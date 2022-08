Kupujete nemovitost? Zajistěte si klidné spaní!

Případy, kdy kupující buď chybou nebo přímo podvodným jednáním přišli nejen o vysněnou nemovitost, ale často i o celoživotní úspory, se objevují s železnou pravidelností. Všichni si říkáme, že nám se taková věc stát prostě nemůže. Ale ruku na srdce, jste si jistí, že byste si opravdu dokázali poradit sami?

Shrňme si pár dokumentů, které je třeba připravit: rezervační smlouva, zástavní smlouva, kupní smlouva, smlouva o úschově finančních prostředků (uložení u třetí strany do doby dokončení převodu na katastru nemovitostí), návrhy na výmaz a vklad zástavního práva, přepisy energií…, a to zdaleka není vše. Někdo může namítnout, že toto je přece starost prodávajícího. Ale pokud investujete celoživotní úspory, bylo by na místě mít všechny tyto úkony pod kontrolou.

Samostatnou kapitolou jsou pak případy, kdy se na nemovitosti objeví zástavní právo kvůli exekuci. „Bohužel i takové situace se dějí. Lidé si neuvědomují, co všechno je může potkat nebo prostě nedokáží nemovitost prověřit po právní a technické stránce. Pak si koupí s nemovitostí i dluhy a problém je na světě,“ varuje Tomáš Frýdek, majitel realitní kanceláře RE/MAX Delta. Další komplikace, se kterými se Frýdek ve své bohaté praxi setkal, jsou různé právní vady nebo věcná břemena spojená s nemovitostí. „Specifická úskalí pak představují změny územního plánu, kdy někdo prodává nemovitost jen proto, že v těsné blízkosti v budoucnu povede silnice, nebo se zde bude ve velkém stavět. Tohle všechno je třeba důkladně prověřit. Vodítkem může být i nižší cena oproti tržní nebo tlak na rychlost prodeje,“ dodává Frýdek.

Ing. Tomáš Frýdek, RE/MAX Delta