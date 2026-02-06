Nové podmínky hypoték v roce 2026: Zpřísnění pro investiční nemovitosti

Od dubna 2026 se mění pravidla pro získání hypotéky na investiční nemovitosti. ČNB totiž doporučila bankám, aby byly přísnější. Pokud si ale chcete pořídit své první bydlení, nemusíte se novinek bát – pro vás se nic nemění.

Třetí a další nemovitost? Na hypotéku jen 70 %

Kdo chce nemovitost jako investici, narazí od dubna na přísnější podmínky. Jedná se především o tyto změny:

  • Na hypotéku maximálně 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti. Z vlastního tak budete muset dát 30 % z ceny. Byt za 5 milionů? Připravte si 1 500 000 Kč.
  • Celkový dluh maximálně 7× čistého ročního příjmu: Pokud má celá domácnost příjem 1 000 000 Kč, celkem může dlužit maximálně 7 milionů.
Proč ta změna?

„Aktivita na hypotečním trhu překročila dlouhodobé průměry, ceny obytných nemovitostí rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se také podíl hypoték na pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter. Tyto úvěry zároveň vykazují rizikovější profil než úvěry pořízené na financování vlastního bydlení,“ řekl o finanční stabilitě člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler.

Co to znamená, když to přeložíme do lidštiny? Rodina, která si pořídí hypotéku na vlastní bydlení, bude pravděpodobně splácet, i když přijde hospodářská krize. Zkrátka si radši odepře dovolenou, než aby přišla o střechu nad hlavou. Investoři spekulující na růst cen nemovitostí ale při prvním náznaku krize spíš vezmou nohy na ramena. To může zavařit bankám i ekonomice. A právě tomu se snaží ČNB zabránit.

Chcete vlastní bydlení? Změny se vás netýkají

U hypoték na vlastní bydlení se pravidla nemění. Limit doporučený ČNB zůstává stejný:

  • Na hypotéku maximálně 90 % z ceny nemovitosti (od 36 let max. 80 %)

Limity pro celkové zadlužení domácnosti (DTI) a maximální měsíční splátku (DSTI) zatím ČNB nechala deaktivované. Nemusíte si s nimi lámat hlavu.

