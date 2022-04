Nadace NEXT bude pomáhat všude tam, kde to bude zapotřebí

Nadace NEXT není v této snaze první ani poslední. Je dobrou zprávou, že přístup českých firem k charitativní činnosti se za posledních 20 let změnil. Je nutné si uvědomit, že firma není jen stroj na vydělávání peněz. Hraje totiž klíčovou roli v celospolečenském rozvoji, který se nepojí jen s ekonomickým růstem, ale také s rozvojem sociální sféry a zlepšením prostředí, ve kterém žijeme. To má potom zpětně pozitivní dopad i na celkový obraz firmy.

Založení nadace znamená vyšší odpovědnost

Někteří podnikatelé se spokojí s nahodilou pomocí vybraným charitativním organizacím. Jiní volí dlouhodobá partnerství, kde lze lépe sledovat efektivitu podpory. Velké firmy ale stále častěji volí třetí cestu: zakládání svých vlastních nadací. To se pojí s více kvalifikovaným, vyšším stupněm odpovědnosti. Firma tak má možnost reagovat na aktuální společenská témata a rozdělováním svěřených finančních prostředků pomáhá budovat cíle, které shledává být důležitými. Samozřejmě je zásadní, aby toto rozdělování peněz proběhlo profesionálně a transparentně.

NEXT REALITY pomáhalo v minulosti dětským nemocnicím i po tornádu na Moravě

Založení Nadace NEXT je vyústěním dlouhodobého angažování společnosti NEXT REALITY do četných charitativních projektů. Firma se totiž již dříve velmi aktivně zasazovala o vybavení dětského oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, podporovala Nadační fond Rebečina křídla, podporovala školní stravování dětí ze sociálních rodin v Karlových Varech či v Ostrově atd. Loni v souvislosti s tornádem na jižní Moravě NEXT REALITY iniciovala sbírku a přispěla přitom velkou finanční částkou na pomoc rodinám, které kvůli přírodnímu živlu přišly o bydlení.

Hned na úvod se vybralo 200 000 Kč

Nadace NEXT byla ohlášena v dubnu 2022. „Jsme s Romanem (Vlasákem) nesmírně hrdí na to, jakou reakci založení nadace vzbudilo u kolegů,“ netají se spokojeností generální ředitel Robert Hanzl. „Hned při představení nadace na výroční konferenci jsme dokázali společně vybrat částku 200 000,- Kč. A to je teprve začátek.“

Témat je pro tento rok hodně. Aktuálně k nim patří i pomoc ukrajinským občanům, kteří byli zasaženi válkou. I tímto směrem budou v nejbližší době proudit první peníze z Nadace NEXT.