Oslava narozenin změnila její poslání

Oslava narozenin ji změnila život. V průběhu bujarého veselí za ní přišel majitel velké franšízy a dal ji nabídku. Prý jestli se nechce stát součástí jeho týmu a působit jako realitní makléřka. Vzhledem k tomu, že měla jiné plány, odmítla. Jenže jak už to bývá, po třech měsících nabídku přijala. Podnikání pro realitní makléřku z Opavy Jarmilu Špirutovou není jen práce. Především je to její záliba. Jak sama říká, naplňuje ji pomáhat lidem s jejich sny o dokonalém bydlení.

Řídí se svým vlastním motem

„Své podnikání chápu jako poslání, důsledně dodržuji svůj etický kodex, a proto může mít zákazník plnou důvěru v mé jednání. Co je pro Vás starost, to je pro mne radost. Nemovitost Vám prodám a o vše se postarám. Pojďme prodat Vaši nemovitost společně.“

Hlavní pro Jarmilu Špirutovou je, že práce není stereotypní. „Díky této práci mohu poznávat celou republiku. To je pro mě obrovská změna proti rokům strávených v kamenném obchodě s pracovní dobou,“ vysvětluje Špirutová. Podle ní je práce makléře, pokud si dovede umět zorganizovat čas, báječná. Cesty se dají skloubit třeba i s rodinným výletem. I v této branži ji ale dokáže naštvat třeba to, když si lidé nenechají vysvětlit fakt, že to, co bylo před deseti lety, dnes už zkrátka neplatí. „Nejvíce mě těší, když se setkám prvně s klientem a ten mi řekne, že mi věří, protože na mě dostal doporučení. Také, když se díky mé práci potkám s lidmi, které jsem třeba třicet let neviděla,“ řekla makléřka.

Velká značka versus samostatnost

Nejdřív pracovala pro velkou realitní společnost. Tam ale Jarmila Špirutová zjistila, že nemůže plnit roli podřízené. Spolu s kolegou vybudovala firmu. Ale ani to jí moc nevyhovovalo. „Má povaha je taková, že musím být svým pánem,“ uvedla makléřka. Teď se asi nejspíš ptáte, proč tedy vstoupila znovu pod křídla velké sítě Dumrealit.cz? „Dumrealit.cz mi totiž dovoluje zůstat svým pánem a zároveň mám záštitu velké značky. A navíc jejich pravidla nejsou vůbec v rozporu s mou ideou,“ vysvětluje Špirutová. Zkrátka nabídky Národního realitního holdingu ji doslova nadchla – lepší užívání systému se zapojením makléřů, topování, auto, pojištění, školení a celá řada dalších výhod.

Pokud hledáte nový impuls, novou práci, určitě se Jarmile Špirutové ozvěte. Do svého týmu hledá spolehlivé kolegy.