Lednový meeting NEXT PARTNER informoval majitele kanceláří o novinkách

Naše pololetní setkání se neslo přesně podle hesla, že „největší úspěchy vznikají společně“, proto jsme vypracovali intenzivní pracovní program, ve kterém jsme se zaměřili na konkrétní dopady tohoto nového zákona. Všichni účastníci se tak měli možnost seznámit s novinkami a povinnostmi, které budou pro všechny kanceláře a makléře nezbytností.

Zahájení se ujali Robert Hanzl a Petr Zelenka, kteří shrnuli spolupráci s majiteli kanceláří NEXT PARTNER za minulý rok a zároveň představili novinky pro rok 2020. Na ně navázal spolupracující advokát NEXT REALITY Mgr. Jiří Trunečka s názornou prezentací konkrétních dopadů Zákona o realitním zprostředkování v NEXT REALITY. Tedy všechno, co se týká smluv (zprostředkovatelských, rezervačních), vztahů s klienty, záloh na provizi, na co si dát pozor i za co přesně bude odpovídat franšízant, či makléř. Důležitou součástí programu a vzácným hostem byla přednáška Ing. Pavla Rakouše z Ministerstva pro místní rozvoj, bez kterého by dost možná ZoRZ ani nevznikl. Ten představil zmíněnou normu a vřele odpovídal na dotazy franšízantů. Na závěr vystoupili Martin Hrůša, ředitel sítě poboček Partners market, s kolegyní Zuzanou Králikovou s tématem „jak vám můžeme pomoci vytěžit maximum ze spolupráce s Partners markety v celé ČR.“

„Bylo to příjemné setkání nabyté informacemi, naši vzácní hosté skvěle odprezentovali své myšlenky, zkušenosti a vize. Musím říci, že mě překvapilo, jak pozitivně na nové změny plynoucí z nového Zákona všichni spolupracovníci reagovali. Téma zákona je široké, ale my budeme připraveni a klienti NEXT REALITY budou moci, tak jako doteď, bezpečně spolupracovat na té nejvyšší úrovni s našimi všemi kancelářemi a makléři“ uvedl ředitel NEXT PARTNER Petr Zelenka.