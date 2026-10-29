Komu svěřit nemovitost? Začněte u pravidel, ne u slibů

První schůzka bývá plná očekávání. Majitel chce slyšet cenu a termín prodeje, makléř představuje své služby. Vedle nabídky je ale dobré poznat také způsob práce: jak bude probíhat komunikace, co přesně zahrnuje odměna a kdo připraví jednotlivé kroky obchodu. Právě konkrétní odpovědi dávají spolupráci pevný základ.
Závazek, který si můžete přečíst
Realitní komora ČR zveřejňuje etický kodex. Ten od členů požaduje odborné a čestné jednání, hájení zájmů klienta, ochranu důvěrných informací i průběžné vzdělávání. Klient tak má možnost seznámit se s principy, k nimž se člen komory hlásí, ještě před první osobní schůzkou.
Zkuste je převést do jednoduchých otázek. Jak mi vysvětlíte doporučený postup? Jak často mě budete informovat? Co uděláte, když se během prodeje objeví komplikace? Dobrá spolupráce začíná ve chvíli, kdy obě strany vědí, co od sebe mohou očekávat.
Kde začít s výběrem
Na webu komory najdete přehled makléřů i realitních kanceláří. Můžete si vytvořit vlastní výběr a následně porovnat jejich zkušenosti, přístup a nabídku služeb. Členství je užitečnou informací při rozhodování; osobní rozhovor a prověření konkrétní nabídky mají své místo také.
Realitní komora ČR tím otevírá klientům cestu k informovanějšímu výběru. Než svůj byt nebo dům někomu svěříte, podívejte se, kdo za nabídkou stojí a k jakým pravidlům se hlásí. Začněte u člověka, se kterým si rozumíte i v otázkách odpovědnosti.