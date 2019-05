Konkurence je veliká, klienti náročnější

Každý dělá svou práci tak trochu po svém a jinak tomu není ani v realitní branži. Právě v této práci je důležité naslouchat potřebám klienta. Sítě Národního realitního holdingu se už dlouho specializují na silnou penetraci poptávkového trhu a hlavně na množství realitních serverů a jejich topování. „Ozývaly se hlasy, že v této době, kdy je poptávky mnoho není potřeba vynakládat tak enormní prostředky k viditelnosti,“ řekl výkonný ředitel NRH Martin Sitár. Jenže je jedna věc, kterou spousta realitních zprostředkovatelů podceňuje. „Je to míra nabídky, kterou makléř získá od poptávky. Pokud máte byt, který průměrně inzerujete získáte jednu, dvě možná tři poptávky a máte prodáno. Skvělé gratuluji dobrá práce. Ale co když těch poptávek získáte deset a z toho další dvě nemovitosti na prodej?,“ uvažuje Sitár. Tohle je přesně to, o co jde silným značkám Národního realitního holdingu. „Konkurence je velká, ale pokud je Vaše nabídka neustále vidět ve předu tak to bude rozhodující v době, kdy v nabídce realitních serverů nebude 80.000 nemovitostí ale 250.000 nemovitostí,“ dodává. V kombinaci s prostředky určenými k zviditelnění makléře (polepené auto, plachty a další nástroje) tvoříte ve své lokalitě vhodné partnery k oslovení.

Jejich nemovitost je ta nejlepší

Klienti si často myslí, že jejich nemovitost je jedinečná, nejlepší a proto si mohou dovolit cenu výrazně navýšit. Jsou zkrátka přesvědčeni, že onu nemovitost prodají o sta tisíce až miliony dráž. A v tuhle chvíli dochází na lámání chleba. Klientovi musíte vysvětlit, že cena, kterou požaduje je naprosto nereálná. „Platí zde pravidlo fronty ve které stojíte a neustále Vás někdo předbíhá. Dostanete se někdy na řadu? Jinými slovy, dokud budou na trhu zoufalejší klienti, kteří přistoupí na snížení ceny dřív než Vy, oni prodají a Vy ne. Proto se v době krize obchodní transakce prodlužují, protože klienti potřebují dospět do stádia potřeby nebo rozumu,“ vysvětluje Sitár.

Práce s poptávkou

Práce s poptávkou se od roku 2015 obrovským způsobem podceňuje.popisuje situaci s poptávkou Sitár. Podle něj je to trestuhodné mrhání příležitostí. Samozřejmě pokud je poptávky výrazně více než nabídky tak s ní není potřeba tolik intenzivní práce. To, že poptávka proti loňskému roku ochladla není žádným tajemstvím. Není snad na čase s tím něco udělat?apeluje na makléře výkonný ředitel NRH.