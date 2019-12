NEXT REALITY hlavním partnerem Finfest Evoluce 2020

Kongresové centrum Clarion v pražských Vysočanech bylo dne 20. listopadu dějištěm konference Finfest Evoluce 2020. Jsme hrdí, že naše společnost NEXT REALITY byla hlavním partnerem této úspěšné akce. Zájem byl obrovský: všechny vstupenky byly beznadějně vyprodány.

Konference byla zcela výjimečná jak svým rozměrem, tak i obsahem. Dostavilo se přes 1300 profesionálů z oblasti realit a financí a v 9 sálech promluvilo více než 65 řečníků z řad zástupců odborné veřejnosti, obchodních partnerů a legislativy. Nechyběli manažeři, majitelé firem a realitní makléři.

Zákon o realitním zprostředkování nejdiskutovanějším tématem

V realitní části nejvíce rezonovalo téma zákona o realitním zprostředkování. Zákon krátce před konferencí prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a je možné, že v platnost vstoupí již od ledna 2020. Proto organizátoři konference věnovali tomuto významnému tématu náležitý prostor - o zákonu se hovořilo hned ve třech sálech. Generální ředitel NEXT REALITY Robert Hanzl spolu s Ing. Pavlem Rakoušem z ministerstva pro místní rozvoj v rámci workshopu rozebrali způsob, jakým bude nový zákon zaváděn do praxe uvnitř realitních kanceláří. „Málokdo dnes například ví, že je v zákoně rozdíl mezi realitním makléřem a realitní kanceláří v prokázání odborné kvalifikace,” zmiňuje Robert Hanzl. „Realitní makléř má na doložení praxe dva roky od nabytí účinnosti zákona, realitní kancelář, respektive její provozovatel, má pouze 6 měsíců.“

Odborníci z NEXT REALITY vystoupili v několika diskuzích

Mimořádnou pozornost budila i panelová diskuze konaná v hlavním sále, kde na téma zákona o realitním zprostředkování diskutovali například náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz, poslanec Vojtěch Munzar z ODS, ze zástupců odborné veřejnosti generální ředitel REMAX ČR Jan Hrubý a Petr Morcinek majitel MM holding. Robert Hanzl se ujal role moderátora.

Společnost NEXT REALITY měla své zástupce ale i v dalších bodech programu. „Jak pracují nejlepší makléři?” byl název panelové diskuze, v níž promluvili vybraní elitní čeští makléři. Nechyběl mezi nimi také Martin Lípa, majitel Realitní kanceláře Creatiway pod záštitou franšízingové sítě NEXT reality. Posluchače zaujal i příspěvek Romana Lánera z pobočky NEXT REALITY Olomouc.

Propojení realit a financí coby významný trend

Důležité téma výhod propojení realit a financí otevřel na svém workshopu ředitel franšízové sítě Petr Zelenka. „Je zřejmé, že zmíněné obory se propojují a tento trend bude i nadále pokračovat,” komentuje příspěvek Robert Hanzl. „Na to, aby klient koupil nemovitost, potřebuje finance. Pokud nemovitost prodá, potřebuje s prostředky nějak naložit, stejně tak dnes požaduje pojištění nemovitosti nebo své rodiny. K tomu je zapotřebí finanční makléř. Spolupráce realitního a finančního makléře je tudíž pro obě strany výhodná: realitní makléři potřebují zakázky a kolegové z finance řešící průběžně se svými klienty jejich životní situaci se většinou jako první dozvědí, že se klienti odhodlávají k prodeji nemovitostí,” uzavírá Robert Hanzl.

Pro podnikatele z oblasti realit a financí se z těchto důvodů otevírají nové možnosti vydělávat na obou těchto činnostech, například v našich společných franšízách NEXT PARTNER a Partners market.