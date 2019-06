Pro každého, kdo potřebuje poradit s realitami

Od roku 2015 najdeme v Ostravě - Porubě skupinu lidí, co vědí, jak to na realitním trhu chodí, a chtějí to změnit. „Abychom mohli lidem opravdu pomoct s realitami, musí každý nově příchozí splňovat hlavní podmínku – být férový a říkat věci pravdivě a na rovinu,“ říká Kamil Kůs, majitel společnosti Kaktus reality. A šlo to docela rychle. Kamila v kanceláři velmi brzy doplnily Bára a Jana a dnes má v týmu více než deset kolegyň a kolegů, kteří svoji práci dělají srdcem.

„Každý přitom umí něco jiného, abychom úspěšně prodávali a dokázali uspokojit potřeby prodávajícího i kupujícího, věnujeme nemovitostem náležitou pozornost.“ Díky tomu dnes v Kaktusu poskytujeme například videoprohlídky, videa natáčíme pomocí dronu vlastní kamerou v ultravysokém rozlišení. Máme svůj marketing a reklamu a tvoříme vlastní projekty. Členy našeho týmu mimo jiné jsou profesionální fotograf i architekt, který umí navrhnout architektonickou studii pro případnou rekonstrukci. V neposlední řadě bych rád vyzvedl kvalitní zázemí a spolupráce s osvědčenými advokáty. Umíme sjednat i hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, zajistit stěhování, úklidové práce, malování i částečnou nebo kompletní rekonstrukci,“ specifikuje program společnosti Kamil Kůs.

Svět je pestrý. V Kaktusu se nedrží jen mantinelů realitního trhu, ale dělají ho veselejší. Darují krev, podporují Charitu Hlučín a jsou Dobrým andělem. Sponzorují Ostravské derby, univerzitní hokej a finančně přispívají dalším lokálním sportovcům a projektům.je přesvědčen majitel. Kaktus působí po celém Moravskoslezském kraji i za jeho hranicemi. Chystá projekty v Praze a ke čtvrtým narozeninám otevírá druhou pobočku – kromě Ostravy ho zájemci nově najdou i ve Frýdku-Místku, kousek od náměstí Svobody. A co si tým kaktusu přeje do dalšího roku?uzavírá Kamil Kůs.