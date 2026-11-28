Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi a pronájmu nemovitostí. Jeho cílem je nejen usnadnit výběr kvalitního realitního profesionála, ale především vysvětlovat lidem ekonomické, právní, technické a finanční souvislosti jejich rozhodování.
Pravidelné datové analýzy, odborné články a praktické poradny jsou dostupné v sekci Aktuality projektu Realiťák roku. Informace pro kupující, prodávající, pronajímatele a nájemce nabízí stránka Pro veřejnost a konkrétní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledávat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku je portál Reality.iDNES.cz, který společně s CEMAP – cenové mapy poskytuje datové zázemí pravidelným analýzám českého realitního trhu.
Demolice domu: povolení už nebude stačit k ukončení daňové povinnosti
Výchozím článkem tohoto přehledu je text z 20. listopadu Demolice domu a daň z nemovitých věcí 2027: kdy stavba skutečně zaniká.
Generální finanční ředitelství zpřesnilo metodiku posuzování staveb určených k odstranění. Od zdaňovacího období 2027 bude jednoznačně kladen důraz na faktický stav budovy, nikoli pouze na existenci pravomocného demoličního povolení.
Pokud vlastník získal povolení k odstranění domu, ale objekt bude k 1. lednu 2027 stále splňovat zákonné znaky budovy, samotné povolení jej nezbaví povinnosti přiznat stavbu k dani z nemovitých věcí.
Nejde přitom o novou daň, ale o změnu metodického výkladu stávajícího zákona.
U částečně odstraněných staveb bude nutné individuálně posuzovat skutečný stav zbývajících konstrukcí. Odstranění oken, odpojení energií nebo částečné rozebrání střechy nemusí automaticky znamenat zánik budovy.
„U domu určeného k demolici je potřeba oddělit to, co už stavební úřad povolil, od toho, co se na místě skutečně stalo,“ upozorňuje Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Rozhodující bude stav k 1. lednu 2027. Pokud se okolnosti významné pro stanovení daně změnily během roku 2026, může vzniknout povinnost podat nové nebo dílčí daňové přiznání. Obecná lhůta tentokrát vychází na 1. února 2027.
Pro vlastníky, investory i developery je proto důležité propojit harmonogram demolice s daňovými povinnostmi a uchovávat věrohodnou dokumentaci skutečného průběhu prací.
Realitní výzva na REALFESTU: nemovitosti za více než 582 miliard korun
Zajímavou sondu do českého realitního trhu přinesl článek Realitní výzva na REALFESTU 2026 zná vítěze. Tipovačka odhalila 582 miliard Kč v poptávkách.
Na jedenáctém ročníku konference REALFEST, který se uskutečnil 19. listopadu 2026 v pražském Cubex Centru, připravily Reality.iDNES.cz a projekt Realiťák roku odbornou soutěž pro účastníky konference i navazující online výzvu.
Součástí bylo deset znalostních otázek a závěrečná tipovací otázka pracující s daty Reality.iDNES.cz.
Výsledná soutěžní hodnota činila 582 484 585 432 korun.
Jde o hodnotu nemovitostí spojených s evidovanými poptávkami, nikoli o finanční objem skutečně dokončených realitních transakcí.
Jednotlivý zájemce může reagovat na více nemovitostí. Odeslání poptávky také neznamená, že následovala prohlídka, rezervace nebo podpis kupní smlouvy.
Vítězem soutěže přímo na REALFESTU se stal Pavel Umáčený, v online části zvítězil Zdeněk Rolák.
Vedle samotného soutěžního rozměru ukazuje výzva také význam datové gramotnosti realitních profesionálů. Schopnost správně číst informace o návštěvnosti, nabídce, poptávkách a cenách je důležitou součástí kvalifikované realitní služby.
Pro veřejnost je přitom podstatné, aby makléři uměli tato čísla nejen používat, ale také vysvětlovat jejich význam a omezení.
Prasklá stoupačka vytopila byt. Kdo zaplatí škodu?
Velmi praktické téma pro vlastníky bytů otevřel článek Praskla stoupačka a vytopila nám byt. Kdo zaplatí škodu?.
Voda přitéká ze stropu, podlaha je poškozená a soused tvrdí, že za nic nemůže. Správce domu odkazuje vlastníka na pojišťovnu. Kdo je skutečně odpovědný?
První otázkou musí být přesné určení místa poruchy. Hlavní vodovodní rozvody bývají společnými částmi bytového domu, zatímco některé navazující rozvody a zařízení mohou patřit jednotlivým vlastníkům.
Opravu společné stoupačky zpravidla organizuje SVJ nebo správce domu.
To však samo o sobě neznamená, že SVJ automaticky odpovídá za veškeré škody na podlahách, nábytku nebo vybavení jednotlivých bytů.
Je nutné samostatně posoudit technickou příčinu havárie, právní odpovědnost a rozsah pojistného krytí.
Pojištění bytového domu, domácnosti a odpovědnosti vlastníka totiž mohou pokrývat odlišná rizika.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, v této souvislosti upozorňuje na význam prověření stáří rozvodů, plánovaných oprav a pojistného zabezpečení domu ještě před koupí bytu.
Při samotné havárii je zásadní bezpečně zastavit únik vody, zdokumentovat poškození, zajistit odborný protokol a informovat správce i příslušné pojišťovny.
Pro kupující je tento případ připomínkou, že nový interiér bytu nemusí vypovídat nic o technickém stavu celého domu.
Které byty lidé skutečně poptávají? Nejsledovanější dispozice nemusí být nejžádanější
Jednu z nejzajímavějších datových analýz tohoto období přinesl článek z 21. listopadu Které byty si lidé nejvíc prohlížejí a které skutečně poptávají?.
Říjnová data Reality.iDNES.cz ukazují, že pořadí dispozic podle počtu zobrazení inzerátů nemusí odpovídat pořadí podle odeslaných poptávkových formulářů.
U bytů k prodeji získala největší pozornost dispozice 3+1. V odeslaných formulářích však těsně zvítězila dispozice 2+1.
|Dispozice – prodej
|Podíl zobrazení
|Podíl poptávek
|3+1
|24,8 %
|21,2 %
|2+1
|19,3 %
|21,5 %
|2+kk
|16,8 %
|18,4 %
|3+kk
|13,5 %
|12,1 %
|1+kk
|8,4 %
|9,8 %
|1+1
|6,6 %
|8,6 %
U pronájmů dominují menší byty, především dispozice 2+kk.
|Dispozice – pronájem
|Podíl zobrazení
|Podíl poptávek
|2+kk
|26,4 %
|25,5 %
|1+kk
|19,4 %
|22,6 %
|2+1
|18,3 %
|17,5 %
|1+1
|11,8 %
|12,6 %
|3+1
|10,5 %
|10,1 %
|3+kk
|9,1 %
|8,1 %
Výsledky jsou důležité pro prodávající, pronajímatele i developery. Ukazují rozdíl mezi prvotní pozorností a ochotou zájemce navázat kontakt.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v analýze připomíná, že časté prohlížení určité dispozice ještě neznamená stejně vysokou ochotu zájemců reagovat.
Zásadní je metodické omezení: jde o podíly aktivit na jednom portálu, nikoli o počet unikátních kupujících nebo dokončených obchodů.
Význam dispozice je vždy nutné posuzovat společně s celkovou cenou, výměrou, lokalitou, stavem a dostupností financování.
Jak poznat, že makléř správně stanovil cenu nemovitosti?
Další praktický vzdělávací článek nese název Jak profesionální makléř určuje skutečnou cenu nemovitosti? Rozhodují data, zkušenosti i strategie.
Dva makléři navštíví stejný byt. Jeden doporučí cenu šest milionů, druhý sedm milionů korun. Jak má prodávající poznat, který z nich pracuje lépe?
Nejvyšší slíbená prodejní cena nemusí znamenat nejlepší službu.
Profesionální cenová analýza má vycházet z porovnání skutečně srovnatelných nemovitostí, dostupných údajů o realizovaných obchodech, aktuální konkurence a vlastností konkrétního bytu nebo domu.
Rozhoduje například technický stav, užitná plocha, dispozice, patro, výtah, orientace, právní omezení, energetická náročnost nebo dostupnost služeb.
Je také důležité odlišovat očekávanou prodejní cenu od počáteční nabídkové ceny a celkové strategie prodeje.
Prodávající by měl od makléře dostat vysvětlení, proč navrhuje právě určitou cenu, jaká data použil a jak bude reagovat, pokud se zájem kupujících nebude vyvíjet podle očekávání.
Samotný automatický odhad z cenové mapy může být užitečným podkladem. Bez znalosti konkrétní nemovitosti ale nepředstavuje dostatečné ocenění.
Stejně tak cenová analýza makléře není automaticky náhradou znaleckého posudku nebo bankovního odhadu.
Právě schopnost podložit cenové doporučení konkrétními argumenty je jedním z měřítek skutečné profesionality realitního makléře.
Stavební novela je vyhlášená. Od prosince může být na námitky jen deset dní
Velmi důležitou legislativní změnu přinesl článek z 22. listopadu Stavební novela je vyhlášená. Od prosince může být na námitky jen 10 dnů.
Novela stavebního zákona č. 215/2026 Sb. byla vyhlášena 18. listopadu 2026. Její jednotlivé části však nenabývají účinnosti ve stejný okamžik.
První změny začnou platit již 1. prosince 2026, hlavní část od 1. ledna 2027 a další vybraná ustanovení až od roku 2028.
Jednou z nejdůležitějších prosincových změn je postup podle novelizovaného § 188 stavebního zákona.
Stavební úřad při vyrozumění o zahájení příslušného řízení vyzve účastníky k uplatnění námitek ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy.
Pro sousedy plánovaných staveb tak bude velmi důležité sledovat doručované písemnosti, datové schránky a včas se seznamovat s projektovou dokumentací.
Desetidenní lhůta se ale nevztahuje univerzálně na každé vyjádření k jakékoli stavební činnosti. Rozhodující je konkrétní řízení, právní postavení účastníka a obsah doručené výzvy.
Zvláštní pozornost si zaslouží již probíhající řízení. Přechodná ustanovení mohou ovlivnit, podle kterých pravidel se bude dále postupovat.
Pro kupující stavebních pozemků a developerských projektů je proto důležité prověřovat nejen existenci stavebního řízení, ale také jeho skutečnou fázi a možná procesní rizika.
Byty se nabízejí 58 dní místo 144. Znamená to opravdu rychlejší prodej?
Na správnou interpretaci realitních statistik se zaměřil článek Doba nabízení v říjnu 2026 výrazně klesla. Prodává se opravdu rychleji?.
Říjnový export nabídek ukazuje výrazné meziroční snížení sledovaného ukazatele doby nabízení.
|Segment
|Říjen 2025
|Říjen 2026
|Byty k prodeji
|144 dní
|58 dní
|Rodinné domy k prodeji
|214 dní
|92 dní
Současně se počet nabídek bytů meziročně zvýšil o 23,2 procenta.
Na první pohled by tato kombinace mohla naznačovat mimořádně rychlý realitní trh.
Projekt Realiťák roku však společně s odborným datovým partnerem CEMAP – cenové mapy upozorňuje na zásadní metodickou výhradu.
Doba nabízení není totéž co skutečná doba dokončeného prodeje.
Výsledný ukazatel může ovlivnit obnovování inzerátů, změna struktury nabídky, způsob evidence jednotlivých záznamů nebo stažení nemovitosti z trhu bez uskutečnění obchodu.
Bez dalšího metodického ověření proto nelze tvrdit, že se všechny nemovitosti nyní prodávají více než dvakrát rychleji.
Pro veřejnost je tato informace mimořádně důležitá.
Prodávající by neměl automaticky očekávat dokončení prodeje během dvou měsíců. Kupující by se zase neměl nechat krátkou dobou inzerce přimět k uspěchanému podpisu rezervace.
Při rozhodování je nutné sledovat konkrétní lokalitu, cenu, konkurenční nabídku a připravenost celé transakce.
Právě otevřené vysvětlování omezení dat patří k důležitým principům odborných analýz projektu Realiťák roku.
Banka oznámila novou sazbu hypotéky pozdě. Od února 2027 dostanou klienti silnější ochranu
Jednou z nejvýznamnějších finančních změn pro domácnosti je článek z 23. listopadu Pozdní oznámení nové sazby hypotéky: zákon už vyšel. Koho ochrání od února 2027?.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru č. 217/2026 Sb. byla vyhlášena 18. listopadu a nabude účinnosti 1. února 2027.
U zákonem vymezených navazujících fixací má banka klientovi sdělit novou úrokovou sazbu nejpozději tři měsíce před skončením dosavadního fixačního období.
Tato informační povinnost existovala již dříve. Novela však přesněji stanoví důsledky jejího porušení.
Pokud banka poskytne informaci pozdě, změna sazby se za příslušných podmínek uplatní až po třech měsících od jejího oznámení.
Jestliže mezitím skončí původní fixace, bude se pro zákonem vymezené přechodné období používat repo sazba České národní banky platná v den následující po skončení fixace.
Nejde ovšem o automatický nárok všech klientů na současnou čtyřprocentní repo sazbu ČNB. Její budoucí výše může být odlišná.
Nová úprava také obsahuje přechodná pravidla pro starší smlouvy, zejména pro fixace končící v prvních třech měsících od účinnosti zákona.
Domácnosti by proto měly znát přesné datum konce své fixace, uchovat si oznámení banky a ověřit, zda se na jejich situaci nová ochrana vztahuje.
Nejde o plošné zlevnění hypoték, ale o významné posílení předvídatelnosti a ochrany spotřebitele.
Může pronajímatel zakázat nájemci psa nebo kočku?
Velmi častému problému nájemního bydlení se věnuje článek Může pronajímatel zakázat psa nebo kočku v bytě? Práva nájemce, škody, poplatky a výpověď v roce 2026.
Řada nájemních smluv obsahuje ustanovení, podle kterého nájemce nesmí v bytě chovat žádné domácí zvíře.
Občanský zákoník však nájemci přiznává právo chovat v bytě zvíře, pokud tím nevznikají pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené místním poměrům.
Plošný zákaz proto nelze automaticky prosadit pouze tím, že jej nájemce ve smlouvě podepsal.
Na druhé straně právo chovat zvíře neznamená neomezené právo obtěžovat sousedy hlukem, zápachem nebo znečišťováním společných prostor.
Nájemce odpovídá za způsobené škody. Pokud chov zvířete vyvolá prokazatelné zvýšené náklady na údržbu společných částí domu, může vzniknout povinnost tyto náklady nahradit.
Samotná existence běžného domácího mazlíčka však automaticky neodůvodňuje zvláštní paušální poplatek ani výpověď z nájmu.
Pro pronajímatele je bezpečnější řešit konkrétní povinnosti nájemce, skutečné škody a dodržování pravidel soužití než spoléhat na všeobecný zákaz.
Pro nájemce zase platí, že práva musejí být spojena s odpovědností za řádné užívání bytu a respektováním ostatních obyvatel domu.
Dělení pozemků se od ledna mění. Geometrický plán ale sám o sobě stačit nebude
Důležitou změnu pro vlastníky stavebních pozemků vysvětluje článek z 24. listopadu Dělíte pozemek před prodejem? Od ledna 2027 se mění postup při zápisu do katastru.
Od 1. ledna 2027 odpadne samostatné povolování dělení a scelování pozemků stavebními úřady.
Pro vlastníky, kteří chtějí část své parcely prodat, může jít o významné administrativní zjednodušení.
To však neznamená, že katastr automaticky zapíše jakékoli rozdělení pouze na základě předloženého geometrického plánu.
Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil 19. listopadu metodiku, která upřesňuje podmínky vzniku a zápisu nových hranic.
Rozhodující bude důvod rozdělení a jeho návaznost na další právně významnou skutečnost, například převod vlastnického práva k části pozemku.
Vlastník, který si nechá pouze nakreslit novou hranici bez odpovídajícího důvodu zápisu, proto nemusí u katastru uspět.
Nadále mohou existovat další omezení podle zvláštních právních předpisů, věcných práv nebo pravidel budoucí výstavby.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, v této souvislosti zdůrazňuje, že méně administrativy neznamená menší potřebu kontroly právního stavu.
Pro veřejnost je nejdůležitější ověřit ještě před rezervací, zda lze zamýšlené rozdělení skutečně provést a zda bude kupovaný pozemek právně i prakticky využitelný.
Sousedovo tepelné čerpadlo hučí celou noc. Kde končí právo na vlastní vytápění?
Další praktická poradna z 24. listopadu nese název Sousedovo tepelné čerpadlo hučí celou noc. Jaké jsou limity hluku a co můžeme dělat?.
Tepelná čerpadla představují důležitou technologii moderního vytápění. Nevhodné umístění venkovní jednotky však může významně ovlivnit komfort bydlení v okolních nemovitostech.
Zejména v noci může být pravidelný zvuk zařízení pro sousedy velmi nepříjemný.
U běžných stacionárních zdrojů hluku se v chráněném venkovním prostoru obytných staveb zpravidla vychází ze základních hodnot 50 dB(A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční dobu.
Přesné posouzení ale závisí na charakteru hluku, místě měření a případných korekcích podle příslušných předpisů.
Samotný údaj o hlučnosti zařízení uvedený výrobcem nelze přímo zaměnit za hluk skutečně působící u sousedního domu.
Stejně tak orientační měření mobilním telefonem zpravidla nestačí k prokázání překročení hygienického limitu.
Pokud se sousedé nedohodnou na technickém řešení, může být vhodné odborné měření, podnět krajské hygienické stanici nebo využití občanskoprávní ochrany před nepřiměřenými imisemi.
Pro kupující rodinných domů je důležité vnímat také okolní technická zařízení, způsob jejich provozu a skutečné podmínky bydlení.
Hodnotu nemovitosti totiž neovlivňuje jen její vlastní technický stav, ale také prostředí, ve kterém se nachází.
ČNB ponechala hypoteční limity beze změny. Růst cen nemovitostí ale zpomaluje
Jedním z nejdůležitějších ekonomických témat celého období je článek z 26. listopadu ČNB nemění pravidla hypoték. Růst cen nemovitostí ale podle centrální banky zpomaluje.
Bankovní rada České národní banky na jednání 25. listopadu 2026 rozhodla ponechat dosavadní hypoteční pravidla beze změny.
Pro vlastní bydlení nadále platí horní hranice LTV 80 procent, u žadatelů mladších 36 let při splnění podmínek 90 procent.
U investičních hypoték zůstává doporučení LTV 70 procent a DTI 7.
Obecné závazné limity DTI a DSTI zůstávají deaktivované.
Co to konkrétně znamená při koupi nemovitosti za šest milionů korun?
|Účel financování
|LTV
|Modelová část ceny mimo úvěr
|Standardní vlastní bydlení
|80 %
|1 200 000 Kč
|Vlastní bydlení žadatele do 36 let
|90 %
|600 000 Kč
|Investiční hypotéka – doporučení
|70 %
|1 800 000 Kč
Výpočet předpokládá stejnou kupní cenu a hodnotu zástavy, bez další zastavené nemovitosti. Skutečná potřeba vlastních prostředků může být odlišná.
Rozhodnutí ČNB je důležité ještě z jiného důvodu.
Centrální banka ve svém hodnocení zaznamenává zpomalování tempa poskytování nových úvěrů domácnostem a mírnější růst cen obytných nemovitostí.
Zpomalení růstu však není totéž co pokles cen.
Pro kupující zůstává rozhodující dostupnost konkrétního financování, pro prodávající realistické ocenění a situace na místním trhu.
Nájemné v Česku vzrostlo o 10,4 %. Nová analýza pokrývá 207 lokalit
Celý přehled uzavírá rozsáhlá datová analýza z 26. listopadu Stát aktualizoval cenovou mapu nájmů. Co ukazují data ze 207 lokalit a 112 částí Prahy?.
Ministerstvo financí 11. listopadu aktualizovalo svou kalkulačku tržního nájemného.
Projekt Realiťák roku v návaznosti na tuto aktualizaci připravil vlastní podrobnou analýzu říjnového nájemního trhu na základě dat Reality.iDNES.cz a odborného datového partnera CEMAP – cenové mapy.
Nejnovější analyzovaný soubor zahrnuje:
- všech 14 krajů České republiky,
- 77 okresů včetně Prahy,
- 207 sledovaných lokalit,
- samostatný přehled 112 částí Prahy.
Celostátní nabídkové nájemné dosáhlo 340 Kč/m² měsíčně, zatímco ve srovnávaném souboru za říjen 2025 činilo 308 Kč/m². Meziročně tak vzrostlo o 10,4 procenta.
U modelového bytu o výměře 60 m² představuje tato cena nájemné 20 400 korun měsíčně bez služeb a energií.
Při použití loňské hodnoty by šlo o 18 480 korun měsíčně.
Rozdíl tedy orientačně odpovídá 1 920 korunám měsíčně, respektive 23 040 korunám ročně.
Velký význam má metodické rozlišení státní cenové mapy a projektové analýzy.
Cenová mapa Ministerstva financí představuje modelový odhad tržního nájemného pro definované typy bytů. Data Reality.iDNES.cz a CEMAP zachycují sledovanou inzerovanou nabídku.
Bez srovnatelných vstupů a charakteristik bytů proto nelze obě hodnoty jednoduše zaměňovat.
Pro pronajímatele ani nájemce navíc růst průměrného nabídkového nájemného automaticky neznamená právo zvýšit stávající smluvní nájem o stejných 10,4 procenta.
Co si z období 20.–26. listopadu odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují několik důležitých souvislostí, které mohou ovlivnit český realitní trh i rozhodování domácností v roce 2027.
Prvním tématem je další zdražování nájemního bydlení. Nová podrobná analýza vykazuje meziroční růst nabídkového nájemného o více než deset procent. Pro domácnosti je stále důležitější posuzovat celkové náklady bydlení, nikoli pouze základní nájemné.
Druhým je dostupnost hypotečního financování. ČNB ponechala pravidla beze změny, přestože zaznamenává určité zpomalení trhu. Domácnosti musejí i nadále počítat s dostatečnými vlastními zdroji, individuálním posouzením bonity a rozdílem mezi financováním vlastního a investičního bydlení.
Třetím je posílení ochrany spotřebitelů. Od února 2027 budou za stanovených podmínek lépe chráněni klienti, kterým banka včas neoznámí novou úrokovou sazbu hypotéky.
Čtvrtým tématem jsou významné změny stavebního práva. Nová pravidla pro uplatňování námitek, dělení pozemků a metodické zpřesnění daňových důsledků demolice vyžadují zvýšenou pozornost vlastníků, kupujících i investorů.
Pátým je správná interpretace dat. Nejčastěji prohlížený typ bytu nemusí získat největší podíl poptávek. Kratší doba nabízení zase automaticky neznamená rychlejší dokončený prodej.
Šestým je kvalita každodenního bydlení. Hluk tepelného čerpadla, prasklé společné rozvody nebo pravidla chovu domácích zvířat mohou mít pro domácnosti stejně konkrétní význam jako vývoj cen nemovitostí.
A konečně je zde stále důležitější otázka profesionality realitních služeb.
Správná cenová analýza, schopnost rozpoznat právní riziko a odpovědně interpretovat data představují pro klienta mnohem větší hodnotu než pouhé zveřejnění realitního inzerátu.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Aktuální vydání velmi dobře ukazuje, proč je projekt Realiťák roku důležitý nejen pro samotné realitní profesionály, ale především pro českou veřejnost.
Realitní trh je prostředím, ve kterém lidé často rozhodují o největší finanční transakci svého života. Přesto se v něm pohybují pouze několikrát za život a nemohou mít stejné zkušenosti jako profesionálové, kteří podobné situace řeší pravidelně.
Právě tato informační nerovnováha představuje jedno z největších rizik pro kupující, prodávající, pronajímatele i nájemce.
Projekt Realiťák roku se ji dlouhodobě snaží zmenšovat prostřednictvím vzdělávání veřejnosti, kvalitních odborných informací, datových analýz a transparentnějšího hodnocení realitních profesionálů.
Ochrana spotřebitele začíná informacemi
Vzdělávání veřejnosti má největší hodnotu tehdy, když přichází ještě před samotným rozhodnutím.
Člověk, který se chystá koupit stavební pozemek, by měl vědět, že geometrický plán nemusí automaticky zaručit jeho budoucí rozdělení.
Majitel domu určeného k demolici potřebuje rozumět tomu, že povolení odstranění stavby nemusí znamenat konec daňové povinnosti.
Domácnost před refixací hypotéky zase musí znát svá práva, zákonné lhůty a podmínky, za kterých se na ni může vztahovat nová ochrana.
Právě podobné informace mohou veřejnosti pomoci předejít nákladným nedorozuměním.
Smyslem projektu není nahradit specializované advokáty, daňové poradce, bankéře nebo stavební odborníky. Jeho úlohou je pomoci lidem rozpoznat okamžik, kdy takovou odbornou pomoc potřebují, a lépe se připravit na jednání s jednotlivými profesionály.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dlouhodobě klade důraz na předcházení problémům, srozumitelnost realitních služeb a informovanost klientů ještě před uzavřením smluv.
Kvalitní realitní služba není pouze otázkou prodejní ceny
Jedním z důležitých cílů projektu Realiťák roku je pomoci veřejnosti pochopit, v čem skutečně spočívá hodnota dobrého realitního makléře.
Nejde pouze o schopnost nafotit byt, vytvořit inzerát a zajistit několik prohlídek.
Profesionální realitní služba začíná správnou přípravou nemovitosti, vyhodnocením jejího technického a právního stavu, analýzou trhu a nastavením realistické obchodní strategie.
Pokračuje kvalitní komunikací se zájemci, vyjednáváním, prověřováním financování, koordinací právních služeb a bezpečným dokončením celé transakce.
Právě aktuální článek o stanovování ceny ukazuje, proč veřejnost potřebuje umět odlišit odborně podložené doporučení od jednoduchého obchodního slibu.
Pokud dva makléři navrhnou výrazně odlišnou cenu, měl by být klient schopen požadovat vysvětlení a porovnání použitých podkladů.
Neměl by automaticky vybrat toho, kdo mu slíbí vyšší částku.
Schopnost transparentně obhájit vlastní doporučení patří mezi základní znaky profesionální realitní práce.
Data musejí veřejnosti pomáhat, nikoli ji mást
Velmi významnou součástí projektu Realiťák roku jsou pravidelné analýzy českého realitního trhu připravované ve spolupráci s Reality.iDNES.cz a CEMAP – cenové mapy.
Projekt se dlouhodobě věnuje nejen vývoji cen bytů, rodinných domů, pozemků nebo nájemného, ale také počtům nabídek, regionálním rozdílům a dalším ukazatelům.
Postupně rozšiřuje analytický pohled také o chování zájemců na realitním portálu, například o zobrazení inzerátů a odeslané poptávkové formuláře.
Důležitá je především schopnost správně vysvětlovat, co jednotlivá čísla skutečně znamenají.
Nabídková cena není automaticky cenou realizovaného obchodu.
Poptávkový formulář není dokončeným prodejem.
Krátká doba inzerce ještě nemusí dokazovat rychlost uzavření kupní smlouvy.
A celorepublikový průměr není oceněním konkrétní nemovitosti.
Právě aktuální analýza doby nabízení ukazuje, proč má význam otevřeně uvádět i omezení dostupných dat.
Pokud určitý údaj není možné bezpečně interpretovat jako potvrzený vývoj skutečných transakcí, je správné to veřejnosti vysvětlit.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě podporuje propojení kvalitních dat se znalostí místního trhu a praktickými zkušenostmi realitních profesionálů.
Právě srozumitelná interpretace dat pomáhá veřejnosti přijímat rozhodnutí na základě informací, nikoli pouze dojmů, jednotlivých zkušeností nebo marketingových tvrzení.
Regionální analýzy pomáhají lépe porozumět skutečné hodnotě bydlení
Nejnovější analýza nájemního bydlení představuje další významný krok v podrobnosti dostupných informací.
Sledování všech krajů, okresů, více než dvou stovek lokalit a samostatného členění hlavního města ukazuje, jak důležité je hodnotit nemovitosti v jejich místním kontextu.
Celorepublikové nájemné 340 korun za metr čtvereční může být užitečným orientačním údajem. Pro konkrétní domácnost je však mnohem důležitější situace v místě, kde skutečně hledá bydlení.
Stejně tak pronajímatel potřebuje vědět, za jaké ceny se nabízejí srovnatelné byty v jeho okolí, jaká je jejich kvalita a jaké podmínky nabízejí ostatní vlastníci.
Projekt Realiťák roku proto pomáhá rozšiřovat dostupnost odborně zpracovaných regionálních informací.
To je důležité nejen pro vlastníky a investory, ale především pro běžné domácnosti, které potřebují posoudit reálnou dostupnost svého bydlení.
Kvalita bydlení není pouze ekonomickou otázkou
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost není omezen pouze na samotný okamžik prodeje nebo koupě nemovitosti.
Velký význam mají také témata každodenního bydlení.
Vlastník potřebuje vědět, jak postupovat při technické havárii v bytovém domě. Nájemce potřebuje rozumět svým právům a povinnostem. Majitel rodinného domu zase musí vědět, jak může řešit nepřiměřený hluk sousedního zařízení.
Takové problémy mohou mít významný dopad na rodinný rozpočet, kvalitu života i mezilidské vztahy.
Praktické poradenské články projektu Realiťák roku proto vysvětlují nejen jednotlivá pravidla, ale také to, jaké dokumenty a odborné podklady jsou při jejich řešení důležité.
Čím lépe budou vlastníci a nájemci znát svá práva a odpovědnost, tím větší bude prostor pro předcházení zbytečným sporům.
Informovanější veřejnost vytváří tlak na kvalitnější realitní služby
Jedním z nejdůležitějších dlouhodobých přínosů projektu Realiťák roku je postupná změna očekávání veřejnosti vůči realitním profesionálům.
Klient, který neví, co má profesionální služba obsahovat, bude často rozhodovat pouze podle výše provize, slíbené ceny nebo prvního osobního dojmu.
Informovaný klient se ale začne ptát jinak.
Bude chtít vědět, z jakých podkladů makléř vycházel při stanovení ceny, jak prověřil právní stav nemovitosti, jak bude řešit financování kupujícího a kdo bude odpovídat za jednotlivé kroky celé transakce.
Bude požadovat vysvětlení rizik a transparentní smluvní podmínky.
Právě takové požadavky vytvářejí přirozený tlak na zvyšování odbornosti a profesionality celého realitního oboru.
Současně pomáhají kvalitním realitním makléřům lépe prokázat skutečnou hodnotu jejich práce.
Projekt Realiťák roku proto propojuje vzdělávání veřejnosti s odborným hodnocením makléřů, jejich průběžným vzděláváním, klientskými recenzemi, referencemi a doložitelnou profesní aktivitou.
Veřejnost má díky tomu více možností, jak si vytvořit vlastní úsudek při výběru člověka, kterému svěří důležitý realitní obchod.
Ani nejlepší umístění v projektu samozřejmě nepředstavuje automatickou záruku výsledku konkrétní transakce. Je však jedním z vodítek, která mohou lidem při jejich rozhodování pomoci.
O projektu Realiťák roku
Projekt Realiťák roku je dlouhodobou nezávislou platformou zaměřenou na zvyšování kvality realitních služeb, odborné vzdělávání makléřů, transparentnost realitního trhu a osvětu veřejnosti.
V roce 2026 probíhá jeho devátý ročník.
Projekt propojuje odbornou porotu, realitní profesionály, významné partnery a veřejnost. Součástí jeho aktivit je odborné hodnocení makléřů na celostátní, krajské a okresní úrovni, vzdělávací programy, odborné diskuse, praktické poradny a pravidelné datové analýzy.
Projekt Realiťák roku probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a hlavního města Prahy.
Jedním z hlavních partnerů projektu je Reality.iDNES.cz, který společně s odborným datovým partnerem CEMAP – cenové mapy podporuje vznik pravidelných analýz českého realitního trhu.
Úplně na závěr
Konec listopadu ukazuje, že český realitní trh se připravuje na rok 2027, který přinese nejen další ekonomické změny, ale také významné úpravy právních pravidel.
Domácnosti musejí počítat s vysokými náklady na bydlení, rozdílným vývojem jednotlivých regionů a nadále náročným hypotečním financováním.
Vlastníci nemovitostí se současně budou muset orientovat v nových stavebních postupech, daňových souvislostech a měnících se pravidlech financování.
Právě proto je stále důležitější mít přístup ke kvalitním, odborně připraveným a srozumitelně vysvětleným informacím.
Hlavním přínosem projektu Realiťák roku není pouze pomoci veřejnosti najít kvalitního realitního makléře. Je jím především pomoci lidem vytvořit si vlastní měřítko kvalitní realitní služby a bezpečného rozhodování o nemovitostech.
Informovanější klient se dokáže lépe ptát, porovnávat nabídky, rozpoznávat možná rizika a vyžadovat odpovědný profesionální přístup.
A právě to představuje jeden z nejdůležitějších předpokladů dlouhodobé kultivace českého realitního trhu.
Další praktické návody, odborné články a datové analýzy najdete v Aktualitách projektu Realiťák roku, informace pro kupující, prodávající, pronajímatele a nájemce na stránce Pro veřejnost a kvalitní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Kontakt pro veřejnost a média
Monika Lukášová – ředitelka projektu Realiťák roku
monika.lukasova@realitakroku.cz
Obecné dotazy veřejnosti: info@realitakroku.cz
Web projektu: www.realitakroku.cz