Podívejte se, jak vypadá den realitního makléře

Petra Wölflová je realitní makléř, který se může pyšnit výborným hodnocením. Je totiž Realiťákem roku, tj. nejlepším realitním makléřem za rok 2020 a Realiťákem Jihočeského kraje pro rok 2021. V projektu Realiťák roku (mimochodem aktuálně běží již 5.ročník) hodnotí realitní makléře 19 členná odborná porota, v potaz se berou absolvovaná školení, získané reference od klientů, obrátkovost jednotlivých makléřů a také hlasy veřejnosti, takže taková vítězství jsou velmi prestižní.

Den realitního makléře je pestrý, ale rozhodně musí mít dobře připravený časový rozvrh. Petra Wölflová ho začíná v kanceláři své firmy poradou s kolegy a pečlivou přípravou na prohlídky domluvené na tento den. V době návštěvy měla domluvené tři a to na třech různých nemovitostech.

Pečlivá příprava je nezbytná

„Určitě si před každou prohlídkou musím připravit desky na nemovitost. Vytisknu si všechny informace a to jak ty zveřejněné, tak detailnější. Jsou to například plánky, listy vlastnictví, kde jsou vidět třeba nějaké právní vady, projektovou dokumentaci, případně další technické informace,“ vysvětluje Petra Wölflová přípravu před prohlídkami.

Tyto materiály jsou určené pro klienty, ale další doplňkové informace si připravuje i pro sebe, aby byla na prohlídce schopná podat všechny možné informace o nemovitosti. „Informace si zpracovávám hned na začátku celého obchodu a samozřejmě je podrobně studuju, takže na prohlídkách už jsem automaticky připravená,“ vysvětluje Wölflová a dodává: „Pokud na prohlídce něco nevím, tak si rozhodně nevymýšlím pohádky, ale tu informaci zjistím a zákazníkovi ji zavolám.“

Příprava na prohlídku nemovitosti se však nemusí omezit jen na přípravu dokumentů. Některé nemovitosti jsou prázdné, což nevypadá dobře. Proto je stále častější takzvaný homestaging, tedy dekorace nemovitosti před prodejem. Makléřka přípravu popisuje: „Každá nemovitost je specifická, někam se homestaging hodí, někam ne. Určitě je fajn neprodávat úplně holé místnosti, takže pokud je to jenom trochu možné, tak aspoň do rodinných domů nábytek a dekorace dodáme.“ V realitní kanceláři Realdomus mají vlastní vybavení pro homestaging, což vyžaduje sklad, dodávku a především šikovné kolegyně, které si Petra Wölflová nedokáže vynachválit.

Je dobré poznat klienta a pochopit, co potřebuje

Makléř se snaží zjistit i informace o kupujícím. Už při telefonickém kontaktu je dobré zjistit, co zájemce očekává, jaké má financování a podobně. Prohlídka se tomu může přizpůsobit a hlavně si makléř může připravit odpovědi na očekávané dotazy. Petra Wölflová si ještě kontroluje ve specializovaném nástroji inzertní statistiky nemovitostí, aby zjistila, jak veřejnost reaguje na inzeráty. „Například, pokud je zájem o inzerát nemovitosti velký, ale nikdo nevolá, indikuje to, že budeme muset začít pracovat s cenou,“ dodává.

Pro realitního makléře je velmi důležité plánování. Především pak časový rozvrh prohlídek. Petra Wölflová je zkušená makléřka, která už z praxe ví, jak dlouho může trvat prohlídka konkrétní nemovitosti. Na malý panelákový byt stačí jen 20 minut, rodinný dům vyžaduje necelou hodinu a některé specifické nemovitosti ještě víc času. Doba prohlídky se samozřejmě přizpůsobuje možnostem kupujících. Zkušená makléřka to vysvětluje: „Klienty od pozdních prohlídek spíš odrazuju. Je to kvůli tomu, že při denním světle toho uvidí mnohem víc, podstatné je to především u rodinných domů. Při prohlídce v 7 hodin večer spoustu věcí neuvidí. Ale když jindy nemohou, tak se samozřejmě přizpůsobím.“

Další možností plánování prohlídek jsou prohlídkové dny. Konkrétní nemovitost si během dne prohlídne hned několik zákazníků, kteří jsou objednaní na konkrétní čas. V takovém případě českobudějovická kancelář Realdomus připraví pro klienty občerstvení a vedle makléřky se prohlídkového dne účastní třeba i finanční poradce, který může zájemcům o nemovitost pomoci s financováním. Petra Wölflová to vysvětluje: „U některých nemovitostí se sejde třeba 10 zájemců a v takovém případě už nelze domlouvat jednotlivé prohlídky, časově by se to nestihlo.“

Lepší prohlídka s majitelem nebo bez něj?

Na třech prohlídkách, které jsme s naší realitní makléřkou absolvovali, byl jen na jedné přítomný majitel nemovitosti. Je tedy lepší prohlídka s majitelem nebo bez něj? „Já se určitě snažím domlouvat s majiteli, aby mi dali důvěru a nechali mě v nemovitosti s těmi klienty o samotě. Ono to má daleko lepší atmosféru, prohlídka je daleko uvolněnější,“ vysvětluje svůj pohled na věc Petra Wölflová. V některých případech to možné není a přítomnost majitele je nezbytná, platí to především u komerčních nemovitostí.

Pestrý den s trojicí prohlídek zaujal i Moniku Lukášovou, pro kterou to byl první den v životě v roli realitního makléře. „Musím říct, že to pro mě byla, ve srovnání s tím na co jsme zvyklá, velká výzva. Já jsem většinou skoro celý den v kanceláři, naopak dnes jsme byly hodně v terénu, potkaly jsme spoustu lidí, každá prohlídka byla jiná. Každý klient byl jiný.“ Petra Wölflová s tím souhlasí: „Je to tak. Tahle práce je opravdu velmi pestrá. Není to jenom jednotvárné sezení v kanceláři, ale právě ten terén tomu dává tu jiskru. Ani jeden den není stejný.“