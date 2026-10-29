Komu svěřit nemovitost? Začněte u pravidel, ne u slibů

Komerční sdělení   3:03

Realitní Komora | foto: Realitní Komora

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Při prodeji bytu nebo domu vybíráte člověka, kterému svěříte důležitou část svého majetku. Jak poznat, na čem jeho práce stojí? Realitní komora České republiky nabízí klientům přehled makléřů a kanceláří i jasně formulovaná pravidla profesního jednání.

První schůzka bývá plná očekávání. Majitel chce slyšet cenu a termín prodeje, makléř představuje své služby. Vedle nabídky je ale dobré poznat také způsob práce: jak bude probíhat komunikace, co přesně zahrnuje odměna a kdo připraví jednotlivé kroky obchodu. Právě konkrétní odpovědi dávají spolupráci pevný základ.

Realitní Komora

Závazek, který si můžete přečíst

Realitní komora ČR zveřejňuje etický kodex. Ten od členů požaduje odborné a čestné jednání, hájení zájmů klienta, ochranu důvěrných informací i průběžné vzdělávání. Klient tak má možnost seznámit se s principy, k nimž se člen komory hlásí, ještě před první osobní schůzkou.

Zkuste je převést do jednoduchých otázek. Jak mi vysvětlíte doporučený postup? Jak často mě budete informovat? Co uděláte, když se během prodeje objeví komplikace? Dobrá spolupráce začíná ve chvíli, kdy obě strany vědí, co od sebe mohou očekávat.

Kde začít s výběrem

Na webu komory najdete přehled makléřů i realitních kanceláří. Můžete si vytvořit vlastní výběr a následně porovnat jejich zkušenosti, přístup a nabídku služeb. Členství je užitečnou informací při rozhodování; osobní rozhovor a prověření konkrétní nabídky mají své místo také.

Realitní komora ČR tím otevírá klientům cestu k informovanějšímu výběru. Než svůj byt nebo dům někomu svěříte, podívejte se, kdo za nabídkou stojí a k jakým pravidlům se hlásí. Začněte u člověka, se kterým si rozumíte i v otázkách odpovědnosti.

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