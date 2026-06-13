Katastr, smlouvy i dotace. Co teď hlídat při prodeji nebo koupi nemovitosti?

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti vybírat prověřené realitní makléře a zároveň vysvětluje, co má kvalitní realitní služba obsahovat. Další praktické texty, datové analýzy a návody pravidelně vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku. Základní informace pro klienty, kteří řeší prodej, koupi nebo pronájem nemovitosti, jsou soustředěné také na stránce Pro veřejnost. Pokud lidé hledají prověřeného realitního profesionála ve svém regionu, mohou využít také přehled Nejlepší makléři.
Bezpečný prodej: smlouva nestačí, rozhoduje celý proces
Výchozím textem tohoto přehledu je článek Smlouvy, úschova a katastr: Jak prodat bezpečně a nepřijít o peníze. Připomíná, že bezpečný prodej nemovitosti nestojí pouze na kupní smlouvě. Rozhoduje celý postup: rezervace, úschova kupní ceny, hypotéka kupujícího, návrh na vklad do katastru, správně nastavené podmínky pro uvolnění peněz i samotné předání nemovitosti.
To je pro veřejnost velmi důležité. Mnoho prodávajících má pocit, že hlavní je najít kupujícího a podepsat kupní smlouvu. Ve skutečnosti je to jen část celého procesu. Skutečné bezpečí vzniká až tehdy, když jsou správně nastavené všechny kroky – od rezervační smlouvy až po předávací protokol.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v článku říká: „Největší rizika nevznikají z toho, že by smlouvy nebyly. Vznikají z toho, že se špatně nastaví postup – a pak už se jen hasí problémy.“
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, k tomu připomíná, že veřejnost často řeší cenu a fotky, ale nejdražší chyby vznikají ve smlouvách a v nastavení úschovy. Právě tam podle něj rozhoduje profesionalita a zkušenost.
Liberecký kraj: byty i domy za deset let výrazně zdražily
Datovou osu přehledu přinesl článek Liberecký kraj za 10 let: byty zdražily na 78 174 Kč/m², domy na 43 692 Kč/m² a nájemní trh patří k nejrychlejším v ČR. Ukazuje, že Liberecký kraj prošel za posledních deset let výraznou proměnou. Podle ověřených dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz vzrostla cena bytů k prodeji z 19 985 Kč/m² v dubnu 2016 na 78 174 Kč/m² v dubnu 2026. U domů k prodeji se cena zvýšila z 11 280 Kč/m² na 43 692 Kč/m² a nájemní byty se za stejné období posunuly ze 132 Kč/m² na 259 Kč/m².
Ještě důležitější je ale rychlost trhu. Byty k pronájmu se v dubnu 2026 v Libereckém kraji nabízely v průměru jen 23 dní, což z regionu dělá jeden z nejrychlejších nájemních trhů v České republice. U bytů k prodeji se meziročně doba nabízení zkrátila ze 174 na 71 dní, u domů z 232 na 100 dní.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v textu upozorňuje, že Liberecký kraj je dobrým příkladem regionu, kde se potkává rezidenční poptávka, přírodní atraktivita, dojezdová dostupnost a omezená nabídka kvalitního bydlení. Právě tato kombinace podle ní vysvětluje, proč se zde trh za poslední roky tak výrazně posunul.
Drobné stavby: méně papírování neznamená žádná pravidla
Velmi praktickým tématem týdne byl článek Drobné stavby podle nového stavebního zákona: co si můžete postavit bez klasického povolení a na co si dát pozor. Nový stavební zákon zjednodušil řadu menších staveb – například kůlny, altány, pergoly, přístřešky, skleníky, bazény, oplocení, opěrné zdi, dobíjecí body nebo menší fotovoltaiku. To ale neznamená, že si vlastník může na pozemku postavit cokoli.
Článek vysvětluje, že i drobná stavba musí splňovat konkrétní zákonné podmínky. Rozhoduje velikost, výška, umístění na pozemku, odstup od hranic sousedního pozemku, účel užívání, územní plán obce, ochranná pásma sítí, vsakování dešťových vod i to, zda stavba neslouží k podnikání nebo bydlení.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, k tomu říká: „Veřejnost často vnímá drobnou stavbu jako něco, co se prostě postaví na zahradě. Jenže i u malé stavby může vzniknout velký problém, pokud není v souladu s územním plánem, stojí příliš blízko hranice pozemku nebo se později objeví při prodeji nemovitosti jako nevyřešená právní vada.“
Pro veřejnost je to zásadní sdělení. To, co dnes vypadá jako drobná úprava zahrady, se může při budoucím prodeji změnit v problém, pokud stavba nebude správně posouzená a doložená.
Nová zelená úsporám 2026: rekonstrukce může změnit i prodej starších domů
Na téma starších domů a energetických úprav navázal článek Nová zelená úsporám 2026: Jak klientům pomoci získat financování rekonstrukce s podporou ČSOB. Připomíná, že rekonstrukce staršího domu je pro mnoho domácností finančně náročná a nová podoba programu Nová zelená úsporám může přinést možnost zvýhodněného financování úsporných renovací.
Článek vysvětluje, že majitelé starších rodinných domů dnes často řeší zateplení, výměnu oken, modernizaci vytápění, fotovoltaiku, ohřev vody, řízené větrání nebo komplexnější úpravy, které sníží energetickou náročnost a zvýší komfort bydlení. Zároveň ale platí, že taková rekonstrukce může stát statisíce až miliony korun.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v textu připomíná: „Pro mnoho lidí je rekonstrukce staršího domu zásadní životní rozhodnutí. Nestačí vědět, že existuje dotace nebo zvýhodněný úvěr. Klient potřebuje pochopit, zda se program hodí právě pro jeho nemovitost, jaké doklady bude potřebovat, jak bude financování probíhat a jaké povinnosti z toho pro něj vyplývají.“
Pro realitní trh to má praktický dopad. Pokud kupující lépe rozumí možnostem financování rekonstrukce, může se jinak dívat i na starší domy, které by dříve považoval za příliš nákladné nebo rizikové. Zároveň roste význam makléře, který dokáže propojit prodej nemovitosti s realistickým pohledem na budoucí náklady a možnosti obnovy domu.
Jedna chyba na katastru může zhatit celý prodej
Další důležitý praktický text Jedna chyba na katastru může zhatit celý prodej nemovitosti. Jak jí předejít a co dělat, když už nastane ukazuje, že podpis kupní smlouvy ještě neznamená hotový obchod. Vlastnické právo se převádí až zápisem do katastru nemovitostí. Dokud není vklad povolen a kupující není zapsán jako nový vlastník, nejde o dokončený převod.
Nejčastější problémy vznikají kvůli nepřesné identifikaci nemovitosti, chybným údajům o účastnících, chybějícím ověřeným podpisům, nesouladu s listem vlastnictví, nevyřešené zástavě, zákazu zcizení, společnému jmění manželů nebo chybějícím souhlasům banky či dalších osob.
Právě proto projekt Realiťák roku dlouhodobě upozorňuje, že kvalitní realitní makléř není jen člověk, který vloží inzerát na internet. Je to odborný průvodce, koordinátor a manažer rizik, který má pomoci klientům předejít chybám, jež mohou stát čas, peníze i právní jistotu.
Tento článek navazuje na předchozí téma smluv, úschovy a katastru. Dohromady ukazují, že bezpečný prodej je proces. Pokud v něm chybí kontrola listu vlastnictví, správné smlouvy, bezpečná úschova a dobrá koordinace mezi makléřem, advokátem, bankou a katastrem, může se i zdánlivě jasný obchod zbytečně zkomplikovat.
Byty k prodeji: ceny dál rostou a trh výrazně zrychlil
Nejnovější datový článek v tomto přehledu Byty k prodeji za poslední 3 roky: cena v ČR vzrostla na 97 853 Kč/m², nabídka meziročně stoupla a trh výrazně zrychlil ukazuje, že trh s byty k prodeji v České republice je po třech letech výrazně dražší, rychlejší a aktivnější.
Podle květnových dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a portálem Reality.iDNES.cz vzrostla cena bytů k prodeji v celé ČR z 67 912 Kč/m² v květnu 2023 na 97 853 Kč/m² v květnu 2026. To znamená růst o 44,1 %. Jen meziročně, tedy proti květnu 2025, kdy byla celorepubliková cena 87 603 Kč/m², jde o nárůst o 11,7 %.
Zároveň se výrazně zkrátila doba nabízení – ze 124 dní v květnu 2025 na 66 dní v květnu 2026. Počet nabídek přitom neklesl, ale naopak vzrostl z 26 818 na 31 024.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v článku říká: „Květnová data ukazují velmi důležitou kombinaci: ceny bytů dál rostou, nabídka se meziročně rozšířila, ale doba nabízení se výrazně zkrátila. To znamená, že trh je aktivnější a kupující se vracejí do rozhodování rychleji než v předchozím období.“
Pro prodávající je to pozitivní zpráva, ale ne důvod k podcenění přípravy. Aktivní trh odměňuje dobře připravené nabídky. Zároveň ale rychle odhalí špatnou cenu, slabou prezentaci nebo právní nejistotu.
Co si z tohoto týdne odnést
Z článků od 2. června je vidět několik důležitých linií.
Zaprvé: bezpečný prodej není jen o podpisu kupní smlouvy. Rozhoduje celý proces – od rezervace přes úschovu až po katastr a předání nemovitosti. Jedna chyba v listinách, špatně nastavený harmonogram nebo nejasné podmínky uvolnění peněz mohou zkomplikovat i obchod, který se zdál být hotový.
Zadruhé: realitní trh je stále rychlejší a lokálně velmi rozdílný. Liberecký kraj ukazuje, jak výrazně se může za deset let změnit regionální cenová hladina. Celorepubliková data o bytech zase potvrzují, že trh může být současně dražší, aktivnější a rychlejší, přestože nabídka meziročně roste.
Zatřetí: technické a legislativní detaily mají přímý dopad na hodnotu nemovitosti. Drobné stavby, územní plán, katastr, energetické renovace nebo dotační financování nejsou okrajová témata. Mohou rozhodnout o tom, zda bude nemovitost prodejná, financovatelná a právně čistá.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Projekt Realiťák roku má pro veřejnost zásadní přínos právě v tom, že složitá realitní témata překládá do srozumitelné praxe. Prodej, koupě nebo pronájem nemovitosti patří mezi největší životní rozhodnutí. Ve hře jsou miliony korun, hypotéky, právní závazky, technický stav nemovitosti, rodinné situace i silné emoce. Přesto mnoho lidí do realitní transakce vstupuje bez hlubší zkušenosti a spoléhá na první dojem, rady okolí nebo jednoduché vysvětlení.
Projekt Realiťák roku se to snaží měnit. Ukazuje, že dobrý makléř není jen člověk, který vloží inzerát a přivede zájemce. Je to odborný průvodce, který umí nastavit bezpečný proces, připravit dokumenty, koordinovat právní kroky, komunikovat s bankou, advokátem i katastrem, pracovat s daty a včas upozornit na rizika, která laik často nevidí.
Důležité je i to, že projekt Realiťák roku dlouhodobě propojuje data, osvětu a výběr prověřených profesionálů. Lidé se díky tomu mohou lépe orientovat nejen v cenách, ale i v tom, co má obsahovat kvalitní realitní služba. Mohou se ptát na smlouvy, úschovu, katastr, financování, právní vady, technický stav i strategii prodeje. A právě tyto otázky často rozhodují o tom, zda obchod proběhne klidně, nebo se změní v problém.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě připomíná, že kvalitní realitní trh nevzniká jen tím, že někde visí hodně inzerátů. Vzniká tím, že lidé mají dostatek informací, makléři pracují profesionálně a prodávající i kupující vědí, co všechno realitní obchod obnáší.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, zdůrazňuje, že cílem projektu Realiťák roku je pomáhat veřejnosti vybírat prověřené makléře a zároveň zvyšovat standard toho, co lidé od realitní služby oprávněně očekávají.
Pokud lidé řeší prodej, koupi nebo pronájem, mohou využít nejen praktické články v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, ale také stránku Pro veřejnost a přehled Nejlepší makléři, kde projekt Realiťák roku pomáhá lépe se orientovat při výběru prověřeného realitního profesionála.
A právě to je největší hodnota projektu Realiťák roku: pomáhat lidem prodávat, kupovat i pronajímat nemovitosti bezpečněji, informovaněji a s větší důvěrou v profesionály, kteří svou práci dělají poctivě.