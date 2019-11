Nezvládáte splácet hypotéku? Hlavně komunikujte s bankou

Do finančních potíží se lze dostat poměrně snadno. Dlouhodobá nemoc či nezaviněná ztráta zaměstnání jsou jen některé z možností. Pokud k tomu splácíte hypotéku s variabliní fixací a bez pojištění schopnosti splácet, je problém na světě. „Pokud se klient opozdí se splátkou, banka ho vhodným způsobem informuje – pošle email, SMS, případně zavolá klientovi jeho bankovní poradce. Pokud klient nereaguje, začne klienta telefonicky upomínat pracovník specializovaného útvaru a klient také postupně obdrží několik výzev k úhradě.“ říká místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim.

Domluvte se s bankou na odložení splátek

Banka se vždy snaží najít vhodné řešení, které by vyhovovalo oběma stranám. Dlužník tak může požádat o dočasné snížení či odložení splátek na dobu až jednoho roku nebo o prodloužení doby splatnosti hypotéky a zároveň tak i snížení měsíčních nákladů. Úprava splátkového kalendáře je tou nejsnazší a nejflexibilnější variantou, klient sám může požádat o řešení, které bude nejvíce vyhovovat jeho aktuálním potřebám.

Nejdůležitější ze všeho je aktivně a otevřeně s bankou komunikovat. “Je možné se domluvit na restrukturalizaci či pozastavení splácení, až dokud se situace klienta nevyřeší – my potom klientovi rozpočítáme zbytek částky, aby se dala realisticky splatit. Nemáme zájem stěhovat klienta z domu, naopak se snažíme do poslední chvíle obchodní vztah s klientem zachránit. Vymahačské firmy nepoužíváme, řešíme takové věci vlastními silami vždy v rámci banky„ říká Jiří Vilím, ředitel odboru rizikových obchodů v ČSOB. Zpočátku tak rozhodně není nutné myslet na katastrofické scénáře v podobě prodeje nemovitosti, exekuce či osobního bankrotu.

Snižte si měsíční splátky a získejte výhodnější hypotéku

Pokud vám úprava splátkového kalendáře na pár měsíců nepomůže, zažádejte o změnu splátek nastálo. Díky refinancování můžete v některých případech získat lepší podmínky pro splácení, a to například prodloužením doby splatnosti úvěru. Pokud však byla smlouva uzavřena v době před třemi až pěti lety, kdy byly úrokové sazby na historických minimech, nemusí to pro vás vždy znamenat vylepšení podmínek.

Refinancování je vhodné naplánovat na výročí fixace, kdy máte možnost splatit starý závazek zdarma. Celý proces není tak administrativně náročný, jako vyřízení nového hypotečního úvěru. Nemusíte řešit nový odhad nemovitosti, ale nevyhnete se například znovudokládání vašich příjmů.

Prodejte nemovitost a zbavte se dluhu

Pokud se vám úvěr na bydlení vymyká z ruky, pak je řešením se hypotéky zbavit. Tedy nemovitost prodat a částku, kterou z prodeje utržíte, využít na zaplacení zbývajícího dluhu. „Prodej nemovitosti by neměl být odkládán až na dobu, kdy už exekutor klepe na dveře. Kvůli časové tísni situace by pak prodej nemusel pokrýt celý závazek, a klientovi by tak stejně zůstal dluh, který by bylo nutné doplatit,“ varuje Eim z Gepard Finance.

Prodej nemovitosti je velkým rozhodnutím, které je zapotřebí důkladně zvážit, a to nejlépe s bankéřem či finančním poradcem. Rozhodně ale není dobré vyčkávat na to, až banka pohledávku předá specializované firmě, která zpravidla s dlužníky už nevyjednává.