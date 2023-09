Postavili dům snů, který nemá konkurenci. Podívejte se, jaký luxus ukrývá výjimečná vila Zara

Léto se chýlí ke konci a na stavbě luxusní vily Zara už probíhá čilý ruch. Na finální obhlídku unikátního projektu obklopeného přírodou jen půl hodiny od centra Prahy dorazili majitelé domu, kteří za celým konceptem luxusního sídla stojí. Ostatně za poslední rok nebyl den, kdy by se jedinečné rodinné vile přímo na místě nevěnovali. A to až do těch nejmenších detailů. I díky jejich vizi a péči se z vily Zara stal ráj plný luxusu, preciznosti a dokonalosti.

Příkladem je pokládka podlah, která se řešila dlouhé měsíce. A to konkrétně obložení z římského travertinu a finální napojení žilkování napříč exteriérem a interiérem domu na třísetkilových obkladech, mimochodem pořízených na stejném místě, odkud pochází materiál použitý na stavbu světoznámého Kolosea. „Vše musí ladit,“ usmívají se majitelé domu s tím, že i takové detaily jsou pro vilu Zara příznačné. Jinými slovy: Když se spojí vizionářský zadavatel, oceňovaný ateliér KarešArch, precizní dodavatel Stavby Hes a realitní expert ochotný vystoupit z komfortní zóny, vznikne horký kandidát na ocenění Dům roku.

Skrytá krása

Z příjezdové cesty byste ani nepoznali, že zde nedávno vyrostla stavba, která o míle překonává standard realitního trhu. Jejím ústředním motivem přitom je jednoduchá myšlenka – co největší výhled do přírody a propojení s ní. Tomuto konceptu se pak podřídila celá budova. „Příkladem jsou velkoformátová puristická okna se skrytým kováním a trojitým zasklením, která nepřipouští žádné narušení výhledu do přírody,“ popisuje realitní expert Filip Král, který se s domem seznámil už ve fázi hrubé stavby.

Podle Krále se ve vile Zara podařilo docílit skutečného luxusu bez kompromisu. „I proto se rozpočet domu vyšplhal na 100 milionů korun,“ dodává makléř, kterého si pro preciznost, nadšení do nových projektů a lidský přístup vybírají i velmi nároční klienti https://fkr.cz/ Jedním dechem pak dodává, že zaměření na detail, věnovaný čas a energie i extrémní preciznost majitelů z vily Zara dělají naprosto jedinečnou nemovitost, kterou je možné srovnávat s domy za stovky milionů v zahraničí. „Majitelé posledních pět let tímto projektem skutečně žili a ten, kdo by chtěl v tomto rozsahu realizovat podobnou stavbu dnes, musí počítat s mnohem vyššími náklady,“ dodává Filip Král a otevírá nám dveře do království obklopeného lesy.

Nejkrásnější start dne

První část luxusní vily tvoří privátní wellness zóna, které dominuje přelivový bazén a nechybí v ní sauna s levitujícími lavicemi nebo ochlazovací bazének. „Vše je propojeno s výstupem na terasu, kde je zapuštěná vířivka s nerušeným pohledem do lesů. „Samotné usazení vířivky bylo naprosto přesně plánováno tak, aby obyvatelům při relaxaci nic nebránilo ve výhledu do krajiny,“ přibližuje detaily realitní makléř Filip Král, který nás společně s majiteli seznamuje s nespočtem detailů domu.

Prostřední část vily patří společenskému dění a její dominantou je obývací pokoj s utajenou pracovnou, která má samostatný venkovní vstup. „Například ani televize nikoho neruší ve výhledu do přírody, protože je zabudována v podlaze a vyjíždí na výtahu,“ popisuje Filip Král. Majitelé jsou zase pyšní na oboustranný krb, který je umístěn tak, aby vytvořil příjemnou atmosféru jak v obývací části, tak v privátním wellness.

Poslední částí domu je luxusní privátní klidová zóna s ložnicemi, šatnami a koupelnami. „Hlavní ložnice je orientována pohledově tak, že při výhledu z postele nevidíte nic jiného než okolní lesy,“ říká Filip Král s tím, že video ukázka domu ještě lépe přiblíží jednotlivé detaily. https://youtu.be/avmTq7waD9M

Technologie i udržitelnost

Podle realitního experta Filipa Krále je výsledný projekt skutečně výjimečný. „Například staticky nebylo vůbec snadné stavbu vytvořit. Zadáním bylo nejen to, aby vila působila díky přestřešení jako plachetnice, ale majitelé současně trvali na tom, aby nic nebránilo výhledu. V interiéru tu neuvidíte žádné podpěrné sloupy nebo zbytečné zdi,“ říká a ukazuje nám třeba oplocení, nenápadné místo na úpatí pozemku. Na první pohled by někdo mohl říct, že je plot obyčejný a nenápadný. „Ale i ten má jasny záměr – minimalizovat stínění, vytvořit vkusnou linii a minimálně kohokoliv rušit ve výhledu do přírody,“ dodává.

Vila vyniká také těmi nejlepšími technologiemi, a to včetně bezpečnostních. Má zabudované čtečky otisků prstů, příjezdovou kameru se čtením registrační značky i desítky kamer s nočním viděním nebo pohybovými čidly. „Všechny technologie jsou řízeny pomocí chytré domácnosti. Navíc je zajištěno maximální soukromí obyvatel, protože všechny technologie jsou umístěny ve spodní části domu s přístupem zvenku tak, aby do vily nikdy nikdo cizí nemusel vstupovat,“ popisuje Filip Král.Technik tak dostane přístupový kód, díky kterému může kontrolovat nebo spravovat zařízení, aniž by rušil chod v domě. „Třešničkou na dortu je to, že lze celý dům ovládat přes aplikaci, která se aktuálně vytváří vile Zara na míru,“ doplňuje makléř.

Exkluzivní dům, který bude od poloviny září na prodej, vyniká také v oblasti udržitelnosti. „Provozní náklady domu jsou na úrovni velkého prémiového bytu, tedy 15 až 18 tisíc korun měsíčně. Díky chytrému využití technologií se ale i tato částka v budoucnu může snížit,“popisuje Filip Král. V garáži bude pak možné nabíjet elektromobil a nechybí ani výkonná fotovoltaická elektrárna, tepelné čerpadlo, promyšlené vodní hospodářství, možnost pasivního chlazení stropů, rekuperace vzduchu a mnoho dalšího.

Dokonalé místo pro život

„S oblibou říkám, že si věci kupujeme kvůli pocitům, které v nás vyvolají. Vila Zara je sama o sobě zážitek. Třeba wellness zóna, která vám umožní při východu slunce plavat s výhledem do brdských lesů, přináší prožitek, který pochopíte až tady na místě. A to je jen začátek života plného luxusu a soukromí,“ loučí se s námi Filip Král s tím, že v České republice se v takovém rozsahu nový dům na prodej dlouho nenajde. Více fotografií a informací o vile naleznete na webu nemovitosti. https://fkr.cz/zara/

Ostatně většina lidí, kteří jsou schopní mít vizi a mají prostředky ke stavbě obdobné nemovitosti, si ji staví pro sebe. „Máme jiné ambice. Pokud náš makléř najde někoho, komu by se tady dobře žilo, vilu prodáme. I když je celý tento projekt o realizaci našeho snu o dokonalém místě pro život, tak bychom si to klidně mohli zopakovat,“ uzavírají majitelé s tím, že by se tak Zara mohla v dohledné době dočkat „sestry“. „Třeba někde v tropech,“ usmívají se.