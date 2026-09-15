Může přinést Eurovision 2027 nový impuls bulharskému pobřeží?

Před miliony Evropanů se v roce 2027 otevře pohled na Burgas. Otázkou je, zda ho investoři objeví včas.
Bulharské pobřeží se v posledních letech stále více dostává do hledáčku evropských kupujících. Pro české zájemce představuje zajímavou kombinaci přímořského životního stylu, dostupnějších cen nemovitostí, turistického potenciálu a možnosti využívat vlastní apartmán jak pro osobní pobyt, tak jako zdroj příjmů z pronájmu.
Nyní se však před jižním pobřežím otevírá nová kapitola.
Burgas bude v květnu 2027 hostit Eurovision Song Contest, jednu z největších mezinárodních kulturních událostí v Evropě. Tři hlavní večery se uskuteční 11, 13 a 15. května 2027 v Arena Burgas. Do města zamíří umělci, delegace, fanoušci, média a návštěvníci z celé Evropy.
Pro Burgas to znamená výraznou mezinárodní publicitu. Pro region může jít o mnohem víc než jen o několik dní hudební show.
Eurovision může změnit vnímání celého regionu.
Velké mezinárodní akce mají schopnost přivést do destinace nejen krátkodobé návštěvníky, ale také dlouhodobější zájem turistů, podnikatelů a investorů.
Burgas je přitom přirozeným centrem jižního bulharského pobřeží. V jeho bezprostředním okolí se nacházejí oblíbené destinace jako Pomorie, Aheloy, Nesebar, Slunečné pobřeží, Sveti Vlas nebo Elenite.
Pokud se zvýší mezinárodní viditelnost Burgasu, může z ní těžit celý tento pobřežní region.
A právě zde vzniká zajímavá investiční otázka:
Je lepší kupovat nemovitost až ve chvíli, kdy zvýšenou poptávku uvidí všichni, nebo ještě předtím, než se očekávaný zájem plně projeví v cenách?
Samozřejmě nelze garantovat, že Eurovision automaticky způsobí růst cen nemovitostí. Zvýšená turistická návštěvnost ani mezinárodní publicita nejsou samy o sobě zárukou konkrétního výnosu. Pro investora však představují zajímavý faktor, který stojí za pozornost.
Nemovitost u moře nemusí být pouze dovolenkovým apartmánem.
Moderní investování do nemovitostí u moře se mění.
Kupující dnes často nehledá pouze místo, kam jednou nebo dvakrát ročně přijede na dovolenou. Hledá nemovitost, která může mít více funkcí: vlastní druhý domov, rekreační apartmán, krátkodobý pronájem, dlouhodobý pronájem a potenciál budoucího zhodnocení.
Právě tuto flexibilitu nabízí bulharské pobřeží.
Společnost FC FINANCE-CONSULT ČR zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé pronájmy u moře, stejně jako prodej nových i již dokončených nemovitostí. Aktuální nabídku je možné prohlédnout na stránkách nemovitostivbulharsku.cz, kde jsou k dispozici apartmány v různých lokalitách a cenových kategoriích.
Krátkodobý pronájem: příležitost během sezóny i při velkých akcích.
Bulharské pobřeží je dlouhodobě spojeno s cestovním ruchem a krátkodobými pronájmy.
Pro majitele apartmánu může být atraktivní možnost využívat nemovitost část roku osobně a v období, kdy ji nepotřebuje, ji nabídnout turistům.
Rok 2027 může být v tomto směru zajímavý zejména pro oblast Burgasu a okolních letovisek. Eurovision přivede do regionu zahraniční návštěvníky právě na začátku hlavní turistické sezóny.
Vedle klasických letních měsíců tak může vzniknout dodatečná poptávka po ubytování během samotné Eurovision a souvisejících akcí.
Dlouhodobý pronájem nabízí jiný typ potenciálu.
Nemovitost u moře nemusí být závislá pouze na několika letních měsících.
Dlouhodobý pronájem oslovuje například lidi pracující na dálku, zahraniční rezidenty, seniory nebo nájemníky, kteří chtějí část roku strávit v příjemném přímořském klimatu.
Pro investora tak může být zajímavé kombinovat krátkodobý pronájem v hlavní sezóně s dlouhodobějším využitím mimo ni — vždy podle konkrétní lokality, typu nemovitosti a aktuální poptávky.
A co samotný nákup?
Jedním z důvodů, proč se bulharské nemovitosti dostávají do pozornosti českých kupujících, je také možnost zvolit různé formy financování. Nemusí jít vždy o jednorázovou platbu celé kupní ceny. FC FINANCE-CONSULT ČR nabízí u vybraných nemovitostí splátkové možnosti, které umožňují rozložit financování v čase. Konkrétní podmínky závisí na projektu a typu nemovitosti.
Aktuální nabídku prodeje, pronájmu i informace o možnostech financování najdete na www.nemovitostivbulharsku.cz.
Pro mnoho českých zájemců tak může být cesta k vlastnímu apartmánu u moře dostupnější, než se na první pohled zdá.
Proč se dívat právě na období před rokem 2027?
Realitní trh obvykle nereaguje až na samotný okamžik, kdy se událost uskuteční. Investoři sledují především to, co může přijít.
Pokud se v určité destinaci zvyšuje mezinárodní povědomí, turistická návštěvnost a poptávka po ubytování, může se postupně měnit také atraktivita místního realitního trhu.
Eurovision 2027 proto může být jedním z faktorů, které zvýší pozornost vůči Burgasu a širšímu jižnímu pobřeží.
Pro investora může být zajímavější sledovat trh ještě před očekávaným zvýšením zájmu než čekat, až se změna projeví naplno.
Nejde o sázku na jednu hudební soutěž. Jde o dlouhodobější pohled na region, který získává mezinárodní viditelnost, má silný turistický charakter a zároveň nabízí rezidenční nemovitosti u moře.
Burgas, Nesebar a jižní pobřeží: jeden region, mnoho možností.
Velkou výhodou jižního pobřeží je rozmanitost.
Burgas nabízí městský život, infrastrukturu a celoroční využití. Pomorie přitahuje zájemce o klidnější přímořské bydlení. Nesebar a Slunečné pobřeží mají silnou turistickou poptávku. Aheloy a další menší lokality mohou nabídnout klidnější prostředí a zajímavé možnosti pro ty, kteří hledají kombinaci moře, soukromí a investičního potenciálu. Výběr správné nemovitosti proto není pouze otázkou ceny. Důležitá je lokalita, kvalita projektu, dispozice, možnost pronájmu, náklady spojené s vlastnictvím a především dlouhodobý potenciál daného místa.
Právě s výběrem konkrétní nemovitosti mohou českým klientům pomoci specialisté zaměření na bulharský realitní trh.
Moře, vlastní apartmán a potenciál růstu.
Představa vlastního apartmánu u moře je pro mnoho Čechů atraktivní sama o sobě.
Pokud však nemovitost zároveň umožňuje krátkodobý nebo dlouhodobý pronájem a nachází se v regionu, který čeká významná mezinárodní událost, získává celý příběh další rozměr.
Eurovision 2027 může být pro Burgas pouze začátkem nové etapy mezinárodní pozornosti.
Nikdo dnes nemůže přesně říct, jak se ceny nemovitostí v následujících letech vyvinou. Právě proto však dává smysl sledovat trh včas a vybírat nemovitosti na základě lokality, kvality a dlouhodobého potenciálu — nikoli až ve chvíli, kdy se o daném místě začne mluvit všude.
Pro české zájemce, kteří uvažují o vlastním apartmánu v Bulharsku, pronájmu nebo investici, může být rok 2026 zajímavým okamžikem k analýze možností před tím, než se pozornost evropské veřejnosti v roce 2027 obrátí na Burgas.
Aktuální nabídku prodejů, krátkodobých a dlouhodobých pronájmů i nemovitostí s možností splátkového financování najdete na Nemovitosti v Bulharsku – nabídka pro české klienty.
Než miliony Evropanů objeví Burgas, mohou ho objevit investoři.