Mějte jasno v hypotékách i investicích a nenechte se napálit!

Než začneme se samotným popisem kurzu finanční gramotnosti, chceme na úvod specifikovat, pro koho je vlastně kurz určen. Možná si totiž říkáte, že třeba nemáte tolik peněz, takže sami víte více než dobře, co s nimi dělat. Pravdou ale je, že tento kurz se hodí širokému spektru uživatelů. Celým kurzem se totiž prolíná pojem zdravé finance, což je něco, o co bychom se měli snažit nezávisle na tom, kolik peněz máme k dispozici.

Jak bydlet ve vlastním

Stále více horkým tématem jsou hypotéky. Když dnes otevřete v podstatě jakékoli médium, tak vám k tématu hypoték nejspíš poví, že získat úvěr na vlastní nemovitost je skoro nemožné, dosáhne na něj stále méně lidí a úroky dosahují kritických výšin. V takovou chvíli si možná říkáte, zda se bydlení ve vlastním vůbec vyplatí. Nejen na tuto otázku odpoví hypoteční specialistka Petra Kubečková, která ročně dokáže zpracovat hypotéky v objemu více než 300 milionů korun. Provede vás podmínkami pro získání hypotéky, vysvětlí, jak fungují pojmy jako refinancování, bonita nebo jak třeba získat hypotéku, i když ještě nemáte vybranou konkrétní nemovitost.

Mějte své peníze v bezpečí a nechte je vydělávat

Peníze dělají peníze. Otřepaná fráze, která ale funguje. Aby fungovala i u vás, nemusíte mít k dispozici sta tisíce. Investovat může kdokoli, ale jak, do čeho a na co se zaměřit? Jak si poradit s rizikovostí investice, kam vlastně své peníze vložit, jakou částku investovat a co je to ta likvidita? Na všechny zásadní otázky, které si kolem investování kladete, odpoví Jan Hlavsa, spoluzakladatel investiční platformy Fondee.

Pojištění jako prevence k nezaplacení

Kurz vás provede také světem pojištění. Častým problémem totiž je, že i když už pojištění máte, tak ne vždy vám pojišťovna v případě pojistné události vyplatí veškeré výdaje a škodu, která se s ní pojí. S tímto vám v rámci kurzu poradí Lukáš Kaplan, odborník na řešení pojistných událostí, jehož společnost už svým klientům doposud dokázala vymoci více než půl miliardy na krytí jejich pojistných událostí. V rámci kurzu se ale také dozvíte, jaký vlastně je smysl například životního pojištění. Ne každý je totiž přesvědčen o jeho výhodách, zvláště pokud je člověk ještě mladý, s čímž se občas pojí pocit, že se mu těžko něco špatného může stát. Jak ale říká Václav Kadlec, manažer vzdělávání ve společnosti Kapitol: „Životní pojištění je prevence. V životě každého z nás mohou nastat chvíle, které nedokážete ovlivnit, ale ony ovlivní celý váš život.“

Nenechte se napálit

Věděli jste, že vaší nevědomosti může využít i banka či jakýkoli jiný poskytovatel finančních produktů? Samozřejmě vám jen těžko může ze strany banky hrozit opravdový podvod ve smyslu, že byste léta někam posílali své peníze, zatímco by vás o ně někdo obíral. I banka ale využít vaší nevědomosti v oblasti finančních produktů, a právě i mezer ve vaší finanční gramotnosti. Jak nenaletět, vám prozradí Martin Klasna, spoluzakladatel společnosti Patron Finance, který toho už za patnáct let v oboru viděl opravdu dost na to, aby vám uměl poradit.