Lidskost a profesionalita – základ úspěchu – vždy něco navíc

O tom, že řada makléřů nedělá dobré jméno práci realitních specialistů, psát nemusíme. Nejednou se stalo, že se lidé spálili, a tím pádem už nikdy více nechtějí mít s realitními makléři nic společného. Makléři dumrealit.cz se ale od výše zmíněných odlišují. Proč? Co za tím stojí? „Třeba to, že pokud námi prodávaná nemovitost má hodnotu, za kterou se inzeruje, nesnižujeme u ní cenu. Místo toho hledáme ve spolupráci s klientem případné změny v inzerci. Snažíme se zkrátka cenu nemovitosti za každou cenu udržet,“ vysvětluje vedoucí kanceláře Miroslav Cink.

Klienta poplatky nepřekvapí

Jejich klient nemůže být ani překvapený z poplatků. „My se s ním vždy předem na všem dohodneme. Chceme, aby celý obchod měl hladký průběh,“ řekl Miroslav Cink. Každá perfektní kancelář musí dbát na zájmy obou smluvních stran a na kompletní bezpečnost obchodu. Samozřejmostí je bezrizikový tok peněz, který automaticky zajišťujeme v advokátní úschově, případně bankovní.

Bez akademie to nejde

Makléři dumrealit.cz se vzdělávají v Realitní akademii České republiky. Jedná se o centrum, jehož specializací je poskytování vzdělání v realitní branži. „Chceme, aby realitní makléř bylo vysněným a skutečně prestižním povoláním nejen v cizině, ale také u nás,“ uvedl Miroslav Cink. Vzápětí také doplňuje, jak se snaží o zprůhlednění a zkulturnění realitního trhu. Samozřejmostí je pomoc nejen nováčkům, ale i stávajícím makléřům. Pro manažery jsou nachystané vzdělávací kurzy, ve kterých se mimo jiné naučí, jak získat více makléřů, jak dosáhnout vyšších zisků nebo jak se svým týmem pracovat, a to ke spokojenosti jak zákazníka – majitele či zájemce, tak makléře. To vše pod záštitou Národního Realitního Holdingu a.s..

dodává Miroslav Cink