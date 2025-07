Návštěva u Makhmuda Muradova: O kariéře, bydlení a sítích proti hmyzu

Od Tádžikistánu po Českou republiku

Makhmud se narodil v Dušanbe, hlavním městě Tádžikistánu, ale vyrůstal v uzbecké Buchaře. Jeho cesta do České republiky začala nenápadně: „Na vlakovém nádraží jsem mluvil s kamarádem, který se vrátil z Anglie, a nabídl mi možnost jet do Česka. V roce 2011 jsme si vyřídili víza, začali studovat a od té doby jsem tady,“ vzpomíná.

Fascinující cesta do UFC

Už od mala se věnoval bojovým sportům, jako jsou box, kickbox a combat sambo. „Vždycky jsem chtěl zápasit v MMA. První velkou příležitost jsem dostal v Česku, kde jsem začal trénovat pod vedením Petra „Monstra“ Knížete. S jeho pomocí jsem se dostal až do UFC,“ říká.

Po úspěšné kariéře v UFC se v roce 2024 vrátil na československou scénu. „Oktagon se za posledních pět let hodně posunul. Atmosféra na zápasech je neuvěřitelná, fanoušci vytvořili nezapomenutelnou kulisu,“ popisuje Makhmud. Jeho první zápas po návratu proti Scottu Askhamovi na turnaji Oktagon 61 byl náročný, ale úspěšný: „Vyhrál jsem 3:0 na body. Byla to tvrdá příprava, ale stálo to za to.“

Spolupráce s Floydem Mayweatherem

Muradov je prvním MMA bojovníkem, který se stal členem týmu Floyda Mayweathera, The Money Teamu. Jak k tomu došlo? „Floyd byl jako host na jednom zápasu. Prohodili jsme pár slov a postupně jsme se začali setkávat na konferencích. Dodnes jsme v kontaktu a občas přijde podpořit moje zápasy,“ vysvětluje.

Bydlení a klid v soukromí

Po náročném dni je pro Makhmuda důležité mít doma klid a pohodlí. „V tomto domě bydlíme pět měsíců. Předtím jsme žili v bytě, ale toto bydlení je mnohem pohodlnější a příjemnější. Máme zahradu, klid a ticho,“ říká spokojeně.

Praktické řešení: Sítě proti hmyzu

Jednou z věcí, které si Makhmud pochvaluje, jsou sítě proti hmyzu od českého výrobce CLIMAX. „V létě je to nezbytné, protože kousek od nás je vodní plocha a komárů i mušek je opravdu hodně. Na oknech do zahrady máme plisované sítě, které nám moc vyhovují,“ vysvětluje.

Nedávno ale nastala nečekaná situace: „Měli jsme otevřené okno a zataženou síť. Náš pejsek se najednou rozběhl ven a sít přetrhl. Když jsem zkoumal, jaká to byla značka, na štítku jsem viděl logo CLIMAXu a rozhodl jsem se obrátit na firmu s dotazem na opravu nebo výměnu,“ popisuje Makhmud.

Proces výměny proběhl hladce: „Montér z firmy PROKLIMA přijel, demontoval starou síť a velmi rychle namontoval novou. Pracoval rychle, uklidil po sobě a zanechal perfektní dojem.„

Více informací o produktech PROKLIMY naleznete na adrese www.proklima.cz. Navštivte nás na jedné z našich 11 poboček po celé ČR, rádi Vám poradíme.