Nápady volebních programů na regulaci realitního trhu

Ani pár dní po volbách nejde vývoj v této oblasti odhadovat. Co programy politických stran a nápady natěšených lobbistů míní, to legislativa a možnosti rozpočtu často změní. Pojďme aspoň k některým.

NRH | foto: NRH

Pavel Rakouš, viceprezident Realitní komory ČR

Regulace zprostředkování nájmů

Prvním nápadem je regulace inzerce nájmů. Inzertní portály by musely vše sjednotit podle jakési šablony. Doufejme, že se nápad neujme. Trh by se tomu stejně dokázal vyhnout.

Direktivní snížení provize u nájmů je další perlou. Má snížit transakční náklady. Důsledek? Již dnes není zprostředkování nájmu pro makléře atraktivní, oč hůře by bylo pak!

Zákaz placení provizí od nájemců je také off. Pronajímatelé, kteří byli zvyklí je neplatit, postoj nezmění. Pokud při hledání nájemce neuplatní „lidovou tvořivosti“, byty z trhu prostě stáhnou.

NRH

Zákaz dvojí provize a nové dokumentační povinnosti

Nápad na zákaz souběhu provizí už tu jednou byl. Zákonodárci jej smetli. Byl v rozporu s pravidly svobodného podnikání a nakládání s majetkem.

Zajímavější je předpis povinné dokumentace. To dnes dobrovolně funguje u starších domků. Nejde o stavební dokumentaci, ta už je povinná ze zákona, a nejde ani o PENB, tedy onen průkaz s barevným štítkem. Jde o technickou či právní inspekci nemovitosti. Definice takové povinnosti v zákoně by byla asi kostrbatá, ale lze si ji představit.

Změny ve smlouvách a kontrolní práci makléřů

Ohledně smluv jde o přesnější odlišení té zprostředkovatelské a rezervační, a dále pak o prodloužení ze 6 na 12 měsíců. S obojím lze souhlasit.

Zpřesnění by mohl doznat také „AML“ zákon. Některé úkony v boji proti praní špinavých peněz dnes makléři provádějí zbytečně, zvládla by je digitální státní správa. Některé naopak chybí. Třeba kontrola nákupů nemovitostí skrytých v majetkových podílech.

Automatické hlášky z katastru

To dnes možné je. Pokud však chce informace i ten, kdo není vlastník, pak za automatické hlášení – lidově „hlídacího psa“ – musí platit. Pomohlo by zrušení poplatku pro určité oprávněné osoby.

Další nápady na přitažení šroubů

Jednak jde o zavedení povinnosti uchovávat smluvní dokumentaci k realitnímu obchodu 10 let, dále také třeba o rozšíření informační povinnosti o ceně i třetím osobám.

Zmíněná povinnosti archivace by se týkala nejen smluv, ale třeba také e-mailové komunikace, předávacích protokolů či technických zpráv. 10 let? Těžko představitelné.

Nu, a ohledně zdánlivě nekonfliktní povinnosti sdělit skutečnou cenu klientovi i zájemci lze upozornit na riziko pokut ČOI, či žalob na nepravdivé informace. Realizace nápadu by se tak mohla minout s účinkem.

