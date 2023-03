Máte trable s prodejem nemovitosti? Konec předsudků, ozvěte se makléři

První a možná ten nejdůležitější úkol každého prodeje nemovitosti je správné nastavení ceny. Trh s realitami je dynamické prostředí a odhadnout reálnou hodnotu stavby nebo parcely není vůbec snadná věc. Laik může pěkně přestřelit.

„Nadhodnocená nemovitost může ležet v nabídce dlouho, naopak podhodnocením nemovitosti riskujete, že přijdete o statisíce jen kvůli vlastní nevědomosti. Zkušený makléř určí tržní hodnotu snadno a odhadne, kam až sahá potenciál nemovitosti,“ vysvětluje šéf plzeňské realitní kanceláře Pichler Reality Group Jan Pichler.

Dalším zádrhelem pro majitele nemovitostí k prodeji bývá špatně nastavený marketing. Interiér i exteriér nacvaká na telefon, publikuje na co největší počet online platforem a doufá, že se ozvou davy zájemců.

„Za léta v oboru už víme, na kterých realitních webech se vyplatí inzerovat. Základem jsou pro nás služby profesionálního fotografa, který díky home stagingu vytáhne z nemovitosti to nejlepší. Zájemci si tak už podle obrázků či videa snadno představí, jak by jeho nový domov mohl vypadat. A emoce jsou to, co přinutí lidi k nákupu,“ říká Pichler.

Podcenit by prodávající neměl ani průzkum nemovitosti na katastru. Zvlášť pokud majetek například podědil a nemá dokonalý přehled o jeho zápisu na příslušných úřadech. Bolestivou komplikací se totiž rázem mohou stát černé stavby.

Pokud si totiž dědeček před 30 lety přistavěl k domu větší koupelnu nebo garáž a nežádal nikoho o povolení, nové majitele ani jejich banku nebude zajímat, že jste tehdy třeba ani nebyli na světě a tudíž za chybu nemůžete. Prodej se tak může pěkně zamotat.

„Pokud na podobný problém přijdeme, majiteli dáme podrobný návod, jak povolení získat. Pokud si sám netroufá nebo nemá na obíhání úřadů čas, vezmeme si od něj plnou moc a všechno potřebné vyřídíme,“ uvádí Pichler.

To je ale jen zlomek všech úskalí, která prodej nemovitosti skýtá. Speciální kapitolou jsou smlouvy o úschově, kupní smlouvy či vklady do katastru. Každá sebemenší chyba může prodej zarazit, pozdržet nebo i znemožnit.

„Klientům proto nabízíme právní servis prověřených advokátů. K tomu od nás mají možnost využítí daňového i finančního poradenství. Jako realitní makléři často čelíme předsudkům lidí, kteří v nás vidí příživníky. V naší kanceláři ale nabízíme služby, které mají pomáhají ušetřit starosti a zbytečná rizika prodávajícím i kupcům,“ dodává Pichler.