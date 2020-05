Koupit, prodat, počkat? Coronavirová krize očima Vítězslava Paštěky!

Dnešní postoj politiků je výrazně jiný než před lety. Vláda, a nejen naše, připravuje podporu ekonomiky a na rozdíl o roku 2008/9 nenabádá k bezhlavému šetření a tvrdým úsporám. Díky nadstandardní konjuktuře za posledních 8 až 10 let se znásobila kupní síla obyvatel a jejich úspory. To vše bude mít vliv na délku krize a s tím spojené ceny nemovitostí, které mají dlouhou setrvačnost. Jestliže nebudeme vycházet z předpokladu apokalyptického vývoje, tak věříme, že i přes možný krátkodobý pokles cen, si nemovitosti zachovají svojí hodnotu. V žádaných lokalitách pravděpodobně ceny neklesnou vůbec. Samozřejmě bude možné narazit na sníženou cenu v případě, kdy občan či firma bude nucen svoji nemovitost prodat, např. z ekonomických důvodů. Ale jestliže někdo bude čekat na slevu, zejména v případě, kdy si našel vysněnou nemovitost, tak také může tuto nemovitost koupit někdo, kdo čekat nebude a klient tak o svoje snové bydlení možná přijde. To, že poptávka stále převyšuje nabídku, vidíme z relativně vysokého počtu klientů, kteří nás i v současné situaci kontaktují se zájmem o vyhledání nemovitosti.

Při diskusi s klienty se v RSČS zaměřujeme zejména na důvody a cíle koupě či prodeje nemovitosti. Při stanovení závěrečného doporučení vždy přihlížíme k potřebám a možnostem klienta. Proč chce prodat či koupit? Jedná se zajištění bydlení pro rodinu nebo investici? Je klient ekonomicky zajištěn? Jaký má ekonomický výhled a plán? Tato otázka je dnes velmi na místě. S analýzou osobních poměrů a také snů klienta tak najdeme vždy doporučení, které vede k jeho maximální spokojenosti. Zároveň umíme stanovit prodejní cenu tak, aby vedla k efektivnímu prodeji v co nejkratším čase. Pro kupující umíme zajistit financování výběrem nejvhodnějšího poskytovatele úvěrů na bydlení na trhu.

I když nás čekají ekonomické otřesy a další možné nepředvídatelné události, tak věřím v zachování relativně stabilního realitního trhu. Zajištění bydlení je jedna z nejklíčovějších potřeb každého člověka, každé rodiny. V RSČS jsme připraveni pomoci při prodeji, koupi či vyhledání nemovitosti. Stačí nás kontaktovat na info@rscs.cz, nebo kontaktovat přímo některého z našich kolegů.

Vítězslav Paštěka

Předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny