Pokles cen nemovitostí ve velkých městech se neočekává

Lze očekávat, že tato zcela náhlá krize na trhu bude dopadat i na ceny nemovitostí, které se ale budou více řídit nabídkou a poptávkou. „Ve velkých městech stále není dostatek bytů, o které ale může mírně poklesnout zájem v kontextu právě koronaviru COVID-19, kdy si lidé v bytech možná více uvědomí zajímavost investice do domu se zahrádkou, kde jsou více v bezpečí a mají větší zázemí pro podobné situace,“ odhaduje Tomáš Jelínek.

Podle realitní sítě CENTURY 21 se dlouhodobě neprojeví ani výpadek služeb sdíleného ubytování, říká provozní ředitel společnosti Tomáš Jelínek. „Bytů Airbnb je dle KPMG zhruba 1,2 procenta z celkového počtu bytů v Praze, tedy v podstatě minimum. V kontextu řady připravovaných regulací právě Airbnb jde vlastně o přirozenou regulaci.“

Nedá se očekávat ani propad cen u developerských projektů. Developerské stavby jsou dlouhodobé projekty, které by měly počítat i s podobnými výkyvy. Cenu developerského projektu dnes nejvíce ovlivňují ceny pozemků, zdrojů a lidské práce. „Největší zisky ale má především stát ve formě daní. Díky nárůstu ceny práce v posledních letech a cen materiálů jsou ceny jasně definované, zisky developerů jsou v jednotkách procent, proto bych zde očekával spíše vstřícný krok především ze strany státu, který by měl přehodnotit schéma zdanění výstavby a bydlení celkově,“ říká k tomu Jelínek.

Nemovitost bude stále dobrou investicí

Nemovitost je vždy dobrá investice, jde pouze o pohled času, tedy kdy, za jak dlouho se tato investice vrátí. V tuto chvíli nelze očekávat raketový vzestup cen, který známe z minulých pěti až šesti let. Provozní ředitel CENTURY 21 Czech Republic však neočekává ani ohrožení majitelů, kteří si pořídili nemovitosti na hypotéku: „Každá krize odhalí skupinu lidí, kteří nejsou schopni své závazky splácet a v euforii konjunktury přecenili své síly. Doufejme ale, že takových lidí je minimum. Česká národní banka v poslední době natolik sešněrovala podmínky hypoték, že tím intuitivně zregulovala právě budoucí problémy řady lidí. Především se domnívám, že pro každou banku je efektivnější klient, který splácí, třeba méně na delší dobu, a tak budou banky nabízet další řešení, která lidem umožní zůstat v jejich nemovitostech.“ Česká národní banka navíc učinila kroky (snížení základních sazeb), které mají podpořit hypotéky. „Ale to se projeví zřejmě tak, že to bude korigovat přirozenou opatrnost bank v uzavírání nových smluv. Banky nejprve budou analyzovat kreditní riziko, budou hodnotit, jak se stávající situace projeví na trhu s nemovitostmi,“ doplňuje Jelínek.

Tomáš Jelínek nepředpokládá ani potíže investorů, kteří nakoupili nemovitosti cíleně na krátkodobé pronájmy. „Pro naše klienty, kteří nakupovali byty na Airbnb, nejde o jedinou investici a rozhodně nejsou na podobných příjmech závislí. Samozřejmě každý rozumný investor nyní hledá způsoby, jak netratit, a proto mírně vzroste počet bytů k pronájmu v atraktivních částech Prahy. Alespoň po dobu, než dojde k znovuobnovení zájmu o individuální cestovatelské bydlení.“