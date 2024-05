Paprsek Stodůlky, Realitní projek roku, nabízí nejlepší ceny bytů

Manhattan na Stodůlkách

Paprsek vzdává hold městské atmosféře a celým svým konceptem, polohou i dynamikou architektury přináší náladu newyorského Manhattanu do pražských Stodůlek. Polyfunkční dům Paprsek přináší ojedinělý městský koncept sounáležitosti bydlení a místa, vzdává hold typické urbanistické atmosféře a rozvíjí její příběh směrem k modernímu a pospolitému životu, ve kterém mají lidé ve své bezprostřední blízkosti k dispozici všechno, co potřebují. Mezi samotnými bytovými domy pak vzniknou rovněž relaxační zelené zóny. Celkovou svěžest areálu pak doplňuje ikonický Centrální park, který se nachází v bezprostřední blízkosti nového areálu.

Bydlení se vším potřebným na dosah

Dispozice bytů v Paprsku se pohybují od 1+kk až po velkorysé 4+kk s terasami a balkony orientovanými jižním směrem. Poloha bytových jednotek v Paprsku je řešena s ohledem na světové strany tak, aby bylo zajištěno co nejbohatší proslunění všech obytných místností jednotlivých bytů slunečním světlem. Součástí bytů v projektu Paprsek je inteligentní ovládání domácností, samozřejmostí jsou sklepy a garážová parkování, které si navíc noví obyvatelé volí na míru svým potřebám a platí tedy jen to, co opravdu využijí.

Srdcem nového areálu je moderní přízemní parter, kde najdete supermarket, menší obchody a služby (např. kadeřník, restaurace, ordinace, lékárna a podobně) i místní lokální kavárny a bistra.

Výjimečná lokalita odkud je všude blízko

Nový polyfunkční areál Paprsek je umístěn do pražské čtvrti Stodůlky, která je typická svou vynikající občanskou vybaveností, bezprostřední blízkostí Centrálního parku s velkorysými vodními plochami i dvou z nejkrásnějších pražských přírodních lokalit – Prokopského a Dalejského údolí. V dochozí vzdálenosti od projektu Paprsek se nachází nejen množství škol, školek či moderních a upravených dětských hřišť, ale i velké množství obchodů, kaváren a restaurací, dvě polikliniky či bezpočet míst pro aktivní trávení volného času, pro sportování i odpočinek.

Stodůlky jsou navíc lokalitou, která je díky metru perfektně dopravně dostupná. Doslova za pár minut je možné dojet na Anděl, do centra i k obchodně-zábavní zóně na Zličíně. Pro cesty autem je výhodou snadný nájezd na Pražský okruh.