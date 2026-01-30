Nejlepšími bytovými projekty roku 2025 jsou Semerínka a Anilinka z Prahy, trojici doplnil projekt z Liberce

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 22. ledna 2025 v hotelu NH Collection Prague Carlo IV za účasti téměř tří set hostů z řad realitních odborníků, developerů, investorů, architektů a partnerů soutěže. Soutěž hodnotí developerské projekty ve třech rovnocenných kategoriích: Cena veřejnosti, udělovaná na základě hlasování široké veřejnosti, Cena odborné poroty a Cena architektů.
Do ročníku 2025 bylo nominováno rekordních 96 rezidenčních developerských projektů z celé České republiky. Největší zastoupení měly projekty z Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje, ocenění však letos získaly stavby ze všech regionů. Projekty byly hodnoceny ve třech hlavních kategoriích: Cena veřejnosti, Cena odborné poroty a Cena architektů.
- Cena odborné poroty 20205 – Nová Kunratická (Syner Real Estate)
- Cena veřejnosti 2025 – Anilinka (IP Polná)
- Cena architektů 2025 – Semerínka (Crestyl real estate)
Absolutním vítězem Ceny veřejnosti za rok 2025 se stal projekt Anilinka (IP Polná)
Absolutní vítězství Ceny odborné poroty za rok 2025 si odnáší projekt Nová Kunratická (Syner Real Estate)
Absolutní vítězství Ceny architektů za rok 2025 obdržel projekt Semerínka (Crestyl real estate)
„Rekordní účast v sedmnáctileté historii soutěže jasně odráží současnou situaci na realitním trhu. Silná poptávka po novém bydlení už dávno není výsadou Prahy a velkých měst, ale stává se celorepublikovým trendem,“ uvedla organizátorka soutěže Dana Hradecká.
Podle jejích slov se kvalita přihlášených projektů každoročně zvyšuje nejen po stránce architektury, ale i v dalších hodnocených oblastech. „Vedle kvalitního architektonického provedení a vysokých standardů hraje stále významnější roli energetická efektivita a šetrnost k životnímu prostředí,“ doplnila Hradecká.
Soutěž Realitní projekt roku se koná od roku 2009 a dlouhodobě mapuje vývoj rezidenční výstavby napříč Českou republikou. Nejlepší projekty v jednotlivých regionech jsou každoročně oceňovány na základě hlasování veřejnosti, rozhodnutí odborné poroty složené z realitních expertů a hodnocení architektů. Slavnostní předání cen probíhá jednou ročně.