Nové byty v Praze 6: Rezidence Escape spojuje komfort a přírodu

Od prvního bydlení po prostorný rodinný byt
Při výběru nového domova hraje stále větší roli nejen lokalita a cena, ale také dispozice, kvalita provedení a možnosti, které bydlení nabízí v každodenním životě. Právě na kombinaci těchto požadavků reaguje nový rezidenční projekt Rezidence Escape, který vyrůstá na Praze 6.
Projekt developerské skupiny SATPO nabídne celkem 250 bytů v dispozicích od 1+kk až po prostorné 5+kk. Pestrá skladba jednotek osloví jednotlivce, mladé páry, rodiny s dětmi i zájemce o investiční nemovitost.
Menší byty představují zajímavou možnost pro ty, kteří hledají své první vlastní bydlení nebo chtějí investovat do nemovitosti k pronájmu. Větší dispozice zase nabídnou dostatek prostoru pro rodinný život, práci z domova i další každodenní aktivity.
Výhodou projektu je také venkovní prostor u každého bytu. Podle konkrétní jednotky jde o balkon, lodžii, terasu nebo předzahrádku. Tyto prostory přirozeně rozšiřují možnosti využití bytu a poskytují příjemné místo pro odpočinek.
Zelený vnitroblok a služby pro pohodlnější život
Jedním z charakteristických prvků Rezidence Escape je vnitroblok Gardenia. Zeleň, upravené cesty a místa k posezení vytvoří prostředí pro odpočinek, sousedská setkávání i chvíle strávené s rodinou.
Vnitroblok přitom není jediným benefitem projektu. Rezidence počítá také s recepcí v režimu 24/7, kamerovým systémem, čipovým přístupem a podzemním parkováním. Tyto prvky doplňují celkový koncept bydlení, který klade důraz na komfort, praktičnost a bezpečnost obyvatel.
Při návrhu jednotlivých bytů je důležitá také funkčnost dispozic a efektivní využití obytné plochy. Projekt tak nabízí řešení pro různé životní etapy: od samostatného bydlení až po vícečlennou domácnost.
Zájemci mohou vybírat z aktuální nabídky nových bytů v Praze 6 podle svých prostorových požadavků a preferencí.
Praha 6: Příroda i městský život na dosah
Poloha rezidence přináší kombinaci dostupnosti města a přírodních lokalit, které patří mezi oblíbená místa pro volnočasové aktivity Pražanů.
Nedaleko se nachází obora Hvězda, vhodná pro procházky, běhání nebo cyklistiku. Další možnosti aktivního odpočinku nabízí Divoká Šárka a okolní přírodní lokality.
Výhodou je rovněž dopravní dostupnost. V blízkosti projektu se nachází železniční stanice Praha-Ruzyně, která umožňuje spojení směrem do centra Prahy. Poloha v západní části metropole je zároveň praktická pro cesty na letiště Václava Havla i mimo hlavní město.
Právě spojení městské infrastruktury, dopravní dostupnosti a přírody patří mezi důvody, proč může být bydlení v Praze 6 atraktivní pro různé skupiny zájemců.
Vlastní domov i dlouhodobá investice
Rezidence Escape není určena pouze těm, kteří hledají nové bydlení pro vlastní potřebu. Skladba bytů, jejich vybavení a poloha projektu mohou oslovit také investory.
Zejména menší dispozice 1+kk a 2+kk mohou představovat vhodnou volbu pro dlouhodobý pronájem. Dobré dopravní spojení, blízkost letiště a další rozvoj této části Prahy jsou faktory, které mohou přispívat k atraktivitě nemovitosti i v delším časovém horizontu.
Pořízení bytu je však vždy rozhodnutím, při kterém je vhodné zohlednit nejen aktuální nabídku, ale také dlouhodobé náklady, možnosti využití nemovitosti a její budoucí hodnotu.
Rezidence Escape tak představuje příležitost pro zájemce, kteří chtějí spojit výhody novostavby s dostupností městských služeb a blízkostí přírody. Ať už hledají první vlastní byt, nový domov pro rodinu nebo nemovitost s investičním potenciálem.
Více info o projektu: satpo.cz/projekty/rezidence-escape