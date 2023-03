Nečekejte na levnější hypotéku, když na ní dosáhnete ještě dnes

V letošním roce na nákupu nemovitosti citelně ušetříte

Proměnou, kterou je potřeba zahrnout do rovnice, proč si vlastní nemovitost pořídit letos, je její cena. Dopad probíhající krize ovlivňuje realitní trh. Odborníci předpokládají, že v roce 2023 ceny nemovitostí klesnou minimálně o 10 %. Největší propad hodnoty však zaznamenají rekreační a energeticky náročnější chaty, domy a byty. Ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno, nebude změna tak citelná, avšak v případě výběru nemovitosti je potřeba brát v potaz i to, že lokalita je důležitá.

Nenechte se zbytečně odstrašovat vyšší úrokovou sazbou

S aktuální výší inflace rozhodně nic neuděláte. Na druhou stranu nelze očekávat, že by v následujících měsících či rocích výrazně klesla. Proto je potřeba počítat s tím, že v danou chvíli nakupujete nemovitost levněji a v průběhu let se její cena opět vyšplhá na původní hodnotu, ba co víc, dokáže jí překonat. To jsou však faktory, které je potřeba zohlednit z dlouhodobého hlediska. Ve chvíli, kdy budete vyčkávat, tak sice budete mít nižší úrok, ale pořídíte výrazně dražší nemovitost.

Důležitá je fixace a budoucí možnost refinancování hypotéky

Ve chvíli, kdy si od banky vezmete hypoteční úvěr, tak si volíte dobu fixace. Jednoduše řečeno, jde o období, po které máte výši úroku jistou a není možné jí změnit ze strany banky ani té vaší. Důležité je si uvědomit, jestli nemovitost pořizujete pro sebe, nebo jako investici. V případě vlastního bydlení je dobré nastavit si dobu fixace zhruba na 5 let. Po uplynutí doby pak dostanete aktuální úrokovou sazbu.