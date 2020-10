Na pandemii doplatí panelové byty. Developeři zlevňovat nebudou

Jak vážně zasáhne boj s čínským virem naši ekonomiku, o tom stále ještě není rozhodnuto. Prognóza Evropské komise aktuálně počítá s horší recesí než v r. 2008. Čeští experti se v posledních týdnech přou o to, jestli klesnou i ceny nemovitostí. Třeba Lukáš Kovanda tvrdí, že za rok touto dobou budou nemovitosti i hypotéky citelně levnější než dnes. Naopak pražské developerské společnosti se nechaly slyšet, že ceny bytů klesat nebudou.

První signály, že se něco děje

Nejistota ohledně dalšího vývoje se promítla i do zvýšeného zájmu o odhady nemovitostí. Několik realitních kanceláří začalo totiž nabízet online odhady zdarma. Majitelé se tam dozví aktuální tržní cenu své nemovitosti do druhého dne. „Připravujeme teď násobně víc odhadů než loni touto dobou. Je vidět, že mezi majiteli panuje velká nervozita, a tak si chtějí ověřit, jestli ceny už začínají klesat,“ uvádí Vladimír Zuzák, šéf pražské MAXIMA REALITY.

Realitní kanceláře navíc pozorují první signály blížícího se propadu. Byty i domy se stále prodávají za předkrizové ceny, ale zájemců je citelně méně. Makléři proto změnili prodejní strategii: často inzerují za nižší cenu, aby rychle přilákali více zájemců. Potom se vyhlásí aukce a byt nakonec získá ten, kdo přihodí nejvíc. Tak se daří i v krizi prodat do pár měsíců a cenu navýšit o 10 – 15 % oproti průměru (podívejte se na statistiky z Maximy).

Krizi odnesou panelové byty, developeři vydrží

Připomeňme si rok 2009. Realitní trh tehdy reagoval na propad na burzách se zpožděním, ceny bytů klesly ke dnu až ve 3. čtvrtletí. „Počítáme, že propad cen přijde na podzim nebo na přelomu roku. Jestliže zatím ceny neklesly, neznamená to, že k tomu nedojde,“ říká Vladimír Zuzák. Ke stejnému závěru dochází podrobná analýza Klesnou ceny bytů kvůli koronaviru?

Každý segment přitom na krizi zareaguje jinak. V roce 2009 zažily byty prudší propad než rodinné domy a pozemky. Stejně tak ceny novostaveb klesaly jen mírně. Největší zlevňování tentokrát podle expertů čeká panelové byty, jejich ceny se můžou propadnout až o 20 %. „Když se ekonomice v posledních letech dařilo, paneláky zdražovaly dokonce rychlejším tempem než byty v činžácích. Ale jakmile se teď zvýší nezaměstnanost – a to už se děje - zájemců ubyde a ceny zase klesnou,“ říká Zuzák.

Pokles cen se nevyhne ani cihlovým bytům. Částečně ho ovšem mohou zbrzdit investoři. Airbnb a krátkodobé pronájmy dostaly těžkou ránu během karantény, ale stále se vyplatí koupit byt na dlouhodobý pronájem. Zájem o byty se proto drží vysoko, i když rodiny a jednotlivci koupi vlastního bydlení v krizi odkládají. Pokles cen se vyhne jen novostavbám. „Developeři se z minulé krize poučili a jsou připraveni. Počkají si, až situace na trhu bude lepší. Nemůžou si dovolit jít s cenou dolů kvůli vysokým nákladům,“ upozorňuje Zuzák.

Největší riziko tedy krize představuje pro majitele starších bytů. Nejvíc zasažené budou panelové byty, ale taky nemovitosti v horších lokalitách. Právě zájemci o tyto byty totiž budou muset kvůli nezaměstnanosti nebo nižším příjmům koupi vlastního bydlení odložit a zůstat v nájmu. Realitní kanceláře z toho vyvozují jasný závěr: kdo uvažuje o prodeji, měl by inzerovat co nejdřív. Tržní cenu si můžete kdykoli ověřit přes online odhad. Jakmile totiž ceny začnou klesat, potrvá určitě aspoň pár let, než se dostanou na předkrizovou úroveň.