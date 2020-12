Stavba získala cenu za Realitní projekt roku 2019 v Jihočeském kraji hned ve dvojici kategorií. Stojí za ním český tým z mezinárodního architektonického studia Chapman Taylor, a v příštím roce přivítá první obyvatele. Jde o výjimečný celoroční resort navržený v alpském stylu, za jehož oponu nahlédneme v následujících odstavcích.

Brána Šumavy i alpských resortů

Základní myšlenkou tvůrců projektu a developera Realactiva bylo poskytnout těm, které osloví prodej bytů na Lipně, druhý domov, jež budou moci využívat celoročně. A to se stejným zázemím a výhodami, na které jsou zvyklí z prostředí svého doma a větších měst. Byty o dispozici 1+kk až 7+kk tak jsou navrženy mimořádně velkoryse a jsou nabízeny společně s prostory pro uskladnění sportovního vybavení na letní i zimní měsíce. Součástí větších apartmánů je také sauna, jež přijde po výletech za lyžováním obzvláště vhod. Nejbližší alpská střediska nejsou vzdálená ani dvě hodiny cesty autem, a na spodní stanici lanové dráhy ve Skiareálu Lipno je to z luxusních apartmánů doslova co by kamenem dohodil.

Luxusní rezidenční areál na Lipně otevře své brány příští rok

Z pohledu služeb bude celý rezidenční komplex pokryt nabídkou sousedního pětihvězdičkového hotelu. Budoucí majitelé tak budou těžit ze skvělého zázemí, které uzavřený areál nabídne, a to třeba z pohledu moderní gastronomie či nabídky wellness služeb a vybavení. Samozřejmostí jsou služby concierge, úklid nebo vlastní prádelna. „S trochou nadsázky lze říct, že rezidenti nebudou muset své byty opustit klidně několik týdnů, a přesto budou žít v dokonalém pohodlí.“



Stavba na cílové pásce



Generálním dodavatelem rezidenční části komplexu MOLO Lipno Resort je společnost STRABAG, a.s., která aktuálně dokončila poslední patro obytných objektů a připravuje před začátkem zimy jejich zastřešení. Souběžně s tím pokračují práce na interiérech bytů i společném zázemí v nižších patrech jednotlivých budov tak, aby vše bylo připraveno na předání majitelům v 2. polovině roku 2021. V průběhu listopadu se výrazně posunula také stavba samotného mola, po kterém je celý projekt pojmenován. Sto padesát metrů dlouhá dřevěná promenáda, která spojí vyhlídku na Lipno, luxusní restauraci a vyhřívaný venkovní bazén, se stane kulturním středobodem celého projektu.