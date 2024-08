Objevte luxusní rezidenci X28 v srdci Jižní Moravy, v Mikulově

Dva Domy, Jeden Výjimečný Projekt

Rezidence X28 se skládá ze dvou budov – Bílého domu a Červeného domu. Bílý dům nabízí 21 prostorných a elegantních bytových jednotek, zatímco Červený dům zahrnuje 7 exkluzivních jednotek, které zaručují dostatek soukromí a komfortu. Každý byt je navržen s důrazem na detail a kvalitu, což zajišťuje maximální pohodlí pro jeho obyvatele.

Parkování a Zeleň

Jedním z hlavních benefitů rezidence X28 jsou vyhrazená parkovací místa, která jsou umístěna v krásně upraveném vnitrobloku plném zeleně a zatravňovacích ploch na samotném parkovišti. Tato kombinace zajišťuje, že obyvatelé mohou využívat pohodlné parkování přímo u svého domova, aniž by museli obětovat estetiku a přírodní krásu okolí.

Precizní Zpracování a Moderní Architektura

Rezidence X28 je synonymem pro precizní zpracování a moderní architekturu. Každý detail byl pečlivě promyšlen a realizován s nejvyššími standardy kvality. Architektonický design kombinuje moderní prvky s tradičními materiály, což vytváří harmonický a nadčasový vzhled, který dokonale zapadá do historického rázu Mikulova.

Ideální Místo pro Život

Mikulov je známý svou bohatou historií, kulturním dědictvím a nádhernou přírodou. Rezidence X28 nabízí svým obyvatelům nejen luxusní bydlení, ale také možnost užívat si všechny výhody, které toto krásné město nabízí. Od procházek po historickém centru, přes návštěvy místních vinoték, až po relaxaci v okolní přírodě, Mikulov má co nabídnout každému a to včetně mezinárodních kulturních akcí, jakým bezesporu je i Pálavské Vinobraní, jehož první ročník se konal již v roce 1947. Ostatně slogan zní: „Mikulov, město s vůní jihu, vás zve na Pálavské vinobraní!“

Ideální Místo pro Investici

Investujte do Luxusních Apartmánů v Mikulově = Vaše Brána k Výnosnému a Elegantnímu Bydlení. Mikulov, je nejen turistickým rájem, ale také ideálním místem pro investice do nemovitostí. Luxusní apartmány v tomto malebném městě představují skvělou příležitost pro ty, kteří hledají výnosné a prestižní investice. Mikulov přitahuje turisty z celého světa, což zvyšuje poptávku po kvalitním ubytování. Investice do luxusních apartmánů nabízí nejen stabilní výnosy, ale také možnost využití apartmánů pro vlastní rekreaci.

„Vysoký výnos z pronájmu, rostoucí hodnota nemovitostí, moderní a kvalitní bydlení, strategická poloha Mikulova, to vše činí z Mikulova ideální místo pro investice. Jedním z příkladů je projekt Rezidence X28, který nabízí špičkově provedené apartmány s vysokým standardem kvality a moderním designem, spolu s možností kombinace bydlení, pronájmu, rekreace nebo ubytování. Jednotku lze využít, tak jak aktuálně potřebujete, včetně nabídky již kompletně zařízených apartmánů.“, vysvětluje Leoš Richter z Bytymikulov.cz.

Volné Byty již pouze v Červeném

Pokud hledáte místo, kde se snoubí luxus, pohodlí a krása, rezidence X28 v Mikulově je tou pravou volbou. Přijďte a objevte, co všechno může tento výjimečný projekt nabídnout. Pozor Bílý je již beznadějně vyprodán, volné jednotky k prodeji již pouze v Červeném - https://www.x28.cz/byty-02/