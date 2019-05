Pod křídly velké společnosti

Malá kancelář s velkým duchem v centru Nového Strašecí v okrese Rakovník byla vždy úspěšná. Jenže jak doba postupuje, vyvíjí se nejen realitní trh, tak i majitelé této kanceláře Miroslav Loskot a Eva Vondrová přemýšleli, co vůbec dál. Jestli sami silnou konkurenci, drahou inzerci a další zákoutí realitního trhu ustojí.

Jejich spolupráce s dumrealit.cz začala před několika týdny, už teď to vidí jako velký přínos pro jejich kancelář Novostrašeckých Realit. „Během posledního měsíce zaznamenáváme jakož to dumrealit Novostrašecké Reality ohromný nárůst prohlídek a zájmu o námi nabízené nemovitosti. Ale také nově nabrané nemovitosti a to především na exluzivní smlouvy,“ řekla spolumajitelka Eva Vondrová. Maji možnost být mnohem větší a silnější kanceláří, která svým spojením s DR může poskytnout stabilitu a perspektivu pro nově nabrané makléře. „Díky možnostem velké společnosti dumrealit, již v současné době jsme více vidět. Jak už v poskytování inzerce na 70 serverech, ale i v mnoha dalších výhodách,“ uvedl majitel Miroslav Loskot. Velmi cenným přínosem je pro ně i možnost setkávání se s jinými makléři a samotným vedením DR, které nejsou jen přínosem ve smyslu nových informací a posunutí profesně, ale i příležitost poznat nové zajímavé lidi. Navíc mají záštitu Národního realitního holdingu