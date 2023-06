Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu

Seznam práv a povinností pronajímatele je dlouhý. Přitom některá práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců nejsou z nájemní smlouvy přímo patrná. Tyto aspekty jsou však upraveny občanským zákoníkem a dalšími nařízeními. „Něco vůbec nemusí být předmětem nájemní smlouvy, a přesto je povinností nebo právem jedné či druhé strany. Platforma individuálních pronajímatelů, která funguje pod Asociací nájemního bydlení, všechna práva a povinnosti nájemce i pronajímatele průběžně aktualizuje. I to se totiž mění,“ vysvětluje viceprezident Asociace nájemního bydlení Tomáš Kašpar.

Uspokojení bytových potřeb aneb aby se tam dalo bydlet

Seznam povinností pronajímatele je rozsáhlý. Základním principem je přenechání nemovitosti nájemci, aby ji mohl užívat k uspokojení svých bytových potřeb. Nemovitost musí být vhodná k nastěhování a obývání, což znamená, že musí být ve správném stavu. Pronajímatel je také zodpovědný za poskytování nezbytných služeb spojených s užíváním bytu.

„Mezi tyto nezbytné služby patří dodávka vody, odvod odpadních vod, dodávka tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných prostor domu a další. Je vhodné jasně formulovat tyto povinnosti pronajímatele v nájemní smlouvě a před jejím podepsáním je důkladně prodiskutovat s nájemcem,“ doporučuje ústy Platformy individuálních pronajímatelů, jež nabízí průvodce, tipy a další důležité informace pro pronajímatele, Tomáš Kašpar. Povinnosti pronajímatele související se službami nekončí. Podle zákona musí pronajímatel předložit nájemcům řádné vyúčtování, které obsahuje skutečné náklady na poskytované služby včetně přijatých měsíčních záloh. Nájemce má právo pečlivě zkontrolovat toto vyúčtování, a proto by měl pronajímatel důkladně dokumentovat veškeré úkony související s vyúčtováním. To zajišťuje transparentnost a pomáhá předejít potenciálním sporům mezi nájemcem a pronajímatelem.

Zvířata, přítelkyně a další nájemníci

Mezi povinnosti pronajímatele a zároveň práva nájemce patří i umožnění podnikání a chování zvířat v pronajatém bytě. I když někteří pronajímatelé tato práva často zakazují, nemají pro to oporu v zákoně. Jediným omezením v této oblasti je, pokud by takové aktivity výrazně narušovaly bytové prostředí. V případě chovu zvířat je třeba posoudit konkrétní situaci, a pronajímatel může požadovat náhradu za případně zvýšené náklady na údržbu společných částí domu. „Pronajímatel nemá právo zakázat nájemci přijímat návštěvy a nové členy domácnosti do bytu. Nicméně, pokud nájemce plánuje přijmout nového člena do domácnosti, měl by to písemně oznámit pronajímateli, aby nedošlo k porušení jeho povinností. Je však lepší do nájemní smlouvy zahrnout souhlas s přijetím nového člena domácnosti. Existují výjimky, kdy souhlas není nutný, například pokud se jedná o osobu blízkou nebo pokud jde o přijetí člena z důvodů zvláštního zřetele hodných,“ vysvětluje Tomáš Kašpar z Asociace nájemního bydlení, která provozuje neziskovou Platformu individuálních pronajímatelů. Nájemce má také právo na klid v bytě.

Na kontrolu po ohlášení

Pronajímatel nemá právo vstoupit do bytu dle své libosti. Pokud chce provést kontrolu stavu užívání bytu nebo pokud potřebuje provést opravy nebo údržbu, musí to nájemci dostatečně předem oznámit v přiměřeném časovém předstihu. Obvykle se tato situace řeší dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. V případě, kdy hrozí neodvratná škoda, jako například při požáru, má pronajímatel právo vstoupit do bytu bez souhlasu nájemce. V takových případech, tzv. krajní nouze, mohou do bytu vstoupit osoby, které se snaží zabránit vzniku škody, zejména složky záchranného systému. Ke stavebním úpravám bytu během trvání nájmu potřebuje pronajímatel souhlas nájemce. Tato oblast však má také svá specifika a pravidla. Je důležité si uvědomit, že práva a povinnosti v nájemním vztahu jsou často složité. Právě proto existuje Platforma individuálních pronajímatelů, která poskytuje podrobné informace a průvodce pro pronajímatele, aby jim usnadnila celý proces nájmu.

Členem neziskové Platformy individuálních pronajímatelů se můžete stát i vy. Budete mít k dispozici desítky průběžně aktualizovaných právních dokumentů od nájemních smluv přes protokoly o předání bytu až třeba po výpověď z nájmu. Získáte přístup ke statistickým datům a další informacím, které vám pomůžou zvýšit výnosy z nájmu. Budeme s vámi sdílet všechny zkušenosti členů Asociace nájemního bydlení a budeme zastupujeme vaše zájmy. Přihlaste se ZDE.

Povinnosti nájemce aneb aby vztah byl vyrovnaný

Své povinnosti má samozřejmě i nájemce. Není jich zrovna málo. Mezi ty základní patří především včas uhrazený nájem a patřičná starost o byt, aby nedocházelo k jeho poškozování. Tady jsou základní povinnosti nájemce.

1. Placení nájemného včas: Nájemce je povinen pravidelně a včas platit nájemné ve stanovené výši a v termínu podle podmínek dohodnutých v nájemní smlouvě.

2. Užívání nemovitosti s péčí: Nájemce je odpovědný za odpovědné užívání pronajatého bytu a předcházení škodám, které by na něm mohly nastat.

3. Dodržování pravidel domovního řádu: Nájemce musí dodržovat pravidla a předpisy domovního řádu, které upravují chování a používání společných prostor a služeb v bytovém domě.

4. Informování o změnách: Nájemce má povinnost informovat pronajímatele o jakýchkoli změnách, které se týkají jeho osobních údajů, změn v domácnosti nebo jiných relevantních informací.

5. Udržování čistoty a pořádku: Nájemce je povinen udržovat pronajatý byt čistý a v pořádku, včetně pravidelného uklízení a dodržování hygienických standardů.

6. Ohlášení závad: Nájemce má povinnost okamžitě ohlásit pronajímateli veškeré závady, poruchy nebo potřeby oprav, které se vyskytnou v pronajatém bytě. Samozřejmě mimo drobných záležitostí typu výměna žárovky.

7. Dodržování dohodnutého využití: Nájemce musí dodržovat dohodnuté využití bytu a zákazy, které jsou uvedeny v nájemní smlouvě,

8. Ochranu majetku: Nájemce je povinen chránit majetek pronajímatele a nemovitost před poškozením a zajistit bezpečnost bytu.

Rozhodně toto nejsou všechny povinnosti, které nájemce má. Celá řada jich může být uzavřena smluvně v nájemní smlouvě. Mohou být individuální. „Principem je, že by práva ani povinnosti jedné nebo druhé strany neměly být v rozporu s platným občanským zákoníkem. I proto jsou vzory všech dokumentů, které předkládáme členům neziskové Platformy individuálních pronajímatelů, aktuální a platné,“ doplňuje Tomáš Kašpar z Asociace nájemního bydlení.

