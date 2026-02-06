Nové podmínky hypoték v roce 2026: Zpřísnění pro investiční nemovitosti

Třetí a další nemovitost? Na hypotéku jen 70 %
Kdo chce nemovitost jako investici, narazí od dubna na přísnější podmínky. Jedná se především o tyto změny:
- Na hypotéku maximálně 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti. Z vlastního tak budete muset dát 30 % z ceny. Byt za 5 milionů? Připravte si 1 500 000 Kč.
- Celkový dluh maximálně 7× čistého ročního příjmu: Pokud má celá domácnost příjem 1 000 000 Kč, celkem může dlužit maximálně 7 milionů.
Proč ta změna?
„Aktivita na hypotečním trhu překročila dlouhodobé průměry, ceny obytných nemovitostí rostou dvouciferným tempem a zvyšuje se také podíl hypoték na pořízení obytných nemovitostí, které mají investiční charakter. Tyto úvěry zároveň vykazují rizikovější profil než úvěry pořízené na financování vlastního bydlení,“ řekl o finanční stabilitě člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler.
Co to znamená, když to přeložíme do lidštiny? Rodina, která si pořídí hypotéku na vlastní bydlení, bude pravděpodobně splácet, i když přijde hospodářská krize. Zkrátka si radši odepře dovolenou, než aby přišla o střechu nad hlavou. Investoři spekulující na růst cen nemovitostí ale při prvním náznaku krize spíš vezmou nohy na ramena. To může zavařit bankám i ekonomice. A právě tomu se snaží ČNB zabránit.
Chcete vlastní bydlení? Změny se vás netýkají
U hypoték na vlastní bydlení se pravidla nemění. Limit doporučený ČNB zůstává stejný:
- Na hypotéku maximálně 90 % z ceny nemovitosti (od 36 let max. 80 %)
Limity pro celkové zadlužení domácnosti (DTI) a maximální měsíční splátku (DSTI) zatím ČNB nechala deaktivované. Nemusíte si s nimi lámat hlavu.