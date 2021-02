Levné byty už byly. Za posledních 10 let zdražily o více než 74 %

Nemovitosti se během posledních zhruba 5 let ukázaly jako příkladný uchovatel hodnoty peněz - v průměru svoji hodnotu zvýšili o 50 %, v desetiletém horizontu přes 74 %. To společně s pozitivním očekáváním společnosti, dostatkem peněz, levných hypotékách a vůli zabezpečit se do budoucna, přilákalo ke koupi vlastního bytu nejen zájemce o bydlení, ale také investory (kteří však poslední rok směřují své investice jinam). Zvýšená poptávka a nedostatečná nabídka způsobuje, že ceny nemovitostí dosáhly nových maximálních hodnot.



V celé České Republice se loni prodalo téměř 66 000 bytů. To je hodnota téměř stejná jako v roce 2019, jak ukazují data společnosti RE/MAX G8 Reality, která jsou převzata z údajů katastrálního úřadu. Meziročně tak k žádnému poklesu nedochází a proti maximálnímu roku 2016 jde o pokles 10 %. Výraznou měrou k tomuto propadu přispívá Praha, kde je dlouhé stavební řízení a stavba nových bytů tak vázne. I přesto se v Praze loni prodalo o 400 bytů více než v roce 2019, celkem téměř 18 000, ale proti roku 2016 jde o pokles přes 5 500 bytů.



Klesající nabídka a stále velmi silná poptávka, loni podpořena zrušením daně z nabytí nemovitosti a ostatními výhodami, tak zapříčiňuje další růst cen bytů napříč celou Republikou. “¾ prodaných bytů mimo Prahu a Brno jsou byty ze starší zástavby. I tak loni průměrná cena za metr čtvereční v roce 2020 přiblížila 40 000 Kč, kterou v lednu překonala.”, komentuje vývoj Ing. Iztok Toplak ze společnosti RE/MAX G8 Reality. “Tím se průměrná hodnota od roku 2013 zvýšila na více než dvojnásobek.”, dodává.

Průměrné nabídkové ceny v rámci ČR (bez Brna a Prahy) kopírují chování realizovaných cen. Dokonce se na konci roku 2020 a začátku 2021 přiblížili na minimální rozdíly. To by mohlo ukazovat na menší množství nabízených i prodávaných developerských projektů mimo tato 2 velká města a tak méně zkreslená data.



Praha není výjimkou

Ani Praze se zdražování nemovitostí nevyhýbá i přes už tak vysoké ceny. Nabídková cena za 1m2 bytu se přehoupla přes 105 000 Kč, realizovaná poté přes 95 000 Kč. To neznamená nic jiného, než že z trhu mizí především levnější a dostupnější byty. Průměrný byt v Praze na prodej tak stojí přes 7 700 000 Kč, první vlastní byt 2+kk pro mladý pár tak běžně atakuje 6 000 000 Kč.

“Aktuální prodejní cena nového pražského bytu je cca 115 tis. korun za metr čtvereční. I přes to tvoří ⅓ prodaných bytů v Praze novostavby.”, komentuje Toplak. Novostavby jsou logicky výrazně dražší, než starší zástavba. Nicméně tempo růstu cen je podobné v obou kategoriích, pravděpodobně i kvůli slabší nabídce novostaveb.

Růst cen tak nezastavila, zatím, ani negativní ekonomická očekávání v důsledku omezeních souvisejících s covid-19. Úroky u hypoték jsou na minimu (pod 2 % p.a.) a tak na vlastní bydlení dosáhne více zájemců. To spolu s nízkou nabídkou vytváří prostor k dalšímu růstu cen. Přehled změn nabídkových cen po jednotlivých krajích tak zobrazujeme v níže.





2020 vs. 2019



Rok 2020 byl rok, kdy všichni (včetně nás) očekávali, že ceny musí minimálně přestat růst nebo začít klesat. Je tedy možné v současné době vidět negativní dopady pandemie? Pokud srovnáme rok 2019 a 2020, zjistíme že:

Průměrná realizovaná cena napříč ČR vzrostla o 19 %, jen v Praze o 10 %

Průměrná nabídková cena o 10 %, jen v Praze o 9 %

Počet prodaných bytů je na úrovni roku 2019

Rekordní objem sjednaných hypoték (248mld. Kč, Hypoindex.cz)

Počet sjednaných hypoték proti roku 2019 vzrostl o více než 21 000 ks (Hypoindex.cz)

Rostoucí ceny bytů na prodej tak ukazují především na výrazný převis poptávky nad nabídkou i přes to, že pro investory není segment bytů na prodej (a jejich další pronájem) zajímavý a v dnešní době navíc i celkem rizikový, vzhledem k nejasnému vývoji ekonomiky v ČR a okolních zemích. Tuto poptávku podporuje především odstranění překážek pro zisk hypotéky a nízké úrokové sazby, zrušení daně z nabytí nemovitosti a v letošním roce zrušená superhrubá mzda, která ekonomickou situaci obyvatel vylepší.



Levné byty už byly

„Na trhu nových bytů musíme počítat s omezenější nabídkou. Méně se jich staví i povoluje. Vzhledem k délce výstavby je tak zřejmé, že to bude rok z pohledu nabídky chudší než ten loňský,“ uvádí analytik ČSOB Petr Dufek. Jinými slovy tak bude stále nedostatek nových bytů (jejichž ceny tak opět porostou), který bude nutit zájemce o vlastní bydlení zvažovat i starší zástavbu (jejichž ceny tak opět porostou).

Nechceme odhadovat co bude dál, to nikdo neví. Ale zatím vše nasvědčuje tomu, že i letos ceny nemovitostí bohužel porostou. Ukazují to jak data za leden 2021 tak i chování uživatelů Reality.iDNES.cz, kde nepozorujeme žádný pokles poptávky ani obavy z budoucnosti u poptávajících.

Počet bytů na prodej se na trhu navíc neustále zmenšuje, dle našich dat zhruba o 5 - 7 % ročně. Nespraví to ani připravované projekty, které budou pro většinu potenciálních kupců příliš drahé. Zájemci tak musí hledat o něco déle nebo přistoupit na kompromisy, které by ještě před 3-4 roky dělat nemuseli (dražší byt, horší lokalita). Díky tomu rostou nejen ceny starších bytů a bytů v okolí větších měst, ale také domů i pozemků, které jsou často mnohem levnější než byt a uspořenou částku není možné jen za dojíždění do města utratit.