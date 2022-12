Lidé svůj majetek často podceňují. Škody na nemovitosti jim tak pojišťovny neproplatí

Podle posledního průzkumu provedeného společností Srovnejto.cz má jen na jižní Moravě aktuálně nemovitost podpojištěnou 84 % lidí. V celé republice je to potom 60 %. Při koupi nemovitosti si ji totiž lidé pojišťují na aktuální hodnotu. „Tu lze stanovit několika způsoby, například podle toho, kolik by stálo ji znovu postavit, případně hodnotu určí znalecký posudek. Dojde-li následně k pojistné události, vyplatí pojišťovna peníze, za které opravíte to, co je potřeba,“ popisuje ředitel divize pojištění Srovnejto.cz Martin Daneš.

Tento ideální případ podle něj ale v reálu už tak běžný není. V praxi totiž dochází k tomu, že jsou desítky procent pojistných smluv zastaralé. To znamená, že zatímco nemovitost se zhodnotila a má teď vyšší cenu, pojistná smlouva zůstala beze změny a pojistné částky jsou nastaveny na původní hodnotu. V tuto chvíli je nemovitost takzvaně podpojištěná.

Stál váš dům před pěti lety 5 milionů? Teď za stejný dáte i dvojnásobek

Podpojištění je velmi rizikové v tom, že je-li nemovitost podpojištěná a dojde k pojistné události, můžete prakticky přijít o střechu nad hlavou. „Jedním z důvodů je mnohonásobný růst cen stavebního materiálu, mezd řemeslníků a řady dalších nákladů, které prostě při opravách neobejdete. Nedávno jsme řešili smlouvy na pojištění majetku s našimi zákazníky v oblastech, kde loni řádilo tornádo. Většina smluv byla pouhý rok stará, přesto jsme u většiny přišli na to, že hodnota majetku je minimálně dvojnásobná a smluvní krytí nedostatečné. Za to, co by jim pojišťovna dle původní smlouvy dala, by dům ani byt ve stejném rozsahu rozhodně neopravili. Stál váš dům před pěti lety pět milionů? Teď za ten stejný dáte i dvakrát více,“ popisuje Daneš.

Rozsáhlé škody nemusí způsobit jen tornádo. K loňským rekordním škodám se přidaly lokální vichřice, povodně, krupobití a srážky. Předejít podobným situacím do budoucna je složité. „Prevence proti útoku tornáda v podstatě není možná. V našich podmínkách jde o mimořádnou událost, proti které případná stavební opatření nebo změna rázu krajiny nepomohou,“ říká Petr Holeček z tiskového odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Nepodceňte ochranu majetku

Právě zde přichází na řadu správná ochrana majetku. „U většiny zákazníků na jižní Moravě, s nimiž jsme teď upravené smlouvy řešili, byla hodnota současného majetku klidně i dvakrát vyšší. Roční pojistné jsme ale navyšovali v průměru o zhruba 1 470 korun. Jen tak málo ročně navíc stačí, aby vám při škodě byla vyplacena opravdu aktuální částka, kterou opravy na současném trhu spolknou,“ dodává analytik Srovnejto.cz Tomáš Růžička.

I do budoucna můžeme podle meteoroložky Dagmar Honsové očekávat nebezpečí právě nárazových větrů a náhlých bouřek, které meteorologové nedokážou dopředu odhadnout. „V posledních letech jsou v letních měsících bouřky intenzivnější. U těch lokálních, způsobených kumulací tepla, dochází k vysokým nárazům větru, který může i ničit. V zimním období zase proudění od Atlantiku vytváří velké tlakové rozdíly, z nichž poté vzejdou nárazy větru,“ upozornila Honsová.

Pomoci může indexace

Aby k podpojištění nedocházelo, nabízí dnes řada pojišťoven možnost takzvané automatické indexace. To znamená, že bude automaticky docházet k valorizaci pojistné částky, aby stále odpovídala realitě. Indexace zohledňuje řadu faktorů, například vývoj cen za stavební práci, materiál a další. Každý rok vám tak pojišťovna o trochu zvýší částku za pojistnou smlouvu, čímž smlouvu udrží vždy aktuální. Pokud však cena vašeho pojištění zůstává už několik let stejná, je téměř jisté, že je vaše nemovitost podpojištěna.