Obchodní značka BYTY Západ nedávno oslavila 15 let na trhu

Tak povězte, jak to všechno začalo v tom celkem turbulentním roce 2008?

Máte pravdu, v letech 2007 a 2008 probíhala v ČR zásadní realitní krize, neprodávalo se a my jsme se i přes to rozhodli s tehdejším kamarádem založit realitku. Nějaké zkušenosti z větší firmy jsme už měli, ale stejně jsme byli celkem střelci (úsměv). Já byl ještě k tomu na vysoké, kterou jsem dělal při podnikání, takže toho bylo opravdu hodně. Dnes už bych byl mnohem opatrnější.

Takže ale rozjeli jste se…

Ano, byli jsme mladí a horliví a troufám si říci, že i šikovní. Doba šikovným a aktivním makléřům nahrávala. Přibrali jsme i nějaké makléře k nám do firmy, přestěhovali jsme se z Husovy ulice v Plzni na prestižnější náměstí Republiky v Plzni. Takže z malé plzeňské realitní firmy se postupem času stala taková o něco větší malá plzeňská realitní firma.

No ale teď jste ve firmě sám, takže co se stalo?

Kamarád, se kterým jsem firmu zakládal, resp. jeho přítelkyně, která do firmy tehdy také majetkově přistoupila se společně rozhodli, že založí svou vlastní realitní kancelář. Byl to tehdy pro mě šok, stalo se to někdy kolem Vánoc na přelomu let 2013/2014 a v té době jsme zrovna s manželkou a malou dcerkou stavěli dům na Roudné, kde dodnes bydlíme. Takže situace se nehodila ani finančně. Musel jsem si tehdy půjčit na rozjezd nové etapy BYTY Západ a lidem, kteří mi tehdy pomohli finančně i personálně za to dodnes děkuji.

Máte to bývalým společníkům za zlé?

Vůbec ne. Spíš to načasování se nehodilo. My jsme opravdu měli zcela odlišné představy o tom, jak vést firmu, a to je zřejmé dodnes. Troufám si s odstupem času říci, že by to přišlo dříve nebo později. Zkrátka naše cesty se rozešly a evidentně tomu tak mělo být. Dneska se potkáme, slušně se pozdravíme. Myslím, že jsme ten rozchod tehdy zvládli velmi dobře. Navíc, co tě nezabije, to tě posílí. A mě to tehdy posílilo dost výrazně.

Začal jste více investovat do firmy?

Tak teď jsem byl najednou vlastním pánem, na což jsem vlastně nebyl úplně zvyklý. Vytvořil jsem s kolegyní makléřkou novou kancelář, také na náměstí Republiky, nechtěl jsem z centra. Ale kancelář mnohem větší, protože jsem očekával personální rozmach. A začal jsem opravdu intenzivně pracovat, protože najednou byly veškeré výdaje firmy jenom na mě. Což s manželkou na mateřské dovolené a později v očekávání narození druhého dítěte nebylo úplně správně pro naše finanční jistoty a dům na hypotéku.

Takže co se hlavně změnilo?

Tak především se mi podařilo získat dvě kvalitní makléřky, takže jsme byli ve firmě čtyři fungující makléři a v průběhu let se tam vystřídalo ještě několik makléřů, kteří se neúspěšně snažili prorazit. Pak se mi také podařilo pár větších obchodů. Ale to hlavní, to vzniklo spíše dílem náhody. Tehdy jsem přes telefon prodal byt Čechům žijícím v Británii a protože jsme si padli do oka, domluvili jsme se, že se jim o pronájem bytu budu permanentně starat za malou měsíční odměnu, což je vlastně princip správy pronájmu.

Aha, takže vaše služba Správa pronájmů vznikla už před deseti lety?

Ano, ale tehdy se tomu snad ani tak říkat nedalo, dnes je vše maximálně zprofesionalizované, jsou různé systémy, přibyl nám speciální správce nemovitostí, technici, asistentka, uklízečky a hlavní ekonomka. Ale v podstatě máte pravdu, správu pronájmů poskytujeme už deset let. Když to srovnám s ostatními konkurenty, kteří s obdobou této služby přišli na trh o minimálně pět let později, říkám si, že to byla vynikající obchodní predikce. A i ten časový náskok nám pomohl v tom, že dnes jsme v Plzni jedničkou, co se týče poskytování správy pronájmů. Ale je pravdou, že větší ekonomický potenciál jsme ze správy začali získávat až s příchodem mojí manželky do firmy.

Takže jste taková rodinná firma…

Ano to jsme. Ve dvou se to lépe táhne. A když si nastavíte jasná pravidla, třeba kdo má, co ve firmě na starosti nebo že se zásadně o práci nebavíme doma, tak to lze docela dobře zvládnout. Navíc jsme takovými manažerskými protiklady, já bych spíš utrácel a investoval, manželka je šetřivá. I proto drží pevně kasu už šestým rokem. My také uklízíme, takže máme diverzifikované příjmy ze tří oborů, tzn. realit, správy a úklidu, z čehož dva příjmy jsou pravidelně každý měsíc. Takže firma je finančně zdravá a jen tak jí nerozhodí nějaká krize.

Ano, že uklízíte jsem se na webu dočetla…

Profesionálně jsme začali uklízet před pěti lety. My máme takové pětiletky (smích). Za prvé jsme velice často potřebovali uklidit byty či domy, které jsme prodávali nebo spravovali. A za druhé, tím že se zkrátka pohybujeme v oblasti realit, bylo to takové logické vyústění. Takže dnes uklízíme bytové domy, firmy i domácnosti. V oblasti úklidu je nejdůležitější neustálé udržení počáteční kvality úklidu. Takže tady ty začátky také nebyly růžové. Jakmile nemáte kvalitní pracovníky, nemůže to fungovat.

Mluvíte jen o uklízečkách nebo i o ostatních profesích ve firmě?

Co se týče úklidu, tam se to po nějaké době ustálilo, fluktuace nešikovných a nespolehlivých uklízeček byla obrovská. Poté jsme zaměstnali naší vedoucí úklidu, která ostatní děvčata řídí a dělá to velmi svědomitě a dobře. Co se týče makléřů, tam je to složité, ten obor není pro každého, ale podařilo se nám získat některé dobré lidi. Dlouhodobě nás trápila pozice asistentky a musím říci, že nyní jsme spokojeni. Kvalitní lidi je nutné nejen dobře zaplatit, ale také s nimi dobře vycházet.

Plánujete přímo vy v souvislosti s firmou něco do budoucna?

Pořád se něco plánuje, ať už v krátkodobém, střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Je toho samozřejmě více, ale když budu mluvit konkrétně, tak v krátkodobém horizontu je to rozjetí správy krátkodobých pronájmů v Plzni a na Šumavě, vidíme v tom potenciál. Ve střednědobém je to dotažení prodejů v nepůvodních developerských projektech. A v dlouhodobém horizontu jsou to investice přímo do vlastních developerských projektů.