Karlín, jedna z nejžádanějších čtvrtí v Praze. Proč se vyplatí tady investovat?

Volné pozemky tu ale rychle mizí. Nových projektů je rok od roku méně a nabídka čerstvých developerských bytů se tenčí. I proto vyvolává pozornost Rezidence Blízká, která propojuje genius loci starého Karlína s komfortem současného městského bydlení a představuje možná jednu z posledních příležitostí, jak zde pořídit nový byt.
Karlín: Zvučná adresa, která má styl
Karlín je dnes symbolem moderního pražského životního stylu. Stačí se projít okolím Křižíkovy ulice: kavárny s lokální pražírnou, autorská bistra, rodinné pekárny a podniky, kde se pravidelně tvoří fronty. Ikonická místa jako Můj šálek kávy, Eska, Proti Proudu nebo karlínské trhy na náměstí vytvářejí atmosféru, kterou v jiné části Prahy nenajdete.
Kulturní srdce čtvrti pak tvoří Forum Karlín, které přináší koncerty světových umělců i firemní akce, a originální prostor Kasárna Karlín, kde se během roku střídají letní kino, výstavy, různá vystoupení i komunitní akce.
Dostupnost patří k hlavním důvodům, proč se zde žije tak pohodlně. Metro linky B, několik tramvajových linek, cyklostezky podél Vltavy a také perfektní napojení na pražskou magistrálu či tunel Blanka. Do centra se dostanete pěšky doslova za pár minut.
A nechybí ani zeleň. Stačí vyběhnout na Vítkov, projít se parkem nebo vyrazit na kolo podél řeky až do Troji.
Karlín je lokalita, která má styl, komfort i budoucnost. A to jsou důvody, proč zde lidé chtějí nejen bydlet, ale také investovat.
Proč investovat právě teď?
Karlín patří mezi nejstabilnější rezidenční oblasti v celé Praze. Ceny zde dlouhodobě rostou, a to i v období, kdy trh stagnuje nebo se ochlazuje. Zájem o nemovitosti v této části města je trvale vysoký a nabídka, naopak velmi omezená.
Nadstandardní poptávka po nájemním bydlení je zde dána koncentrací kancelářských komplexů, jako jsou Amazon Court, Futurama Business Park nebo Main Point. Pracují v nich tisíce zaměstnanců, manažerů i expatů, kteří hledají kvalitní bydlení poblíž svého zaměstnání.
V praxi to znamená jediné: byt se zde pronajme okamžitě a za nadprůměrné nájemné. Vzhledem k omezeným možnostem nové výstavby jde o lokalitu, kde se investice drží vysoko nad průměrem. Pro investory i jednotlivce, kteří chtějí bezpečně uložit finance, je Karlín jednoznačně sázkou na jistotu.
Rezidence Blízká: Klenot v srdci Karlína
Rezidence Blízká stojí na místě, které vystihuje samu podstatu Karlína, tj. kombinaci industriální historie a moderního životního stylu. Architektura pracuje s čistými liniemi a velkými okny, díky nimž jsou byty světlé a vzdušné.
Projekt nabízí škálu dispozic od menších 1+kk a 2+kk ideálních pro investory až po prostorné byty pro rodinné bydlení. Každá jednotka klade důraz na funkčnost, kvalitní materiály a chytré řešení úložných prostor. Nechybí ani balkony, lodžie či terasy, které umožní vychutnat si atmosféru Karlína přímo z vlastního domova.
Velkou výhodou projektu je i jeho orientace. Tichá ulice, vnitroblok s příjemnou zelení a zároveň pár kroků ke karlínským kavárnám a řece. Rezidence je zkrátka blízká všemu, a to doslova: blízko k metru, blízko do centra, blízko k Vltavě i blízko k přírodě.
Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na web na nabídku bytů v Rezidenci Blízká.
Jak vypadá život budoucího rezidenta?
Představte si ráno na terase s výhledem do zeleného vnitrobloku. Kousek pěšky od domu si vyzvednete kávu v oblíbeném bistru. Cestou do práce se projdete podél Vltavy, večer si zaběháte po trase na Vítkov a den zakončíte drinkem v jedné z místních restaurací.
A pak se vrátíte do domova, který je klidný, bezpečný a promyšlený do posledního detailu.
To je každodenní realita, kterou Rezidence Blízká nabízí. Nejen praktické bydlení, ale životní styl.
Teď je ten správný čas jednat
Volných jednotek rychle ubývá, prodalo se již 85 % bytů. Rezidence Blízká patří k nejrychleji prodávaným projektům v Karlíně a není divu. Spojuje prestižní adresu, moderní technologie, skvělý urbanismus a vysokou investiční jistotu.
Nečekejte, až bude pozdě. Sjednejte si nezávaznou prohlídku ještě dnes.