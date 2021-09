Společnost má svou historii především ve výstavbě polyfunkčních domů, v této oblasti se již pohybuje od roku 1999, ale před 10 lety se rozhodli jít i jinou cestou. Zakoupili pozemek na hranici Prahy a vybudovali moderní komplex bezbariérového seniorského bydlení, který v současné době i sami provozují.

Využili své letité zkušenosti z výstavby domů a převedli myšlenku na moderní, bezbariérové a nadčasové seniorské bydlení v realitu. Na půdorysu bývalého statku, uprostřed okolní zástavby, se podařilo vybudovat projekt, který se zdá být modelem pro moderní seniorské bydlení a směrem, kam by se mohl vývoj tohoto typu bydlení ubírat.

Areál je komorní, celkem s 29 byty a klienti zde žijí samostatně nebo v manželských párech. Bezbariérové byty si mohou sami zařídit svým nábytkem a vybavením, ke kterému mají osobní vztah. Mohou si dokonce ponechat i své domácí mazlíčky. Návštěvy mohou přespat anebo strávit se svým příbuzným i víkend a vůbec celá myšlenka projektu je o tom, co nejdéle zůstat samostatný, a pomoc navyšovat postupně a dle potřeby. Klienti tak platí jen za to, co opravdu je důležité pro ně a své služby si vybírají individuálně. Byty jsou vybaveny kuchyňkou, takže si sám klient může zvolit, zda si chce uvařit anebo si objednat stravování, i když třeba jen párkrát do měsíce a na co má chuť. O klienty se stará vyškolený personál a veškeré služby a požadavky se plní po dohodě s klientem. Úzce se spolupracuje i s příbuznými.

Kromě pečovatelských a zdravotních služeb, zde probíhají také aktivizační programy (cvičení paměti, cvičení pro seniory, šikovné ruce apod.), pořádají se zájezdy na výstavy, výlety po okolí a přednášky, organizují se společné akce (vánoční nadílka s večeří, společné grilování, hudební a dětská vystoupení). Areál také navštěvuje kadeřnice, pedikérka a masérka. Funguje zde i poradenství v sociální oblasti a půjčovna zdravotních pomůcek.

Klientům se tak nabízí možnost co nejdéle zůstat samostatný a soběstačný, možnost najít si nové přátelé, nebýt sám, mít dostupný program a aktivity, a zachovat si své soukromí a důstojnost.

www.seniorske-domy.cz

Podle získaných informací chce společnost postupně vybudovat další 2 až 3 podobné seniorské domy, kde využijí své zkušenosti z dosavadního provozu seniorského bydlení a chtějí navrhnout ještě dokonalejší bydlení a služby pro seniory. Lokality, kde již probíhá jednání o tomto moderním typu bydlení pro seniory jsou zatím Zbraslav a Lipence.

Přejme jim hodně sil a vytrvalosti při realizaci dalšího zařízení a nám, aby bylo více podobných projektů, které mají smysl a nový směr.

Martina Běhanová