Proč krátkodobý pronájem předčí standardní Nájemní smlouvu?

Představte si investici, která vám nejen vydělává, ale také slouží. Moderní správa krátkodobých pronájmů mění rekreační nemovitost v inteligentní zdroj příjmů – bez rizik klasického nájmu, s výnosy až 3× vyššími a s možností využít ji, kdykoli chcete.

Pevná měsíční sazba u dlouhodobého nájmu neumožňuje vytěžit skutečný potenciál atraktivní lokality. Krátkodobý pronájem naopak pracuje s inteligentní cenotvorbou, která reaguje na aktuální poptávku. Rekreační nemovitosti tak generují nejvyšší příjmy právě v exponovaných měsících. Zatímco dlouhodobý nájem drží jednotnou cenu celý rok.

Profesionální správa krátkodobých pronájmů diverzifikuje zdroje rezervací a minimalizuje riziko prázdných termínů. Přímé napojení na Booking.com a cestovní kanceláře zajišťuje nepřetržitý přísun zahraničních i tuzemských hostů a s využití influencerů, cílené kampaně na sociálních sítích oslovují tak i prémiové hosty.

Žádní neplatiči! Platba probíhá předem přes zabezpečené rezervační systémy, čímž prakticky mizí riziko neplacení. Přičemž častá rotace hostů znamená profesionální úklid a kontrolu po každém pobytu. Majitel má jistotu, že je jeho majetek udržován v perfektním stavu a případné závady se řeší okamžitě.

A co je další výhoda – nemovitost zůstává plně k vaší dispozici. Kdykoli se rozhodnete vyrazit na dovolenou, provedete rezervaci a Váš apartmán Vás čeká.

Představujeme Vám dva současné investiční projekty v srdci polských Beskyd u jezera Żywieckie, které jsou nedaleko česko-polských hranic. Z Ostravy i Žiliny je vzdálen jen 80 km.

LAGUNA BESKIDÓW je moderní apartmánový resort, který spojuje nádhernou přírodu, vysoký standard ubytování a špičkové zázemí pro celoroční rekreaci. Apartmány jsou v blízkosti lyžařské střediska Szcyrk. Sportovní vyžití je tudíž obrovské a po celý rok– vodní sporty, cyklistika, turistika, lyžování, paraglaiding, cyklotraily aj.

TREESNA LAKE VILLAS & SPA

je exkluzivní komplex designových vil. Projekt kombinuje moderní architekturu inspirovanou přírodou, výjimečnou lokalitu a vysoký standard vybavení s důrazem na soukromí, relaxaci a wellness. Díky limitovanému počtu jednotek a prémiovým službám resortu se jedná o mimořádnou investiční příležitost s vysokým potenciálem. Předpokládaný roční výnos je 7-12%.

Chcete vědět více o těchto úžasných resortech, neváhejte nás kontaktovat makéřku Moniku Foldynovou

