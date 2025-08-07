Město nabízí byty pro mladé. Na pět let dostanou výhodnější podmínky

„Pro projekt HOPE bude vyčleněna část bytů v komplexu Hblok. Zájemcům o projekt HOPE bude odložena platba čtvrtiny ceny bytu, která je standartní podmínkou družstevního bydlení v Hbloku. Čtvrtinu ceny bude garantovat po dobu výstavby a dalších pět let město Hanušovice. Zájemci tudíž budou platit po dobu maximálně pěti let nižší nájemné a v této době se musí rozhodnout, zda se stanou členy družstevního bydlení a zůstanou v našem městě bydlet. Tím pádem se v budoucnu můžou stát i vlastníky bytu,“ vysvětlil Marek Kostka, starosta Hanušovic.
Největší výhodou projektu HOPE je právě zmiňovaný pětiroční odklad, který souvisí s platbou čtvrtiny z ceny bytu, což je podmínka standardního družstevního bydlení v Hbloku. Na vklad si mohou mladí pět let spořit a zaplatit ho později, navíc budou mít snížené nájemné, které může činit jen 75 procent z běžné ceny nájmu.
„Míříme hlavně na rodiny s dětmi, kde je jeden z rodičů například na rodičovské dovolené a kdy rodina nemá takový příjem, aby měla na složení čtvrtiny ceny bytu. Za pět let, až se oba rodiče vrátí do práce, budou ve výhodnější finanční situaci. Projekt HOPE je ale určen i pro jednotlivce do čtyřicet let věku,“ připomněl Ondřej Vilček, předseda bytového družstva Hblok.
Se stavbou prvních dvou bytových domů družstvo začalo v půli července letošního roku. Více informací naleznete www.hblok.info nebo prostřednictví e-mailu info@hblok.info.