Pád sazeb hypoték pokračuje, banky reagují na zájem o nemovitosti

Trh s nemovitostmi zpomalil pouze v březnu

Navzdory koronavirové pandemii realitní trh zpomalil jen na chvíli. Bylo to v době prvního vyhlášení nouzového stavu, kdy odborníci prorokovali trhu s nemovitostmi krušné časy. Realitní kanceláře se ale na situaci dívaly optimističtěji. Robert Hanzl, generální ředitel NEXT REALITY Robert Hanzl, tehdy předpokládal, že pokles počtu rezervací bude jen krátkodobý. „V situaci, kdy některé trhy, například akciové, klesají, očekáváme ještě větší zájem ze strany investorů vkládat finanční prostředky do nemovitostí,“ soudil Hanzl v půlce března.

Slova generálního ředitele se naplnila. Měsíc září byl pátým nejlepším měsícem v historii, co se týče počtu sjednaných hypotečních úvěrů. Trvalé snižování průměrné sazby hypoték je ze strany bank logickou reakcí.

Zatím žádné větší překážky při žádosti o hypotéku

„Žijeme v tržním prostředí, a i banky jsou podnikatelské subjekty,” podotýká Martin Lípa, realitní makléř z pobočky NEXT REALITY Creatiway. „Hypotéky poskytovat chtějí a snižování sazeb je jedním ze způsobů, jak mohou mezi sebou soupeřit.“

S nízkou úrokovou sazbou však přichází větší potřeba krýt případná rizika. „Banky kladou zvýšené nároky na bonitu klientů, více si všímají rizikovosti žadatelů i z hlediska oboru, ve kterém pracují,” dodává Lípa. „Také se velmi obezřetně staví ke kvalitě zastavovaných nemovitostí.”

Obecně se ale Martin Lípa domnívá, že v tuto chvíli banky nekladou žadatelům o hypoteční úvěr velké překážky. „Prakticky každá situace nákupu nemovitosti hypotékou je řešitelná, pokud se nejedná o nějaký extrém.”

Ušetřené peníze za dovolenou i zájem o investici

Co vlastně stojí za vysokým zájmem o nemovitosti? Dle odborníků z NEXT REALITY je nyní silnou motivací pořízení bytu, domu či pozemku z důvodu investice. „Lidé v dnešní nejisté době investují prostředky do nemovitostí, ty z dlouhodobého hlediska drží cenu nejlépe,” soudí Robert Hanzl.

Hanzl dále poukazuje na to, že mnozí Češi letos ušetřili velké výdaje spojené s nákupem dovolené. Lidé zůstávají v ČR a v otázce využití peněz začínají uvažovat pragmaticky. Dalšími důvody jsou zrušení daně z nabytí nemovitosti, zmíněné zlepšující se podmínky hypotečních bank a konečně přirozeně se zvyšující nároky na bydlení. „Z obecně malého bydlení, které je u nás zakořeněno ještě z dob předrevolučních, se lidé stěhují do většího. Díky aktuální situaci je pak mnohem větší poptávka po rekreačních objektech, rodinných domech, pozemcích. Klienti chtějí větší prostor, ideálně pobývat na vlastních zahradách. Jednoduše řečeno: chtějí bydlet lépe,” uzavírá Robert Hanzl.