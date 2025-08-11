Kontrola novostavby před převzetím: Na co si dát pozor a proč se vyplatí

Přebíráte nový dům nebo byt od developera? Na první pohled možná vše vypadá perfektně – nová omítka, čistá podlaha, moderní obklady. Jenže právě při předání je potřeba mít oči (a ideálně i zkušeného technika) opravdu otevřené. Technická kontrola při převzetí novostavby se totiž často vyplatí víc, než si mnozí myslí.
„Lidé se často spoléhají na to, že novostavba musí být bezchybná. Bohužel to není pravidlem. I nové domy mají závady – a některé mohou mít vliv i na dlouhodobou životnost stavby,“ říká Ing. Tomáš Zima, ředitel společnosti Nemoinspekt, která se na technické inspekce specializuje.
Jaké jsou nejčastější oblasti zjištěných závad ?
- Nesoulad s projektovou dokumentací
Častým problémem je, že skutečná užitná nebo obytná plocha nesedí s tím, co je uvedeno ve smlouvě. I rozdíl několika metrů čtverečních může znamenat desítky až stovky tisíc korun, které jste ve výsledku zaplatili navíc. Klienti se často o tomto nesouladu dozví až při zaměření pro kuchyň nebo vestavěný nábytek, kdy už je pozdě něco měnit.
- Nekvalitně provedené obklady a nerovné stěny
- Poškozené povrchy – škrábance a oděrky
Z pohledu developera je rychlost výstavby často na prvním místě. Důsledkem bývají křivě položené obklady, nevodorovné spáry, špatně provedené silikonové těsnění nebo nerovné stěny, které ztěžují následné zařizování interiéru. Problémy se objevují i u koutů, kde zdi nejsou v pravém úhlu, což komplikuje montáž kuchyňských linek a vestavěného nábytku.
Závěrečné úpravy a úklid se mnohdy dělají ve spěchu, což vede k tomu, že podlahy, parapety, dveře nebo schodiště bývají poškrábané, odřené nebo jinak mechanicky poškozené.
„Poškození povrchů jsou běžná, zvlášť pokud stavba finišovala narychlo. Škrábance na podlaze nebo oděrky na dveřích nejsou výjimkou a právě při předávce je potřeba je pečlivě zaznamenat,“ říká Ing. Tomáš Zima.
„Někdy objevíme i poškození, která se někdo pokusil zamaskovat – třeba retuší na podlaze nebo přetřením škrábance barvou,“ doplňuje. V momentě, kdy už dům převezmete, může být pozdě na jejich bezplatnou opravu.
Kolik technická kontrola stojí a co tím získáte?
Cena kontroly se běžně pohybuje okolo 10 000 Kč, v závislosti na velikosti a složitosti nemovitosti. Výměnou za to získáte odborný dohled, pečlivý zápis zjištěných závad a především silný argument při jednání s developerem o odstranění vad ještě před nastěhováním. Z našich zkušeností vyplývá, že se při předání běžně objeví závady a nedodělky v hodnotě okolo 150 000 Kč. Kontrola se tak mnohonásobně vyplatí – nejen finančně, ale i z hlediska klidu a jistoty do budoucna.
„Za kontrolu dáte zlomek z ceny nemovitosti, ale můžete tím předejít mnohatisícovým nákladům na opravy. Navíc, čím lépe připravený jste při předání, tím vážněji vás developer bere,“ dodává Zima.
Lepší jednou přeměřit než dvakrát litovat
Technickou kontrolu se při převzetí novostavby rozhodně nevyplatí vynechat. Nejde jen o formální prohlídku – ale o jistotu, že za své peníze dostáváte odpovídající kvalitu a rozsah. Když už investujete do bydlení miliony, má smysl dohlédnout i na každý detail. Jedna návštěva inspektora vám může ušetřit měsíce nepříjemného řešení reklamací a nákladných oprav.
Více informací naleznete na Nemoinspekt.cz