Kostarika – Exotická dovolená, život PURA VIDA i atraktivní destinace pro investice do zahraničních nemovitostí

„Pura Vida“ Možná jste už také někdy slyšeli výraz „Pura Vida“ (čistý život). Toto slovní spojení je neodmyslitelně spjato s Kostaričany, kteří v něm mají zakořeněnou celou filozofii. Pura Vida můžete slyšet jako náhradu za: ahoj, nashledanou, mějte se hezky, skvěle, hezký den! Proč je však PURA VIDA jedinečná právě pro Kostaričany? Ti, kdo se zde narodili a žijí, vyrůstají s představami o přírodě a životě, které v jiných částech světa spíše zapomínáme. Pura vida je důležitost dobrého života, důležitost pokory a odpuštění. Je to také hojnost, kterou přináší srdce plné míru a radosti. Spokojenost, kterou přináší dobře vykonaná práce, a potřeba soustředit se na to, co je skutečně důležité: na přírodu a lásku.

Na Kostariku, reality v Kostarice a investiční příležitosti v tomto tropickém ráji se dnes zeptáme Maria Kopřivové, která tuto zemi zná dokonale, protože z Kostariky pochází a je certifikovanou realitní makléřkou společnosti RE/MAX LEKVI v Praze.

Začněme možná tím, proč právě Kostarika?

Důvodů, proč zvolit právě Kostariku je mnoho a jsem si jistá, že každý si najde ten svůj. Pravděpodobně jedním z nejdůležitějších důvodů je naše příroda a její biodiverzita: Kostarika má širokou škálu ekosystémům, od deštných pralesů, přes hory, sopky až po panenské pláže, kde můžete objevovat a obdivovat různé druhy exotických rostlin a zajímavých zvířat. A to vše proto, že každý z nás, Kostaričanů, si vážíme naší země a přírody kolem nás a chráníme si ji. Existují ovšem i další důvody, proč Kostarika. Ať již je to dlouholetá demokracie a politická stabilita, dostupná zdravotní péče na vysoké úrovni, nebo to, že jsme mírumilovná země bez armády, která nezasahuje do žádných ozbrojených konfliktů, které vznikají po celém světě. Z rozhovorů s mými klienty z řad českých a slovenských investorů vím, že právě posledně jmenovaný fakt „mírumilovnosti" je pro ně v poslední řadě velmi důležitý.

Reality v Kostarice. Proč investovat právě do nemovitostí v Kostarice?

Stále více kupujících se rozhoduje investovat do nemovitostí na Kostarice a mají k tomu dobrý důvod. Pro investory do nemovitostí je hlavním lákadlem rostoucí cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že do země každoročně přijíždí stále více lidí, roste i poptávka po pronájmu nemovitostí. Pokud chcete investovat do rekreačního domu nebo apartmánu k pronájmu, neustálý příliv turistů do země představuje pro investory do nemovitostí spolehlivý zdroj příjmů.

V porovnání s dalšími populárními destinacemi Čechů, jako je Chorvatsko, Rakousko, nebo třeba i Španělsko, v Kostarice je sezóna neustále, moře je teplé na koupání 365 dní v roce.

Je jednoduché a bezpečné si pořídit nemovitost v Kostarice?

Ráda bych řekla, že ano, ale není tomu tak vždy. Začnu tím, že Kostarika je velmi bezpečnou zemí pro zahraniční investory s vysokým stupněm ochrany. Navíc Kostarika nediskriminuje vlastníky nemovitostí, takže nedělá rozdíl mezi tím, zda je investor domácí či zahraniční. Stejně tak u nás na Kostarice funguje velmi dobře zápis do Katastru nemovitostí, který je digitální. Na druhou stranu, ne všichni právníci, notáři, realitní makléři či zprostředkovatelé u nás jsou zodpovědní a kompetentní. V posledních letech je navíc na Kostarice spoustu různých zprostředkovatelů z řad cizinců, kteří prodávají nemovitosti svým krajanům, kteří jim slepě důvěřují a tady se objevují časté problémy.

Co byste tedy poradila, pokud má český investor zájem investovat do domu či apartmánu v Kostarice?

Rozhodně bych doporučila, abyste nejednali pod vlivem emocí. Chápu, že sen o bydlení v tropickém ráji, kterým Kostarika je, je velmi lákavý. Rozhodně není dobrým nápadem vybrat a koupit nemovitost na Kostarice během vaší exotické dovolené. Určitě tím nejdůležitějším krokem je prověřit si, od koho nemovitost kupujete a s kým ji kupujete. Zkušený a prověřený kostarický realitní makléř zná dobře místní realitní trh, zákony, procesy, cenovou mapu nemovitostí a zajistí vám bezpečný proces nákupu vaší vysněné nemovitosti. Já prodávám nemovitosti také v Praze a okolí a kupující jsou velmi zodpovědní a obezřetní. Znají většinou velmi dobře lokalitu, ve které si nemovitost pořizují, pečlivě si prostudují všechny články smlouvy a stejně tak jsou opatrní, do jaké právní úschovy zašlou finanční prostředky, aby nákup proběhl bezpečně. Poradila bych jim, aby postupovali stejným zodpovědným způsobem při výběru a nákupu své vysněné nemovitosti v Kostarice. Ne vždy nejlevnější cena nemovitosti znamená výhodný nákup. Důvěřujte, ale prověřujte.

Maria, v čem jsou vaše služby týkající se investování v Kostarice výjimečné?

V první řádě, jsem Kostaričanka, španělština je můj rodný jazyk a znám velmi dobře naše zákony, ekonomickou i politickou situaci v mé zemi. Důležitější mě ovšem připadá, že se nesnažím prodat českým investorům vybranou nemovitost, nejsem developer. Poskytuji mým klientům odborné poradenství, aby si mohli splnit svůj sen. Prodejem nemovitosti pro mě můj vztah s klientem nekončí, ba naopak. O nemovitosti se jim umíme postarat, aby je mohli bezproblémově pronajímat a náš vztah prodej začíná. S většinou mých klientů jsem v úzkém vztahu a jsme přáteli.

Mezi mé klienty patří také developeři, kterým zajišťujeme veškerý servis, od vyhledání vhodných pozemků, zajištění veškerých povolení, spolupráci s architekty a zajištění předprodejních i prodejních kanálů především v Kostarice, ale také v USA či Kanadě.

O investicích do nemovitostí v Kostarice pravidelně informuji ve speciálním blogu na mých webových stránkách.

