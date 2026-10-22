Makléř podniká za sebe. Silnější zázemí může mít společné

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Vlastní značka, vlastní klienti, vlastní odpovědnost. Samostatnost patří k realitní profesi, stejně jako potřeba sledovat změny a mít s kým sdílet zkušenosti. Realitní komora ČR propojuje makléře a kanceláře kolem témat, která se týkají celého oboru.
Na dobrém jménu makléř pracuje u každé zakázky. Zároveň ale vstupuje na schůzky s pověstí celé profese. Očekávání klientů ovlivňují jejich dřívější zkušenosti, zprávy v médiích i doporučení známých. Právě proto má smysl věnovat pozornost také tomu, jak realitní služby vypadají navenek.
Společná témata, konkrétní práce
Realitní komora ČR vznikla v roce 2009. Mezi její poslání patří podpora realitních profesionálů, ochrana zájmů klientů a rozvoj odbornosti. Ve svých materiálech popisuje také komunikaci s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě pravidel realitního zprostředkování.
Zázemí profesního sdružení vytváří prostor pro témata, která přesahují jednu kancelář: srozumitelnější komunikaci o realitách, sdílení zkušeností a kultivaci vztahů mezi klienty a makléři. Pro jednotlivce je takové propojení příležitostí zapojit se do širší oborové debaty.
Chcete podnikat samostatně a současně mít blíž k dění v oboru? Projděte si možnosti členství. Profesní zázemí začíná ochotou zajímat se o to, co můžeme jako realitní profesionálové zlepšit společně.