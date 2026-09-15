Neplaťte dva nájmy současně. 4 kroky, jak při stěhování zamezit překryvu nájmů

Komerční sdělení   16:50

Stehovanipraha | foto: Stěhování Praha

Komerční sdělení

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Za běžný 2+kk byt v Praze zaplatíte měsíčně okolo 23 500 Kč. Pokud kvůli špatně naplánovanému stěhování nebo zpožděné rekonstrukci držíte starý i nový byt současně, každý den překryvu vás může stát 800 až 1 000 Kč. Dá se tomu ale celkem snadno předejít.
Stehovanipraha

1. Stěhovací firmu zarezervujte včas

Největší chybou bývá odkládání rezervace stěhování na poslední týden v měsíci. Kapacity stěhovacích firem totiž bývají v tu dobu už často plné. Termín stěhování rezervujte alespoň 14 až 21 dní předem. Ideální je, když celý přesun naplánujete na střed týdne (úterý až čtvrtek) v polovině měsíce. Zajistíte si tak větší flexibilitu, klidnější provoz i snazší parkování před domem.

Zatímco stěhování bytu 2+kk svépomocí zabere v průměru 16 až 20 hodin čistého času (zpravidla to znamená celý víkend pro 2–4 lidi), profesionální stěhovací firma zvládne kompletní přesun za 5 až 7 hodin. Ráno se tak začnete stěhovat a večer už spíte v novém.

2. Využijte krátkodobé skladování věcí

Často se také stává, že starý nájem končí ke 30. dni v měsíci, ale v novém bytě se protáhla rekonstrukce nebo malování. Mnozí to řeší prodloužením starého nájmu o celý další měsíc. To se ale zpravidla nevyplatí. Zvažte, jestli pro vás není levnější krátkodobé uskladnění věcí. Často ho nabízejí i samotné stěhovací firmy.

Jak to pak probíhá? Podobně jako při klasickém stěhování. Starý byt se vyklidí přesně v den skončení smlouvy a vaše věci odveze stěhovací tým do zabezpečeného skladu. Do nového bytu vše naveze až ve chvíli, kdy bude nový prostor 100% připravený. Pár dní nebo týdnů skladování vás vyjde většinou jen na zlomek toho, co byste dali za další měsíc nájmu.

Stehovanipraha

Například firma STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r. o. nabízí uskladnění věcí přímo ve svém areálu na Praze 8 – v temperovaném prostoru s nonstop dohledem.

3. Zabalte v předstihu a zbytečně neutrácejte za krabice

Nezdá se to, ale sbalit celou domácnost za jediný víkend bývá extrémně vyčerpávající. Fyzicky i psychicky. Balení na poslední chvíli navíc vede k chaosu, poškozeným věcem a zbytečnému zdržení v den D. Začněte proto pozvolna, ale co nejdřív, klidně už dva týdny předem. Jako první schovejte do krabic sezónní výbavu, knihy a dekorace.

Nákup 30 až 40 stěhovacích krabic v hobbymarketu může vyjít klidně na 2 000 až 3 000 Kč. Pokud ale stěhování řešíte s firmou, nic shánět nemusíte. Profesionální stěhovací firmy, jako například STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r. o., nabízejí zapůjčení krabic na stěhování zdarma. Kvalitní krabice z 5vrstvého kartonu, balicí papír, bublinková fólie, lepicí pásky… Vše bude u vás doma v dostatečném předstihu.

4. Promyslete parkování

Pokud musí stěhovací četa nosit nábytek z větší dálky, může se přesun bytu prodloužit. V městských částech jako Praha 1, 2, 3 nebo 7 bývá největším oříškem parkování. Větší stěhovací vůz navíc zabere místo 2 až 3 běžných aut. Jak tedy zajistit parkování včas a co nejblíž domu?

O oficiální zábor parkování musíte v Praze požádat měsíc dopředu, na což mají klienti málokdy čas. Proto počítáme s tím, že si musíme poradit sami. Do úzkých ulic, jako je Londýnská, raději pošleme dvě menší auta. A když musíme zaparkovat třeba 200 metrů daleko, vypomůžeme si stěhovacími skejty a rudly.“ – Richard Vavřín, STĚHOVÁNÍ Praha

Nejlepší je, když v předstihu zablokujete místo před vchodem, případně zkonzultujete parkování s dispečinkem stěhovací firmy. Ti už doporučí vhodný postup, vyberou správnou velikost auta i počet stěhováků pro maximální rychlost akce.

Harmonogram ideálního stěhování

3–4 týdny předemStanovte den stěhování, předání starého bytu a zarezervujte stěhovací firmu. Pokud bydlíte v centru, podejte žádost o zábor parkování (zákonná lhůta bývá 30 dní). Případně se domluvte se stěhovací firmou. Ta už bude ze zkušenosti vědět, jestli je zábor nutný, a navrhne optimální řešení.
2 týdny předemVyzvedněte krabice u stěhovací firmy, nebo si je nechte dovézt domů. Začněte balit věci, které nebudete následující týdny potřebovat.
1 týden předemDokončujte balení a krabice označte, ať je snazší i následné vybalování.
Den před stěhovánímPokud se stěhuje bez oficiálního záboru, zajistěte parkovací místa na obou adresách, aby mohl stěhovací vůz parkovat co nejblíž.
Den stěhováníNechte stěhováky, ať se o vše postarají. V novém bytě jim ukažte, kam mají dát nábytek, který vám rovnou smontují, a kde zapojit elektroniku.

Jak zefektivnit a zlevnit přesun ještě víc: 3 tipy na závěr

Plynulý přesun z jednoho bydlení do druhého je především otázkou dobré logistiky. Pokud chcete náklady na stěhování snížit na absolutní minimum, zvažte ještě tyto tři kroky:

  • Navrhněte odpuštění nájmu za dny pro stavební úpravy: Pokud nový byt vyžaduje malování nebo drobné opravy, zkuste se s novým majitelem dohodnout, že vám předá klíče o pár dní dřív bez účtování nájmu.
  • Domluvte se na alikvótní (denní) platbě nájmu: Při sjednávání nové smlouvy navrhněte, že první měsíc nebudete platit paušálně celý, ale přesně od data faktického převzetí bytu (např. od 17. dne v měsíci).
  • Pusťte se do důkladné selekce věcí: Neplaťte za stěhování toho, co stejně nepoužíváte. Vše, co nepotřebujete, prodejte nebo darujte ještě před balením. Menší objem věcí znamená menší auto, méně času a nižší finální částku na faktuře.
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