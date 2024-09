Největší česká realitka expanduje a investuje stovky milionů Kč do revolučního AI řešení

V exkluzivním rozhovoru pro Reality.iDNES.cz se Petr Morcinek, majitel největší české realitní společnosti M&M reality a jeden z nejuznávanějších marketérů v zemi, podělil o své postřehy týkající se současných výzev na realitním trhu a budoucích plánů své firmy. V rozhovoru zdůrazňuje význam umělé inteligence pro zvýšení efektivity a přesnosti při identifikaci potenciálních kupců, predikci cen i efektivitu nejen makléřské práce v M&M reality.

Petr Morcinek a také přibližuje, jak se vypořádávali s nedávnými obchodními a osobními výzvami a jaká strategická rozhodnutí vedou M&M reality k expanzi nejen na českém trhu, ale i do zahraničí.

Celý rozhovor, který vedl Petr Makovský, výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, nabízí jedinečný pohled na to, jak největší realitní společnost v Česku balancuje mezi inovacemi a zachováním osobního přístupu, jenž je klíčovým pilířem úspěšného realitního podnikání.

Petr Makovský: Na úvod bych se chtěl zeptat, v jaké kondici dnes vaše společnost je a jak vnímáte aktuální situaci na trhu s nemovitostmi?

Petr Morcinek: Pokud jde o trh s nemovitostmi, není tajemství, že po složitějším období během energetické krize po začátku války na Ukrajině se zlepšováním úrokových sazeb u hypoték začal trh velmi rychle vracet do stavu z rekordních kovidových let. Pokud budu mluvit o číslech z našeho holdingu, tak v podstatě každý měsíc trhá rekordy.

Uvedu konkrétní příklad – v srpnu 2024 se M&M povedlo realizovat 2x tolik televizních aukcí nemovitost než o rok dříve, což jasně ukazuje, že poptávka po nemovitostech se opět blíží do stavu, kdy kupující o ně soutěží a vítězem je prodávající, který zvládne férově soutěž mezi kupujícími uspořádat. Naší rolí je zajistit našim prodávajícím nejvyšší prodejní cenu jejich nemovitosti a to se nám letos opravdu daří výborně.

Pokud jde o situaci v našem holdingu, jako jediní v Česku už několik let pro naše prodávající realizujeme koncept TV aukcí. Letos jeho popularita natolik stoupla, že jsme zavedli TV aukce každý den, abychom pokryli poptávku na trhu. Současně s tím jsme v srpnu 2024 realizovali historicky nejvyšší tržbu a zisk za celou existenci naší firmy, což je neuvěřitelné. Samozřejmě díky stále se lepšící situaci na trhu s hypotékami čekáme, že rekordy budeme lámat každý další měsíc až do konce letošního roku.

Jediná drobnost, kterou v holdingu řešíme, je naše ne úplně šťastné rozvázání partnerství s investiční skupinou EHS Marka Rosenbauma.

Po rozchodu s investiční skupinou EHS, jsme se dostali do situace, kdy bylo potřeba pana Rosenbauma urychleně z M&M vyplatit, neboť vzájemné představy o rozvoji skupiny M&M byly diametrálně odlišné a další spolupráce či fungování již nebylo při ztrátě vzájemné důvěry dost dobře možné.

Celá věc se dostala v rámci komunikace tak daleko, že jsem v rámci obchodních jednání s panem Rosenbaumem pociťoval až obavu, že nejde o byznys, ale spíše pokus o nepřátelské převzetí naší společnosti. Zástupce EHS pan Hendrik Meyer se sice tvářil, že bude jednat férově, ale nakonec musím konstatovat, že jsem se za 20 let podnikání nesetkal s takto nekorektním chováním jako v tomto případě.

Věc se přenesla z obchodní i do osobní roviny, došlo tam k nějakým vyjádřením, ze kterých jsem cítil až obavu o mou rodinu a celý spor byl pro mě osobně velmi nepříjemný. A to i v situaci, kdy do těchto vyjádřeních byla zatažena i má manželka, která se v tu dobu zotavovala po těžké nemoci.

V tomto složitém období mi podali pomocnou ruku moji dlouholetí kamarádi, hlavně Vašek Brabec – majitel fotbalového klubu Baník Ostrava, také všichni zaměstnanci, ředitelé, vedoucí, makléři a celá síť, kteří mi pomohli, jak kapitálově k rychlému vyplacení podílu EHS v naší firmě, tak lidsky, abychom se z té pachutě po skončení spolupráce oklepali co nejrychleji.

Vzhledem k tomu všemu jsem se nakonec rozhodl povolat pana Václava Havlů, specialistu na problémovou komunikaci, mediaci sporu a řešení konfliktů, aby nám pomohl tuto záležitost bez emocí uzavřít. Já se nyní soustředím hlavně na strategické směřování naší skupiny.

Slyšel jsem nicméně, že intenzivně pracujete na tom, abyste moderní technologie opět výrazně zapojili do rozvoje vaší společnosti, mluví se o obrovských investicích.

M&M reality historicky byly vždy leaderem v oblasti technologií v realitním businessu a s nástupem AI jsme identifikovali příležitost opět zbytku trhu o parník utéct. Kolegové z firmy pracují na zásadním přebudování celé firmy s využitím moderních technologií.

Jestli v minulých letech skupina investovala do IT řešení řádově 50-60 milionů ročně, tak tato částka se zvedá a během tří let bude investováno do rozvoje IT řádově 300 milionů Kč. Tyto prostředky budou vynaloženy k zajištění komplexního AI řešení, které zautomatizuje realitní business na úroveň, která je i ze světového pohledu revoluční. Když to velmi zjednoduším, pracujeme na tom, abychom z big dat, se kterými naše společnost jako leader trhu pracuje, uměli efektivněji hledat potenciální kupující pro každou nemovitost.

O věcech jako digitalizace našeho call centra s využitím AI se asi vůbec nemusíme bavit, to je pro většinu lidí velmi jednoduše představitelný vývoj, ale my jdeme o hodně dál. Vyvíjíme systém, který bude predikovat, kdo chce prodávat, za jakou cenu je nejlepší prodávat, kdo o tuto nemovitost projeví zájem, za jakou cenu – zda dělat TV aukci, kolik bude mít účastníků a jaké navýšení prodejní ceny v ní lze očekávat. Toto všechno bude spravovat nový IT systém, který bude takovým velkým centrálním mozkem v naší realitce a bude všechno řídit.

Znamená to, že realitka přestane potřebovat makléře?

To samozřejmě ne, makléři M&M jsou ti nejlepší profesionálové na trhu a jejich osobní přístup a zkušenosti jsou zárukou kvalitní a bezpečné spolupráce s každým klientem. Co se ale změní je, že velmi brzo nebudou muset dělat některé dílčí úkony, protože jim firma s tímto pomůže. Makléři nebudou v rámci nabírání nových nemovitostí provolávat kontakty, vyřeší to za ně AI, makléři budou mít naopak k nabraným nemovitostem více a více zájemců o koupi, které jim předvybere AI, prostě budou mít lehčí práci a budou se moct soustředit na to, co je baví, a to nejvíc pomáhat našim klientům s prodejem nebo pronájmem jejich nemovitostí za nejlepší možnou cenu.

Protože je tahle inovace na trhu s nemovitostmi naprosto zásadní, plánujeme s ní expandovat i do zahraničí. Už před několika lety jsme o tomto v souvislosti s investory mluvili, nakonec vše zbrzdila situace na trhu a náš rozchod s EHS. Nyní ale mohu říct, že expanzi do zahraničí během následujících let konečně uskutečníme a využijeme tak investice do našeho IT na plno i jinde než v Česku.

Vaše společnost je dlouholetý partner našeho projektu Realiťák Roku. Jak si myslíte, že se práce realitních makléřů bude v příští roce měnit?

Mohu mluvit pouze za naši skupinu. U nás určitě zásadně. Zatímco dřív jsme našim lidem vysvětlovali, že počítač a tablet nejsou sprosté slovo, dnes po nás sami chtějí, abychom moderní technologie implementovali do řízení naší firmy, a aby každý na realitním trhu věděl, že my jsme ti leadeři, kteří jsou roky před konkurencí. Jsem pyšný na to, že se povedlo mindset lidí v naší firmě tímto směrem posunout.

Pokud jde o soutěž Realiťák roku, myslím že v budoucnu budete velmi překvapeni, jak tyto moderní technologie našim lidem pomůžou a soutěž díky tomu snadno „vyluxují“ 😊

V souvislosti s plány vaší společnosti na další růst se musím zeptat, sídlo společnosti máte v Ostravě, jak zvládnete časově skloubit cesty po republice s efektivním řízením firmy?

Uvedu jeden osobní příklad, ještě před 10 lety jsem trávil mnoho hodin denně v autě jen tím, že jsme se Zdeňou Václavkem objížděli pobočky po České republice a školili jsme naše lidi. V dnešní době a velikosti M&M je toto již nepředstavitelné. Vzhledem k tomu, že M&M se nadále rozvíjí a plánují expanzi i do zahraničí, tak zakoupila nové moderní letadlo Piper Fury M700, aby bylo možné se stejnou energií věnovat makléřům v Plzni, Brně, Ostravě, ale i mimo Českou republiku.

Vím o vás, že sám létáte a máte pilotní licenci. Vidíte nějakou paralelu mezi letectvím a realitním businessem?

Bezpochyby, a víte, proč mě tak fascinuje létání? Létání je komplexní obor a jeden z nejbezpečnějších a nejrychlejších způsobu cestování. V rámci létání je nutné eliminovat jakékoliv riziko, fungovat efektivně, spolehnout se na ostatní – ať už mechaniky, vedoucí letového provozu, a to aby vše bylo bezpečné jak pro posádku, tak ostatní letadla a v neposlední řadě všechny ostatní na zemi i ve vzduchu. Stejné myšlenky a hodnoty zastáváme i v M&M nejen ohledně létání – vždy se snažíme fungovat efektivně a šetřit našim makléřům a klientům čas, peníze a starosti.

Letová flotila nezahálí ani když se zrovna neškolí makléři, ale je využívána i pro běžné makléře v rámci firemních dovolených či jako výhra v soutěžích pro naše zákazníky.

To zní určitě zajímavě. Děkuji za váš čas a za rozhovor a těším se, že i přes váš rozsáhlý projekt s AI, bude možné příští rozhovor udělat opět s vámi osobně.