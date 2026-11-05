Než svěříte makléři miliony, položte mu čtyři otázky

Komerční sdělení   5:11

Realitní komora | foto: Realitní Komora

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Při prodeji bytu nebo domu rozhodujete o podstatné části svého majetku. Výběru makléře proto věnujte víc než jednu schůzku. Členství v profesní organizaci, živnostenské oprávnění, pojištění a zkušenosti klientů si můžete prověřit ještě před podpisem smlouvy.
Realitní komora

Jste členem profesní organizace?

Realitní komora ČR sdružuje realitní profesionály, kteří přijímají její etický kodex. Ten požaduje čestné jednání, hájení zájmů klienta, ochranu důvěrných informací i průběžné vzdělávání. Při výběru makléře proto má smysl dát váhu také jeho profesnímu zázemí. Samotné členství ale nenahrazuje další prověření.

Nespokojte se s logem na vizitce. Členství si ověřte přímo: vyhledejte konkrétního makléře nebo realitní kancelář. Porovnejte jméno, název a lokalitu. Pokud záznam nenajdete nebo si nejste jistí, požádejte organizaci Realitní komora ČR o potvrzení.

Máte oprávnění pro realitní zprostředkování?

Zeptejte se, pod jakým IČO bude služba poskytována. V živnostenském rejstříku ověřte oprávnění k vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a zda není její provozování přerušeno. Prověřujte podnikatele nebo firmu, se kterou budete uzavírat smlouvu; makléř v zaměstnaneckém poměru nemusí mít vlastní živnost.

Ukážete mi doklad o pojištění?

Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu činnosti zákonně pojištěn pro případ újmy způsobené realitním zprostředkováním. Zákon o realitním zprostředkování mu ukládá na vyžádání předložit klientovi pojistku. Zkontrolujte pojištěný subjekt, dobu pojištění a limity. Pouhé „jsme pojištění“ nestačí.

Co o vás říkají klienti?

Vyhledejte jméno makléře i název kanceláře na internetu. Projděte recenze na více místech, jejich stáří, konkrétní zkušenosti a reakce na kritiku. Zajímejte se o podobné dokončené obchody. Pět hvězdiček bez vysvětlení má menší hodnotu než věcný popis spolupráce.

Důvěra začíná ověřitelnými odpověďmi

Dobrý makléř by měl umět vysvětlit své zázemí a doložit potřebné údaje. Začněte ověřením členství a pokračujte kontrolou oprávnění, pojištění a referencí. Jde o vaše nemalé peníze. Ptát se je zodpovědné.

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