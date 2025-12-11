Nedostupné bydlení pro mladé lidi i rodiny

Problém, který by maličko mohla zlepšit edukace o fungování realitního trhu a nižší marže developerů. V posledním roce jsme svědky naprosto extrémního nárůstu cen nemovitostí v nabídce, jaký tu dosud neměl obdoby. Ať se bavím s kýmkoliv, je to velké téma, které trápí lidi napříč generacemi a zvyšuje jejich strach z budoucnosti.

Tento problém nemá žádné snadné řešení a za jeho vznikem stojí mnoho příčin - růst cen materiálů i služeb, pomalé stavební řízení a v neposlední řadě také nekvalifikované stanovování kupních cen realitními makléři. Ráda bych Vám, kteří hledáte bydlení, poradila pár tipů a triků, jak si s cenou trochu ulevit.

Tip č.1 - Nabídková cena není prodejní cena

Uvedeme si jednoduchý příklad ze statistik města Brna za posledních 6 měsíců.

Průměrná nabídková cena bytu jakékoliv velikosti byla 124 256 Kč/m2. Dle transakcí na katastru nemovitostí byla cena 113 706 Kč/m2. To je rozdíl 10 550 Kč za m2! Tento rozdíl nabídkové a konečné prodejní ceny u bytu o ploše 50m2 činí částku 527 000 Kč. Je tedy běžné, že se byty prodávají o statisíce levněji, než vidíte v nabídce v inzerci.

Tip č.2 - Jednejte o ceně

Jak vyplývá z tipu č. 1, nebojte o ceně jednat a to v podstatě kdykoliv. Pokud se na to necítíte, nebojte si na to najmout zkušeného realitního makléře, který se bude účastnit prohlídek s Vámi. Kdy je to ale nejvhodnější a budete mít největší šanci na úspěch?

Tip č.3 - Naučte se číst v inzerci

U každé nemovitosti na nejnavštěvovanějším serveru v ČR Sreality je uvedeno datum zveřejnění nabídky a počet shlédnutí. Jestliže nemovitost je v nabídce déle než 2 měsíce a viděl ji přes 2500 lidí, tak ji už nejspíš viděli všichni, kdo aktuálně hledají a neměli zájem. Jedním z nejčastějších důvodů nezájmu je právě přestřelená cena. Máme zkušenost, že pokud je naopak cena nemovitosti odpovídající jak odhadu, tak realitě kupní síly v lokalitě, bývá nemovitost do 1 měsíce prodaná. Po dvou měsících nemovitosti v nabídce bude makléř i majitel rádi, že se někdo ozval a výrazně se zvyšuje chuť o ceně jednat.

Tip č.4 - Nezahazujte nemovitosti kvůli maličkostem

Vždy, když už si o nějaké nemovitosti řeknete, že by se Vám mohla líbit, ale třeba Vám vadí ošklivá kuchyň nebo koupelna a tak raději hledáte dál, zkuste se zastavit a zamyslet. Nová kuchyň nemusí být vždy o tom, udělat celou linku za statisíce a někdy třeba stačí jen vyměnit dvířka. Obecně se podobné nemovitosti prodávají déle a tedy opět vzniká prostor pro domluvu na nižší ceně.

Tip č. 5 - Neplaťte zbytečně vysoké provize

Nebojte se jednat i o provizi realitní kanceláře. Kolik reálně práce makléře stojí a jaká provize je férová, se můžete dočíst na našem webu: Odkaz. Ale řeknu Vám malé tajemství, nad 300 000 Kč tato služba hodnotu opravdu nemá a to ani v té nejvyšší kvalitě a velké časové náročnosti, natožpak třeba k milionu, jak se občas setkáváme 🙂

Tip č. 6 - Nebojte se smlouvat také s developery

Většině lidí nedělá problém se dohadovat o ceně s makléřem, ale u developerů máme jakýsi přirozený blok. Tady mohu prozradit, že pokud se bude jednat o doprodej posledních 20% bytů a ceny budou očividně přemrštěné, klidně to zkuste a máte šanci uspět. Za zeptání nic nedáte a třeba se Vám povede alespoň získat něco navíc ve formě kuchyně nebo parkovacího stání k bytu.

Pamatujte, že realitní trh bude takový, jaký ho budeme akceptovat! Už nyní se silně projevuje, že jeho aktuální stav lidé neakceptují. Je rekordní množství nabídek po celé ČR, které jsou rok a déle v prodeji a přitom když mluvím s poptávajícími, všichni mají pocit, že na trhu s nemovitostmi nic není. Jakmile se objeví nemovitost za rozumnou cenu, okamžitě mizí a je o ni rvačka. Co to znamená? Trh se přehřál a je čas jej zchladit.

Doufám, že Vám toto krátké povídání trošku pomohlo nahlédnout pod pokličku realit a třeba Vám i něco málo ušetřilo.

„My proti situaci s nedostupným bydlením bojujeme aktivně - v příštím roce chystáme ve spolupráci s developery výstavbu bytů v Brně a v Bohumíně, kde chceme držet dostupné ceny, nízké marže, i provize. Nechceme prodávat byty investorům, ani spekulantům. Takže pokud Vy nebo Vaši blízcí budete řešit nové bydlení, sledujte náš web či instagram a třeba si v budoucnu potřeseme pravicí u úspěšné koupě Vašeho nového domova!“

Lenka Hanáková Dresslerová, jednatelka Financero real services s.r.o. a Financero Svět Bydlení s.r.o.

