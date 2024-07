Před odjezdem na dovolenou se zabezpečte

Přestože všem doporučujeme, aby o otázkách zabezpečení svých domovů, ať už bytů či rodinných domů, přemýšleli z dlouhodobého hlediska, je pár kroků, které vás budou stát jen trochu času a stihnete se ještě před odjezdem.

Základem je zamknout a zavřít okna

Zavírejte při odchodu z objektu všechna okna a zamykejte dveře. Zamykat se ostatně vyplatí, i když jste doma. Odcizit cennosti z předsíně může být totiž otázkou několika vteřin. Okna či balkonové dveře by neměly zůstat otevřeny ani na tzv. mikroventilaci - překonání nezajištěného okna je pak velmi snadné.

Neupozorňujte na svoji nepřítomnost

Odjíždíte-li na delší dobu z domova, informujte o svém odjezdu pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Domluvte si s důvěryhodnou osobou vybírání poštovní schránky či třeba větrání, aby nebylo na první pohled jasné, že nejste doma. Na večerní hodiny lze naprogramovat zapnutí a vypnutí televize, i tak vzbudíte dojem, že je stále někdo doma. Nesdílejte informaci o svém odjezdu nebo fotky z dovolené na sociálních sítích. A v neposlední řadě neschovávejte klíče na osvědčená místa (pod květináč, rohožku apod.). Svěřte je důvěryhodné osobě.

Připravte okolí domu na svůj odjezd

Vytvořte před objektem přehledný prostor, aby si sousedé mohli všimnout nezvaného návštěvníka. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část vašeho objektu. Nezapomínejte ani na dobré osvětlení objektu. Z okolí domu odstraňte všechno nářadí i žebříky, těch by mohl zloděj využít k vniknutí do domu, garáže nebo zahradního domku.

Více tipů pro zabezpečení domácnosti najdete na našich webových stránkách „Zabezpečte se“. Ve spolupráci s odborníky zde radíme, jakými prvky mechanické či elektronického ochrany lze zvýšit bezpečí různých typů objektů. Přehled primárně poskytuje základní orientaci v pojmech problematiky. Jeho ambicí není poskytnout návod na zabezpečení konkrétního domu, bytu či například garáže. Naopak vždy doporučujeme konzultovat řešení na míru vašeho objektu s odborníky pro mechanické či elektronické zabezpečení. Pro všechny, kdo zvažují investici do zabezpečení, ale nedokáží se zorientovat v nabídce služeb, poskytuje náš web www.policie.cz/zabezpectese také seznam dodavatelů garantovaný partnery projektu. Snažíme se zároveň dlouhodobě odstraňovat mýtus, že vyšší bezpečnost znamená zároveň vysoké finanční náklady. Vždy je samozřejmě vhodné zvážit hodnotu majetku, který potřebujete chránit. Některá opatření jsou však zcela beznákladová, jak ostatně popisujeme v úvodu. Pokud už jste do elektronického zabezpečovacího systému investovali, určitě ho nezapomínejte aktivovat.

Připravili jsme pro vás také video – k zobrazení na youtube.com

Přejeme vám klidné a bezpečné léto.

Policie České republiky