísla jasně říkají: makléři na sobě pracují, vzdělávají se a zvedají standard služby. To je přesně přínos projektu pro veřejnost,“ říká Monika Lukášová.
Černé stavby: kdy se legalizace vyplatí
Jedním z prvních letošních odborných textů je článek o legalizaci takzvaných „černých staveb“. Týká se především přístaveb, pergol, garáží, kůlen nebo rekonstrukcí, které proběhly bez formálního souhlasu stavebního úřadu.
Článek vysvětluje:
- kdy dává legalizace ekonomický i technický smysl,
- jaké dokumenty a souhlasy si připravit,
- jaké povinnosti mají prodávající a na co by se měli ptát kupující,
- jak může aktivní makléř pomoci situaci vyřešit ještě před uvedením nemovitosti na trh.
Z praxe vyplývá, že právě u „černých staveb“ se často láme důvěra mezi prodávajícím a kupujícím – a profesionální makléř má situace pojmenovávat, ne zamlčovat.
Provize realitního makléře: za co ve skutečnosti platíte
Další novinkou je článek z populárně-naučného seriálu „Pomáháme plnit sny o bydlení“, který se věnuje provizi realitního makléře. Téma, které často vyvolává emoce a otázku: „Za co vlastně platím?“, dostává v rámci projektu Realiťák roku velmi konkrétní obsah.
Text vysvětluje:
- co všechno je reálně zahrnuto v provizi – od přípravy strategie prodeje, marketingu a prohlídek až po právní servis, koordinaci bank, advokátů a katastru,
- proč „levná“ provize nemusí být pro klienta výhrou, pokud znamená omezené služby nebo vyšší riziko chyb,
- jaký je rozdíl mezi makléřem, který jen zveřejní inzerát, a makléřem, který zastřeší celý proces a přebírá za něj odpovědnost,
- jak se dívat na provizi v kontextu celkové kupní ceny a rizik, která makléř pomáhá eliminovat.
V článku zaznívá i pohled z praxe – například že kvalitní makléř umí vyjednáváním doručit prodávajícímu vyšší prodejní cenu, než jakou by dosáhl sám, takže se provize ve výsledku „zaplatí“ z dosaženého navýšení. Zároveň ale text upozorňuje, že klíčové není jen číslo provize, ale transparentní smlouva a jasně definovaný rozsah služeb.
Případová studie: z neúspěšného samoprodeje k bezpečnému obchodu
V rámci seriálu „Jak prodat nemovitost chytře a bezpečně“ vznikla nová případová studie. Popisuje příběh majitelky bytu 3+kk v Praze, která se nejprve snažila prodat sama přes inzertní portály. Narazila na tlak na výraznou slevu a nejistotu kolem smluv i průběhu transakce.
Po několika týdnech se rozhodla pro spolupráci s prověřeným účastníkem projektu Realiťák roku. Makléř během dvou dní:
- zajistil profesionální fotografie a video,
- doporučil drobné úpravy pro lepší prezentaci,
- nastavil realistickou cenu podle dat z trhu,
- připravil inzerci a komunikaci se zájemci.
Výsledek: do týdne dvanáct vážných zájemců, rezervace a kompletní prodej, včetně převodu v katastru, za 42 dní od první schůzky. Studie ukazuje rozdíl mezi „prodejem na vlastní pěst“ a vedeným procesem s profesionálem – nejen v rychlosti, ale hlavně v bezpečnosti smluv a úschovy peněz.
Byty v Česku za 5 let: +43,9 % a rekordní prosinec
Silně sledovaným tématem je datová analýza vývoje bytových cen v Česku za posledních pět let. Podle dat, se kterými Realiťák roku pracuje, vzrostla průměrná cena bytů od začátku roku 2021 do prosince 2025 o 43,9 %. Zároveň se zkrátila doba, po kterou jsou byty v nabídce – zhruba z 112 na 78 dní.
Prosinec 2025 přinesl rekordní průměrnou cenu 94 225 Kč za metr čtvereční a zároveň nejkratší dobu nabízení v celém sledovaném období. Praha zůstává cenovým „lídrem“, ale nejrychlejší růst zaznamenaly i dříve levnější regiony, zejména Ústecký, Moravskoslezský a Jihočeský kraj.
Analýza tak pomáhá čtenářům zasadit aktuální ceny do širšího kontextu a pochopit, proč se dnes v některých regionech byty prodávají extrémně rychle, zatímco jinde je trh zdrženlivější.
Daň z nemovitých věcí: termín se posouvá na 2. února
Praktickým tématem pro majitele nemovitostí je článek o dani z nemovitých věcí. Připomíná, že standardní lhůta pro podání přiznání je 31. leden, ale v roce 2026 připadá na sobotu, proto se termín posouvá na pondělí 2. února.
Přiznání musí podat ti, u kterých se u nemovitosti v roce 2025 něco změnilo – typicky koupě, prodej, darování, dědictví, přístavba, kolaudace nebo změna způsobu využití. Text krok za krokem vysvětluje, jak přiznání podat elektronicky, jak fungují koeficienty obcí i jaké sankce hrozí při pozdním podání.
„Veřejnost často řeší převod nemovitosti jako jednorázovou událost. Jenže kvalitní servis znamená upozornit i na povinnosti, které přicházejí ‚po všem‘. Projekt Realiťák roku stojí na tom, že profesionální makléř klienta nenechá tápat – pomůže mu pochopit proces, rizika i návazné kroky,“ říká k tomu Petr Makovský.
Plíseň po koupi domu: běžná kondenzace, nebo skrytá vada?
Další článek se věnuje časté situaci nových majitelů domů: po nastěhování se objeví plíseň. Text vysvětluje rozdíl mezi běžnou kondenzací (například špatným větráním) a stavem, který může ukazovat na konstrukční problém nebo skrytou vadu.
- proč se plíseň často projeví až při změně režimu užívání domu,
- jaké kroky udělat hned – kvůli zdraví i kvůli důkazům (fotodokumentace, měření vlhkosti, technická prohlídka),
- kdy může jít o skrytou vadu a jaké nároky lze vůči prodávajícímu uplatnit,
- proč se do velkých zásahů nevrhat bez odborného posudku.
Článek vychází z dotazů čtenářů a ukazuje, jak Realiťák roku propojil právní pohled s praxí inspektorů nemovitostí.
Proč tyto články vznikají – a jakou roli hraje Reality.iDNES.cz
Společným jmenovatelem všech lednových textů je ochrana veřejnosti:
- u daní a „černých staveb“ jde o minimalizaci právních a finančních rizik,
- u plísně o kombinaci technického a právního pohledu na skryté vady,
- u dat o bytovém trhu o realistický pohled na ceny, nabídku a rychlost prodejů,
- u případové studie a vzdělávání makléřů o ukázku toho, jak vypadá profesionální služba v praxi.
„Naším cílem je, aby veřejnost přesně věděla, co má od makléře požadovat, jak si ho vybírat a jaké standardy jsou dnes obhajitelné. Zároveň chceme vytvářet nezávislou platformu, která staví na datech, kontrolovatelných referencích a ověřitelném vzdělávání – ne na dojmech nebo líbivé reklamě,“ shrnuje směrování projektu Monika Lukášová.
Reality.iDNES.cz je jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku a dlouhodobě se podílí na jeho datovém i osvětovém zázemí. Kombinace silného realitního portálu a nezávislé hodnoticí platformy tak pomáhá nejen odborné veřejnosti, ale především lidem, kteří řeší své bydlení – často jednou či dvakrát za život.