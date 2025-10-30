Při realitním obchodu nechte nemovitost prověřit a prodávat profesionály

Není jím ani povinné pojištění. To obecně kryje případné chyby, kterých by se při své práci makléř dopustil. Klient by však měl požadovat více.
A tím je z pohledu marketingu především správně ohodnocení tržní hodnoty, dále perfektní a dobře viditelná inzerce, nu, a pro klid kupce i prodejce pak zajištění co nejpřesnějšího popisu jejího technického stavu.
O co jde?
Technická inspekce nemovitosti je nezávislé odborné posouzení skutečného technického stavu budovy. Zkušený inspektor důkladně prohlédne objekt od základů po střechu a vypracuje detailní zprávu o jeho stavu. Odhalí skryté závady, které by vás mohly v budoucnu stát značné finanční prostředky. Reálně závady ocení, čímž „kryje záda“ prodávajícímu. Ten nemůže být v budoucnu popotahován, že prodal něco, co nebylo v dobrém stavu, ale on to zamlčel.
Technická inspekce před uzavřením obchodu odhalí případná nepříjemná překvapení v budoucnu. Prověří stav konstrukce, zjistí praskliny, statické problémy. Zkontroluje střechu a krytinu, tedy zatékání, opotřebení. Prověří, zda někde v domě není plíseň či naopak tepelné úniky. Podívá se na rozvody elektřiny, vody, kanalizace, topení. Neopomene prověřit funkčnost a těsnost dveří a oken, stav komínu, ventilace či vlastní fasády.
Výsledkem je přehledná zpráva s fotodokumentací, která přesně popíše stav nemovitosti a upozorní na rizika či nutné opravy.
Realitní komora a práce jejich členů
Realitní komora ČR klade důraz na pravidelná školení a zvyšování kvalifikace svých členů jak v oblasti marketingu a práva, tak i ohledně trendů technické inspekce.
Členství v Realitní komoře ČR není samozřejmostí a klienti to také tak vnímají. Makléře berou jako důvěryhodnější, což se projevuje ve vyšší ochotě ke spolupráci a rychlejším uzavírání obchodů. Transparentně a eticky. A když už má klient pochyby o práci makléře, který je členem Komory, může se obrátit o pomoc či pro doplňující informaci na ombudsmana Komory.
Prodej nemovitost prostřednictvím člena Realitní komory ČR je navíc vždy provázen jistotou, že nabídka je přednostně řazena na první místa inzerce velkého množství webů, ne jen na jednom inzertním portále. To zvyšuje šanci na rychlejší prodej a oslovení širšího okruhu potenciálních kupců.
Co dodat závěrem?
Vážení realitní prodávající a kupující! Obchod zprostředkovaný realitním makléřem z Realitní komory ČR je investicí do Vašeho klidu. Mimo jiné díky profi inzerci a technické inspekci. Ověřit si jeho členství je proto vždy dobrým krokem.
Hezký podzimní čas všem!
Ing. Pavel Rakouš viceprezident Realitní komory ČR