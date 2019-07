Peníze má makléř klientovi vydělat, ušetřit nebo obojí?

Moderních způsobů prodeje v dnešní době využívá už snad každý skvělý makléř. Stejně tak jako jiní lidé, se i makléř profesionál obrací na profesionály ve svém oboru a tvoří fungující pracovní skupinu. Ať se jedná o fotografa se zaměřením na nemovitosti, produkční společnost na vytvoření poutavé video prohlídky, specialistu na vypracování 3D skenu nemovitosti, finančního poradce, advokáta a mnoho dalších. On sám má potom čas věnovat se tomu v čem je nejlepší. A to je právě prodej. Opravdu Vám to ale stačí? Teď nejspíš s největší pravděpodobností přemýšlíte nad tím, co pro Vás ještě může realitní makléř udělat. Spousta makléřů totiž není schopna zajistit ani tento výčet a v případě, že ano, kvalita je často mizerná. Na příklad třeba u inzerátů místo profesionálně natočené video prohlídky mnohdy můžete vidět prohlídku „letem světem“ točenou jen na mobilní telefon, navíc v rychlosti a obraz této rádoby prezentace nabírá zcela jiný směr.

A právě teď se dostáváme k tomu, co Vám realitní makléř může ušetřit. „Jednou z hlavních komodit, s jejímž nedostatkem se potýká každý, je čas. Jde o čas, který byste trávili s klienty, kteří se přišli jen podívat. Čas, při kterém odpovídáte ať na telefonu nebo na emailu na všetečné dotazy potencionálních kupujících,“ popisuje realitní specialista ze společnosti Home4people pro střední Čechy Ondřej Chaloupka. Ruku na srdce, nebylo by lepší tento čas věnovat rodině?

Co když Vám realitní makléř může ušetřit spoustu starostí? Třeba jestli zvolený advokát je ten správný a odborník v dané oblasti, s případnými problémy spojenými s prohlídkami a návštěvníky Vaší nemovitosti. Obíhání úřadů a mnoho dalších aktivit spojených právě s prodejem nemovitosti.

V neposlední řadě by Vám měl realitní makléř ušetřit peníze. Říkáte si, jak Vám může ušetřit peníze, když Vám je měl na začátku vydělat? Je to jednodušší, než se může na první pohled zdát. Je celá řada zákonných povinností, které v případě nesplnění mohou narůst ve vysoké pokuty. A co teprve takový strašák skrytých vad? „Kupující může až pět let po koupi zpětně reklamovat nemovitost, kterou od Vás koupil. A v tomto případě opět hrozí nemalé finanční výdaje,“ vysvětluje Chaloupka. Právě skutečný realitní specialista Vám tyto problémy vyřeší, a především se postará o bezproblémový a hladký průběh prodeje.

Ruku na srdce – chcete makléře, který Vám jen vydělá, ušetří peníze nebo specialistu tělem i duší, který dokáže obě věci skloubit a stane se pro Vás přidanou hodnotou …